Zelenski anunță schimbarea premierului și remanieri guvernamentale

Într-o postare pe Telegram din 12 iulie, Zelenski i-a mulțumit lui Sviridenko pentru munca depusă în calitate de prim-ministru. El a precizat că i-a oferit acesteia o nouă funcție axată pe relațiile cu unul dintre partenerii internaționali cheie ai Ucrainei. Președintele nu a specificat despre ce țară este vorba și nici nu a oferit detalii suplimentare cu privire la funcția propusă.

„Mă aștept ca, împreună cu membrii parlamentului, să efectuăm schimbările necesare în cadrul guvernului Ucrainei”, a scris Zelenski.

Liderul de la Kiev a mai spus că remanierea are ca scop reînnoirea cabinetului de miniștri și a precizat că domeniile cheie ale politicii externe vor fi încredințate unor oficiali cu experiență relevantă.

De asemenea, el a anunțat schimbări planificate și în conducerea mai multor agenții de aplicare a legii, fără a specifica însă care oficiali vor fi vizați.

Ulterior, Sviridenko a declarat pe X că ea și Zelenski au discutat despre schimbările guvernamentale planificate și despre „pașii următori”.

Zelenski nu a numit un succesor al lui Sviridenko și nici nu a sugerat un calendar pentru remaniere, limitându-se la a afirma că aceasta va necesita aprobarea parlamentului.

Demisia premierului implică demisia întregului cabinet de miniștri, care trebuie aprobată de Parlament, conform legislației ucrainene.

Sviridenko, în vârstă de 40 de ani, a ocupat postul de premier timp de un an. Ea a fost numită în funcție în iulie 2025, în cadrul unei ample remanieri guvernamentale, devenind a doua femeie din istoria Ucrainei post-sovietice care a ocupat funcția de prim-ministru. Anterior, ea a fost vicepremier și ministru al economiei, având un rol important în negocierile cu partenerii internaționali. La începutul acestui an, Sviridenko a semnat un acord privind mineralele rare între SUA și Ucraina, după luni de negocieri.

În februarie 2026, premierul Iulia Sviridenko anunța câteva direcții prioritare în relațiile Ucrainei cu Republica Moldova.

În timpul unei vizite oficiale la Kiev a premierului Alexandru Munteanu - care și-a anunțat recent demisia - Sviridenko a spus că Ucraina vrea mai multe coridoare de tranzit rapid prin Moldova și o aprofundare a cooperării în domeniul energiei.

Ea a menționat, în context, proiectul construcției unui pod peste Nistru între localitățile Iampol și Cosăuți, precum și disponibilitatea de a depozita mai multe gaze ale Republicii Moldova în rezervoarele subterane ale Ucrainei.

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