Zelenski spune că, aflat la Chişinău într-o escală, a avut discuţii „pozitive” cu Witkoff şi Kushner

„O discuție foarte pozitivă”, a scris Zelenski pe Telegram, despre conversația pe care a purtat-o în timpul unei escale în capitala Moldovei, Chișinău.

„Le sunt recunoscător pentru disponibilitatea de a lucra cât mai activ încă din aceste săptămâni, pentru a da un impuls diplomației în vederea încheierii războiului Rusiei împotriva Ucrainei”, a menționat el.

Zelenski a făcut o escală la Chișinău luni seara, în timp ce se întorcea la Kiev de la Londra, unde s-a întâlnit cu liderii Marii Britanii, Franţei şi Germaniei pentru a discuta despre condițiile unui viitor acord de pace.

În ultimele luni, negocierile de pace mediate de Washington - prin emisarii Casei Albe, Witkoff și Kushner - au stagnat, în special de la atacurile SUA și ale Israelului asupra Iranului, de la sfârșitul lunii februarie, fapt menționat de Zelenski în discuția cu oficialii americani.

„Înțelegem că atenția lumii este îndreptată spre situația din jurul Iranului. Dar obiectivul nostru comun de pace în Europa rămâne pe ordinea de zi”, a adăugat el.

„Mulțumesc, America! Mulțumesc Moldovei pentru ospitalitate”

Liderul de la Kiev a afirmat că a discutat cu emisarii lui Trump despre „perspectivă” impulsionării discuțiilor diplomatice în contextul summitului G7 din Franța și altor evenimente din luna iunie. Totodată, el a spus că a prezentat informații deținute de Kiev cu privire la ceea ce a numit „intențiile Moscovei”.

„Vă mulțumesc pentru cuvintele pline de respect adresate ucrainenilor și pentru aprecierea pozitivă a poziției Ucrainei. Mulțumesc, America! Mulțumesc Moldovei pentru ospitalitate”, a mai scris Zelenski.

Witkoff și Kushner nu au făcut deocamdată comentarii publice cu privire la această discuție.

Reprezentantul special al președintelui rus, Kiril Dmitriev, a declarat pe 4 iunie că partea rusă menține contacte „active” cu negociatorii americani Steve Witkoff și Jared Kushner.

Pe 31 mai, într-un interviu pentru televiziunea americană CBS News, Zelenski își exprima speranța că echipa americană de negociatori va sosi la Kiev în următoarele două săptămâni. Totodată, el și-a exprimat regretul că Witkoff și Kushner au fost de mai multe ori la Moscova, dar niciodată la Kiev.

Săptămâna trecută, Volodimir Zelenski i-a adresat președintelui rus, Vladimir Putin, o scrisoare deschisă, propunându-i din nou o întâlnire față în față pentru a pune capăt războiului.

Putin a respins propunerea pe motiv că ar fi „lipsită de sens”, înainte de se ajunge la un acord final.

Cele cinci condiții puse de Londra, Paris și Berlin

La Londra, Zelenski s-a întâlnit cu șeful guvernului britanic, Keir Starmer, președintele Franței, Emmanuel Macron, și cancelarul Germaniei, Friedrich Merz.

Potrivit liderului de la Kiev, discuțiile din seara zilei de 7 iunie s-au axat pe perspectiva participării Europei la negocierile de pace din Ucraina. În opinia sa, aceasta ar putea fi reprezentată de Franța, Germania și Marea Britanie, însă nu a exclus și alte formate.

Într-o declarație comună publicată pe site-ul guvernului britanic sunt menționate cinci condiții care, în opinia celor patru lideri, trebuie îndeplinite pentru a se ajunge la o „pace justă și durabilă” în Ucraina. Acestea sunt:

Încetarea luptelor. Președintele Putin trebuie să accepte un armistițiu imediat și complet.

Linia actuală a frontului trebuie să constituie punctul de plecare pentru negocieri. Frontierele internaționale nu pot modificate prin forță, iar dreptul suveran al Ucrainei de a încheia alianțe (inclusiv cu NATO) trebuie respectat pe deplin.

Ucraina trebuie să beneficieze de garanții de securitate solide și obligatorii din punct de vedere juridic. Acestea trebuie să intre în vigoare imediat după încetarea focului și să includă desfășurarea de forțe internaționale în Ucraina.

Activele rusești vor rămâne blocate până când Rusia va înceta războiul de agresiune și va despăgubi Ucraina pentru daunele cauzate de război.

Interesele de securitate europene trebuie să fie protejate în orice acord. Elementele oricărei negocieri legate de UE și NATO ar necesita consimțământul UE și al statelor sale membre, respectiv al aliaților NATO.

Între altele, liderii au susținut propunerea lui Zelenski privind un dialog direct între Ucraina și Rusia – cu participarea activă a SUA și a Europei – pentru a se ajunge la un armistițiu și a sprijini negocierile ulterioare.

Moscova a respins în mod categoric toate aceste propuneri, care au răsunat și anterior, și insistă asupra retragerii trupelor Kievului din teritoriile pe care le mai controlează în regiunea Donbas din estul Ucrainei. De asemenea, Moscova cere Kievului să-și limiteze forțele armate și să renunțe la ambițiile sale de aderare la NATO. De asemenea, Rusia cere restituirea activelor sale înghețate în Occident, în valoare de peste 300 de miliarde de dolari - cea mai mare parte a acestora fiind blocată în Uniunea Europeană.

În ultima zi a vizitei sale în Marea Britanie, pe 8 iunie, Zelenski a fost primit de regele Charles al III-lea.

În timpul audienței, el i-a mulțumit regelui pentru sprijinul acordat poporului ucrainean.

„Ca întotdeauna, a fost o audiență plăcută la regele Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Charles al III-lea. Îi mulțumesc Majestății Sale, poporului și întregului Regat Unit pentru sprijinul neclintit acordat poporului nostru”, a scris el.

Potrivit presei britanice, audiența privată a avut loc la Castelul Windsor.

Regele susține public Kievul încă din primele zile ale invaziei ruse, iar anterior s-a întâlnit cu refugiații ucraineni care caută azil în Marea Britanie.

Cu informații de la Serviciul ucrainean al RFE/RL, Reuters și BBC.

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