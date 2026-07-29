Senatul SUA susține un proiect de lege „istoric” privind sancțiunile împotriva Rusiei, după apelul lui Zelenski

WASHINGTON – Senatul Statelor Unite a oferit unul dintre cele mai puternice semnale de sprijin bipartizan pentru Ucraina de la revenirea președintelui Donald Trump la Casa Albă, votând cu 86 la 12, pe 28 iulie, pentru avansarea unui amplu proiect de lege menit să intensifice presiunea economică asupra Rusiei și Iranului.

Votul procedural a avut loc la doar câteva ore după funeraliile senatorului Lindsey Graham din Carolina de Sud, unul din principalii artizani ai proiectului, și imediat după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a adresat un apel personal senatorilor, la o întâlnire cu ușile închise, înainte de a urmări votul din sala Senatului.

Proiectul numit oficial „Legea Lindsey O. Graham privind sancționarea Rusiei și a Iranului din 2026” îi oferă președintelui Trump autoritatea de a impune tarife de până la 200% asupra celor mai mari cumpărători de petrol și gaze naturale rusești din lume. Totodată, extinde sancțiunile împotriva instituțiilor financiare, elitelor politice, oligarhilor ruși și a așa-numitei „flote fantomă”, folosită de Rusia pentru a ocoli restricțiile existente. Legea prelungește, de asemenea, sancțiunile împotriva Iranului până în 2031.

Deși proiectul mai trebuie să treacă prin votul final în Senat și apoi să fie examinat de Camera Reprezentanților după vacanța parlamentară din august, rezultatul covârșitor al votului de marți a scos în evidență un rar consens bipartizan, potrivit căruia presiunea economică rămâne unul din cele mai puternice instrumente ale Washingtonului împotriva Moscovei.

Pe parcursul dezbaterilor, senatorii au subliniat în repetate rânduri că legislația nu reprezintă doar un nou pachet de sancțiuni, ci o încercare strategică de a-l priva pe președintele rus Vladimir Putin de veniturile care finanțează războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Zelenski face apel la senatori

După întâlnirea cu senatorii, Zelenski a declarat că proiectul de lege are o importanță ce depășește cu mult impactul său economic direct.

„Acest proiect de lege este foarte important. Presiunea sancțiunilor asupra Rusiei este foarte importantă. Nu este vorba doar despre banii pe care Rusia îi folosește pentru a finanța acest război. Este și un semnal puternic pentru Europa, un semnal puternic pentru Ucraina și un mare sprijin pentru poporul nostru”, a spus liderul de la Kiev.

El și-a exprimat speranța că proiectul va deveni lege, afirmând că este recunoscător pentru sprijinul bipartizan și optimist în privința rezultatului final.

Pe lângă sancțiuni, Zelenski a spus că discuțiile s-au axat și asupra nevoilor Ucrainei de pe front, în special asupra consolidării industriei naționale de apărare.

Potrivit lui, Ucraina dorește să își extindă producția de sisteme capabile să distrugă dronele iraniene Shahed și alte UAV-uri rusești, dezvoltând capacități moderne de război electronic.

În același timp, el a subliniat că cea mai urgentă nevoie militară a Kievului rămâne consolidarea apărării antiaeriene.

„Problema reală este reprezentată de sistemele antibalistice și rachetele antibalistice”, a declarat Zelenski, adăugând că a discutat aceste necesități mai devreme, în aceeași zi, cu președintele Donald Trump, înainte de a le prezenta și senatorilor.

Mesajul său reflectă poziția tot mai fermă a Ucrainei potrivit căreia, pe lângă sprijinul militar, menținerea unei presiuni economice constante asupra Moscovei este esențială pentru scurtarea duratei războiului.

O armă economică împotriva lui Putin

Senatorul republican Jim Risch, președintele Comisiei pentru Relații Externe a Senatului, a declarat că proiectul a fost negociat îndeaproape cu Casa Albă.

„A existat un sprijin bipartizan puternic. Președintele a contribuit. Am lucrat împreună cu el. Acesta este lucrul corect de făcut în acest moment”, a afirmat Risch.

El a cerut Camerei Reprezentanților să acționeze rapid odată ce Senatul va finaliza adoptarea legii.

Risch a mai spus că atât Zelenski, cât și președintele Finlandei, Alexander Stubb, au apreciat în cadrul întâlnirii cu senatorii că noua legislație ar putea avea un impact egal sau chiar mai mare decât evoluțiile de pe câmpul de luptă.

„Acest proiect de lege ar putea avea un efect mai mare decât orice se întâmplă pe front”, a declarat senatorul, argumentând că reducerea veniturilor Rusiei lovește direct în capacitatea lui Putin de a continua războiul.

Senatorul democrat Richard Blumenthal din Connecticut, principalul partener al lui Graham în elaborarea proiectului în ultimul an și jumătate, a calificat votul drept „un vot extrem de solid pentru Ucraina”.

„Lupta Ucrainei este și lupta noastră”, a spus Blumenthal, susținând că legea va opri „fluxul banilor murdari” care finanțează invazia rusă.

Întrebat ce mesaj transmite proiectul lui Vladimir Putin, Blumenthal a răspuns:

„Acest proiect îi spune lui Vladimir Putin că zilele războiului său sunt numărate. Se află de partea învinsă. Este mai bine să vină acum la masa negocierilor decât să sacrifice și mai multe vieți, să risipească și mai mulți bani, să-și distrugă economia și poziția în lume. America este alături de Ucraina.”

Senatorul republican Roger Wicker din Mississippi a descris votul drept „mai mult decât un omagiu” adus lui Graham, considerându-l o demonstrație covârșitoare a sprijinului bipartizan pentru intensificarea presiunii economice asupra Rusiei.

Totuși, el a avertizat că Ucraina are în continuare luni dificile în față.

„Inițiativa este de partea ucrainenilor, dar iarna se apropie și mai sunt multe de făcut”, a spus Wicker.

Senatoarea democrată Jeanne Shaheen din New Hampshire a declarat că scopul proiectului nu este doar pedepsirea Rusiei, ci și eliminarea sursei financiare care îi susține campania militară.

„Obiectivul acestui proiect este să taie fluxul de bani care alimentează acest război”, a afirmat ea.

Shaheen a explicat că legea vizează în special exporturile energetice ale Rusiei și „flota fantomă” care transportă petrol, subliniind că China este cel mai mare cumpărător al energiei rusești.

Ea a argumentat că reducerea veniturilor Moscovei are implicații geopolitice mai largi, având în vedere sprijinul acordat Rusiei de Beijing.

Senatoarea republicană Katie Britt din Alabama a descris votul drept un omagiu adus lui Graham și o demonstrație a hotărârii Statelor Unite.

„L-am ascultat pe președintele Zelenski în această sală, iar apoi am ieșit și am trecut la fapte”, a spus Britt.

„Am arătat lumii că susținem forța, susținem pacea și suntem alături de Ucraina.”

Ea a amintit că Lindsey Graham le-a spus colegilor că, deși a avut o carieră îndelungată în Senat, considera că această lege va reprezenta cea mai importantă realizare a activității sale publice.

Proiectul vizează cei mai mari cumpărători ai energiei rusești

Un element central al proiectului este accentul pus pe țările care continuă să cumpere petrol și gaze naturale din Rusia, în pofida invaziei din Ucraina.

Senatorii au explicat că textul final a fost restrâns față de versiunile inițiale, pentru a evita afectarea aliaților SUA și pentru a concentra presiunea economică asupra principalilor cumpărători ai energiei rusești.

Blumenthal a precizat că proiectul îi permite, fără a-l obliga, pe președinte să impună tarife de până la 200% asupra celor mai mari cinci cumpărători de petrol și gaze rusești, precum și asupra statelor care ajută Rusia să eludeze sancțiunile.

„Este redactat cu atenție pentru a nu lovi în aliații noștri. Să fim sinceri: China și India sunt principalii vinovați”, a declarat el.

Potrivit lui Blumenthal, tarifele impuse recent de SUA Indiei au demonstrat deja eficiența unei astfel de abordări, contribuind la reducerea semnificativă a importurilor indiene de petrol rusesc.

El a susținut că utilizarea simultană a tarifelor și sancțiunilor creează o pârghie economică suficient de puternică pentru a împinge Moscova spre negocieri.

Proiectul prelungește și sancțiunile împotriva Iranului până în 2031, reflectând opinia senatorilor că relațiile de securitate dintre Rusia și Iran s-au consolidat prin furnizarea de drone și tehnologie militară de către Teheran.

Următorul pas: Camera Reprezentanților

În ciuda votului categoric din Senat, proiectul mai trebuie să treacă și de Camera Reprezentanților, care își va relua activitatea după vacanța parlamentară din august.

Cu toate acestea, senatorii și-au exprimat încrederea că votul va crea un impuls politic favorabil.

Mai mulți parlamentari au remarcat că membri ai ambelor partide din Camera Reprezentanților au participat la întâlnirea cu Zelenski, considerând acest lucru un semn încurajator.

Jeanne Shaheen a recunoscut că unii democrați din Cameră au rezerve privind autoritatea președintelui de a impune tarife, dar a susținut că mulți critici nu sunt încă familiarizați cu modificările aduse în timpul negocierilor.

La rândul său, Blumenthal a afirmat că parlamentarii care doresc cu adevărat să sprijine Ucraina ar trebui să susțină compromisul adoptat de Senat, deoarece acesta beneficiază de sprijinul Casei Albe și are cele mai mari șanse să devină lege.

Pentru Zelenski, care și-a împărțit ziua între întâlnirile cu președintele Trump, senatorii americani și participarea la funeraliile lui Lindsey Graham, votul a reprezentat o nouă dovadă că, în ciuda diviziunilor politice de la Washington, sprijinul bipartizan al Congresului pentru Ucraina rămâne puternic.

Votul procedural de 86 la 12, însoțit de declarațiile repetate potrivit cărora „America este alături de Ucraina”, a transmis poate cel mai clar mesaj al zilei: Congresul SUA intenționează să crească semnificativ costul economic al războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei.

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