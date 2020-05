În Coreea de Sud, optimist reținut în lupta cu noul coronavirus

Autoritățile din Coreea de Sud s-au declarat „precaut optimiste” că epidemia de coronavirus este din nou sub control, după o creștere bruscă a cazurilor provocată de un bărbat infectat care a vizitat mai multe cluburi de noapte din Seul. „Dacă actuala tendință continuă, înseamnă că am adus sub control focarul din Itaewon”, a spus duminică ministra sud-coreeană a sănătății, Park Neung Hoo, avertizând că riscul transmisiilor ignorate totuși rămâne. La 2 mai, după ce Coreea de Sud reușise să reducă mult rata transmisiilor, un bărbat infectat a vizitat mai multe cluburi din cartierul de distracții Itaewon, în unele dintre ele aflându-se în acel moment mii de oameni. De atunci, cam 168 de oameni care se aflau în cluburi, sau oameni cu care au intrat ei în contact după aceea, au fost testați pozitiv. Vineri și sâmbătă s-au înregistrat din cauza așa-numitului focar Itaewon doar 10 cazuri noi de infectare.