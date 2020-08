În SUA debutează Convenția Națională a Partidului Republican

Ofensiva debuteaza cu alegatiile presedintelui ca Administratia pentru Reglementarea Alimentelor si Medicamentelor ar incetini birocratic tratamente si vaccinuri impotriva COVID19, fapt pus pe seama unui „stat paralel sau alte elemente” care si-ar dori sa-l impiedice pe Donald Trump sa fie reales.

Aceste alegatii au fost reiterate duminica dimineata de seful consilierilor de la Casa Alba. Agentia respectiva, aflata in subordinea administratiei, neaga ca asa ar sta lucrurile.

Presedinta Comitetului National Republican, Ronna McDaniel, a spus ca conventia va fi in contrast cu imaginea intunecata, oferita de democrati saptamina trecuta, republicanii venind cu o viziune optimista, care are la baza realizarile de pina acum ale administratiei Trump.

Presedintele doreste o conventie care sa-l reprezinte, inclusiv alegatiile pe care le formuleaza zilnic pe tweeter, ca alegerile ar fi in pericol de a fi trucate, dar si ceea ce considera a fi succesele administratiei sale in lupta impotriva pandemiei si pe plan economic.

Donald Trump este confruntat cu crize multiple si daca alegerile ar avea loc astazi, sondajele indica ca le-ar pierde. El vede in conventia care debuteaza azi inceputul revenirii sale politice.

Spre deosebire de democrati, presedintele a optat pentru o varianta mixta – in spatiul virtual si cu audienta, probabil citeva sute de sustinatori la citeva interventii, inclusiv alocutiunea sa de acceptare a nominalizarii, rostita de la Casa Alba.

Mai mult decit orice, seful executivului trebuie sa modifice perceptia de proasta administrare a pandemiei, acesta este obstacolul numarul unu in calea realegerii. Speranta exprimata ieri in gasirea unui tratament si progresele reale in finalizarea unui vaccin vor capata proeminenta in saptaminile si lunile urmatoare.

Un recent sondaj arata ca 64% dintre americani nu au incredere in maniera in care Trump organizeaza efortul anti-COVID19 si daca aceasta cifra e reala si se mentine, sansele sale electorale sint reduse.

McDaniel mai spune ca spre deosebire de democrati, Conventia republicana va ilustra si aborda oportunitatea de a rezolva criza de sanatate publica, paralel cu redresarea economiei si revenirea la viata normala. Acest mesaj si conceptul „ordine si lege”, in contextul manifestatiilor din ultima vreme, vor domina probabil agenda conventiei.