SUA: cum se pregătesc republicanii de Convenția Națională și nominalizările pentru scrutinul prezidențial

Democratii au avut ca obiectiv sa ilustreze unitatea partidului – intre aripa moderata si cea de stinga – si largirea bazei electorale, cu republicanii care-l considera pe Donald Trump inacceptabil pentru tara.

Republicanii vor incerca sa mobilizeze alegatorii devotati presedintelui, in speranta ca ceilalti li se vor alatura de teama a ceea ce ar putea urma, daca Biden si Harris sint alesi. Presedintele Trump si-ar fi dorit o conventie asa cum erau ele inainte de pandemie, dar dupa ce Charlotte si Jacksonville nu au mai fost optiuni viabile pentru o intrunire de astfel de dimensiuni, conventia va fi in mare parte virtuala – ca a democratilor – cu citeva interventii cu public, probabil de la Casa Alba si alte citeva locatii.

Presedintele supravegheaza cu atentie pregatirile si programul si dupa conventia democratilor a recomandat ca majoritatea interventiilor sa fie in direct, ceea a antrenat schimbari de ultim moment.

Pe baza a ceea ce au vazut saptamina trecuta, republicanii au hotarit sa amplifice atacurile impotriva lui Joseph Biden pentru ca sansa lor este sa argumenteze ca fostul vicepresedinte nu este decit o acoperire inselatoare a socialistilor de tipul Bernie Sanders, care ar detine puterea reala in Partidul Democrat, si ca acestia reprezinta o primejdie pentru America si pentru capitalism.

Tema conventiei republicane este: „Onorarea unei istorii americane marete”. Ca si la democrati, in fiecare din cele patru seri vor fi politicieni cu discursuri, dar si un numar mare de oameni obisnuiti ale caror interventii vor fi pline de „speranta si patriotism”.

Luni, in ziua intitulata „Pamintul Promisiunii”, maximum 336 de delegati se vor aduna la Charlotte in Carolina de Nord pentru a-i nominaliza pe Donald Trump si Mike Pence pentru functiile de presedinte si, respectiv, vicepresedinte. Marti, ziua „Pamint al Oportunitatilor”, va include discursul sotiei presedintelui, Melania Trump. Miercuri va fi rindul vicepresedintelui Pence, care isi va rosti alocutiunea de la Baltimore, la baza militara Fort Henry, la finalul zilei inclusa in program ca „Pamint al Eroilor”. In sfirsit, ultima zi – „Pamint al Maretiei” – va include discursul presedintelui Trump de acceptare a nominalizarii, alocutiune rostita in fata unui public de sustinatori, de la Casa Alba.