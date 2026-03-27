Ľubica Karvašová, europarlamentară din Slovacia: „Am putea învăța de la Moldova în privința politicii făcute de femei!”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a făcut la 26 martie prima vizită a unui șef de stat moldovean în Slovacia, țară membră în UE, zona euro și NATO, la invitația omologului ei de la Bratislava, Peter Pellegrini.

Cu vreo doi ani mai devreme, Maia Sandu ar fi fost întâmpinată de una din cele mai cunoscute și respectate politiciene ale Europei Centrale și de Est, Zuzana Čaputová, o activistă ajunsă șef de stat slovac pe fondul unor mari mișcări de protest împotriva oligarhilor și mafiei, în 2020.

Dar plecarea pro-europenei Zuzana Čaputová de la putere în 2024 a pecetluit intrarea țării cu 5,5 milioane de locuitori într-o epocă dominată de populiști eurosceptici și cu înclinații pro-ruse, în frunte cu premierul Robert Fico.

El îl secondează mai nou pe ungurul Viktor Orban în politica sa pro-Kremlin, sub stindardul „păcii” care trebuie obținută cu orice preț, inclusiv al capitulării Ucrainei în fața invadatorilor ruși.

Vizita Maiei Sandu a venit după mai multe zile de proteste înnoite de stradă în Slovacia împotriva cursului politic pro-rus al guvernării și a efortului ei de lungă durată de a slăbi instituții importante ale democrației, inclusiv radioteleviziunea publică.

Întrucât președinta moldoveană s-a întâlnit în Slovacia doar cu reprezentanții puterii, care toți sunt bărbați, Europa Liberă a apelat la o mai veche cunoștință, o figură feminină foarte activă a opoziției slovace, europarlamentara Ľubica Karvašová, pentru a-i propune un... dialog imaginar cu Maia Sandu.

Europa Liberă Moldova: Dacă ați fi acum la Bratislava și ați avea ocazia să discutați cu Maia Sandu, care ar fi mesajul dvs. pentru dânsa și pentru moldoveni?

Ľubica Karvašová: Dacă ar fi s-o întâlnesc pe Președinta Sandu, mesajul meu ar fi unul de respect profund pentru felul cum conduce. Aș dori să subliniez curajul ei extraordinar de a lua atitudine și de a lupta pentru viitorul Moldovei. A proteja națiunea de interferențele persistente ale Rusiei și, în același timp, a o îndruma către un viitor democratic constituie o sarcină uriașă.

Iar mesajul meu pentru poporul moldovean este simplu: perseverența este cea mai mare forță a voastră. În ciuda presiunii imense, voi mențineți vii visurile europene ale Moldovei.

Europa Liberă Moldova: Există vreo lecție pe care aderarea Slovaciei la UE și poziția ei actuală în UE o pot oferi Moldovei?

Ľubica Karvašová: Sfatul meu pentru Moldova este simplu. Nu așteptați pur și simplu ca ușa să se deschidă, ci fiți pregătiți să intrați pe ea cu viteză maximă. Trebuie să fiți pregătiți încă din prima zi să profitați la maximum de ceea ce oferă Uniunea, de la accesul pe piață până la fondurile structurale. Dacă aveți oamenii pregătiți să conducă aceste procese tehnice, poporul moldovean nu va adera doar nominal la Uniune, ci va prospera cu adevărat.

Europa Liberă Moldova: Urmăriți atentă procesul de extindere - ba chiar contribuiți la el, la Parlamentul European! Credeți că UE ar trebui să admită Ucraina repede de tot (cu Moldova, poate) ca să dea un semnal politic mare, și să aibă grijă de „finețuri” mai încolo?

Deși ideea unei aderări rapide este tentantă, consider că rapiditatea procesului de aderare depinde în primul rând de angajamentul și pregătirea țărilor candidate. Multă vreme, extinderea a fost un subiect controversat în Europa, dar acum toată lumea înțelege (și este ceea ce eu susțin de mult timp) că extinderea UE pentru a include Ucraina, Moldova și țările din Balcanii de Vest este în interesul strategic și de securitate al Uniunii.

Europa Liberă Moldova: Dacă tot vorbim de standarde, Slovacia dvs. este una din puținele țări din UE care nu recunosc în niciun fel drepturile cuplurilor LGBT, chiar dacă sunt decizii judecătorești ale UE pentru asta. Moldova, Ucraina, țări candidate, nu au nici ele asemenea legi. Nu credeți că UE ar trebui să facă din recunoașterea drepturilor tuturor familiilor o condiție pentru aderare?

Uniunea Europeană este, în esență, un proiect dedicat demnității umane și egalității. Deși UE respectă afacerile interne ale statelor membre (precum și ale țărilor candidate) în anumite domenii, ea asigură protecția drepturilor fundamentale pentru toți cetățenii, inclusiv pentru persoanele LGBTI+. Iar puterea societății europene se măsoară prin gradul de protecție acordat celor mai vulnerabili membri ai săi. UE oferă un spațiu în care fiecare cetățean, indiferent cine este, se simte ca acasă în Europa.

Europa Liberă Moldova: Vizita Maiei Sandu la Bratislava mi-a adus-o în minte pe fosta președintă slovacă Zuzana Čaputová, care la vremea ei a fost văzută tot ca o politiciană emblematică - și m-am gândit și la dvs. - căci, iată, stăm de vorbă! Credeți că femeile fac politica mai simpatică și mai demnă de încredere, sau și ăsta este un stereotip?

Nu se poate nega că avem nevoie de mai multe femei la masa deciziilor. Când mă uit la lideri precum Maia Sandu sau Zuzana Čaputová, observ un stil specific de a servi interesul public. Unul care pune pe primul plan empatia și curajul de a-și păstra calmul în situații de criză. Femeile aduc adesea o abordare colaborativă care contribuie la dezamorsarea conflictelor. Prezența unui număr mai mare de femei în politică nu este doar o chestiune de echitate. Noi aducem o voce diferită, precum și un mod diferit de a conduce, de care lumea are nevoie disperată în acest moment.

Cu toate acestea, a fi în politică nu este suficient. Pentru a schimba lumea, trebuie să dăm rezultate chiar și atunci când deciziile sunt dificile sau nepopulare. Iar președinta Sandu este un exemplu strălucit în acest sens. Este inspirator să văd atât de multe femei competente în poziții-cheie din Moldova, precum prietena mea Cristina Gherasimov (viceprim-ministră cu integrarea europeană, nota red.). Cred că am putea învăța din asta în Slovacia.

Eu însămi am o fiică de trei luni, Amelia, și vreau să fiu un model pentru ea. Femeile au curajul să facă lucruri mărețe. De aceea i-am dat numele după Amelia Earhart, prima femeie care a zburat peste Atlantic.

