Șeful unei grupări de suprematiști albi căutat în SUA, arestat în România

Robert Paul Rundo, în vârstă de 33 de ani, a fost reținut în capitala României cu ajutorul unei unități de forțe speciale a poliției, după ce a fost reperat la o sală de sport pe 29 martie.

El avea un document care îl identifica drept Robert Lazar Pavic, potrivit unor surse judiciare. Nu este clar când a intrat în România.

Cetățeanul american este în prezent reținut de Direcția Generală de Poliție din București. Autoritățile americane au transmis o cerere de extrădare a acestuia, fiind acuzat că a conspirat să participe la mitinguri politice și să folosească tactici de luptă și violență fizică împotriva persoanelor și grupurilor care nu le susțineau ideologia.

Rundo ar fi agresat mai multe persoane, inclusiv un ofițer de poliție, la două mitinguri din Statele Unite. Acuzațiile sunt în legătură cu activități care au avut loc între decembrie 2016 și octombrie 2018.

Curtea de Apel București a deschis o procedură de extrădare pe numele lui Rundo. Următoarea audiere în acest caz a fost stabilită pentru 25 aprilie. .

Rundo este suspectat că a promovat ideologia supremației albilor în ultimii trei ani în Serbia, Bulgaria și Ungaria. „Suspectul ar fi unul dintre fondatorii unei organizații care susține ideologia supremației albe, care s-a prezentat public ca un grup gata de luptă, militând pentru o nouă mișcare naționalistă de supremație și identitate albă", se arată într-un comunicat al Poliției Române.

Un club MMA cu filosofie neonazistă

Mișcarea Rise Above Movement (RAM) are sediul în sudul Californiei, iar membrii acesteia consideră că luptă împotriva unei lumi moderne, corupte de „influențele culturale distructive” ale liberalilor, evreilor, musulmanilor și imigranților care nu sunt albi. Ei se descriu ca fiind „un club MMA (arte marțiale mixte) de primă mărime, de tip alt-right. Membrii RAM au participat la așa-numitul miting Unite The Right din Charlottesville, Virginia, în 2017, care a dus la moartea unui contraprotestatar.

Rundo a fost reținut în anul următor în legătură cu evenimente care au avut loc în California, dar a fost eliberat după ce acuzațiile au fost respinse, iar el a părăsit Statele Unite pentru Europa.

Potrivit Anti-Defamation League, Rundo a încercat să creeze un grup dedicat supremației albe în Europa de Est. Grupul de investigație cu sursă deschisă Bellingcat a dezvăluit în 2020 că Rundo se afla în Serbia și că a postat pe Telegram videoclipuri cu el și cu alte persoane în care sunt văzuți scriind mesaje suprematiste pe ziduri în Belgrad.

În februarie 2020, Rundo a publicat un articol pe un site naționalist în care a scris că a participat la un marș organizat de extremiștii sârbi în fața Ambasadei SUA din Belgrad.

Bellingcat a raportat că Rundo a participat, de asemenea, la o comemorare neonazistă care a avut loc la Budapesta în februarie 2020 și la care au participat 600 de neonaziști din Europa. Aceștia s-au adunat în capitala ungară pentru ceea ce ei numesc Ziua Onoarei, comemorând încercarea de spargere a blocadei și evadare a forțelor naziste asediate în 1945.

Două săptămâni mai târziu, Rundo s-a aflat la Sofia, în Bulgaria, pentru un marș neonazist care a fost interzis de autoritățile locale.

Într-un interviu acordat unui podcast neonazist în septembrie 2020, Rundo a folosit un limbaj antisemit, a făcut referire la cartea Mein Kampf a lui Adolf Hitler și a afirmat că a părăsit Statele Unite din cauza hărțuirii neîncetate din partea autorităților americane.