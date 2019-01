Vot decisiv în Parlamentul de la Londra asupra acordului cu Bruxelles-ul de ieșire a Marii Britanii din UE

Astazi, Camera inferioara a Parlamentului de la Londra urmeaza sa voteze asupra propunerii guvernului conservator condus de Theresa May ca Marea Britanie să părăseasca Uniunea Europeana in baza intelegerii la care s-a ajuns cu Uniunea Europeană. Luni, doamna May a vorbit despre un posibil vot negativ ca despre „tradarea voinței poporului britanic”, iar opozitia laburistă a vorbit despre nevoia de a se mai aduce o data in fata electoratului problema Brexit-ului. Marea Britanie ar urma sa părăseasca Uniunea Europeană pe 29 martie. Șefa guvernului de la Londra a spus că dacă votul de astazi va fi negativ, acest lucru ar putea avea consecinte greu de depășit pentru economia britanică. Cei care sprijina raminerea Marii Britanii in Uniunea Europeana vorbesc si ei despre efectele asupra economiei odata cu părăsirea pieței commune europene.