Marșuri în Polonia în memoria primarului Pawel Adamowicz asasinat la Gdansk

Mii de oameni au participat ieri seara la Gdansk , la Varșovia si in alte localitati ale Poloniei, la marsuri în memoria primarului Pawel Adamowicz, care a decedat ieri in spital, după ce fusese injunghiat cu o zi inainte la un eveniment caritabil. La marsuri au participat și fostul presedinte al Poloniei si lider al Solidarității, Lech Walensa, si președintele Consiliului European, Donald Tusk. In vârstă de 53 de ani, Pawel Adamowicz a fost primar al Gdansk-ului din 1998, ales cu sprijinul Platformei Civice, mișcarea al cărui fondator a fost Donald Tusk.

Agresorul de 27 de ani, care avea antecedente penale pentru ca ar fi jefuit bănci, a fost reținut imediat. Potrivit presei locale el ar fi spus că ar fi fost aruncat în închisoare de guvernul centrist precedent, condus de Platforma Civică și ca acesta ar fi fost motivul crimei, care a lasat Polonia în stare de șoc.