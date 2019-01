Talibanii și-au asumat responsabilitatea pentru atacul cu bombă de luni de la Kabul care a făcut cel puțin patru victime

Talibanii și-au asumat responsabilitatea pentru atacul care a avut loc ieri la Kabul și care a ucis cel puțin patru persoane si a ranit 113. Potrivit purtatorului de cuvint al grupului militanților, atacul a fost dus la capat de patru oameni care au explodat un camion inainte ca acesta sa intre in zona rezidențiala pentru străini din capitala Afganistanului, „omorind multi străini”. Ministerul de interne de la Kabul a confirmat moartea a trei militari si a unui civil, iar numarul celor raniti – 113 – a fost avansat de Ministerul sanatatii. Potrivit Ministerului afgan de interne, autoritățile anchetează daca sunt și străini printre victimele atacului.

Atacul are loc pe fundalul turneului pe care il face in regiune emisarul american Zalmay Halilzad, in încercarea de a se ajunge la sfirșitul razboiului din Afganistan, care dureaza de 17 ani.Talibanii controleaza aproape o jumătate din teritoriul afgan și în ultimul timp au organizat o serie de atacuri împotriva guvernului sprijinit de Occident de la Kabul si a forțelor de securitate guvernamentale.