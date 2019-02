Delegația APCE care a vizitat Moldova a dat publicității o declarație exprimînd îngrijorare față de derularea campaniei electorale

O delegație pre-electorală a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) a efectuat o vizită la Chișinău pentru a evalua campania electorală și pregătirile pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019. Campania electorală tocmai a demarat, iar partidele politice și candidații la alegeri au, în general, posibilitatea de a-și desfășura campania în mod liber.

Delegația a fost informată de mai mulți interlocutori despre un șir de îngrijorări persistente care rămân încă nesoluționate, în special cazuri de intimidare și violență împotriva candidaților; cazuri de discurs de ură, inclusiv împotriva candidatelor femei; cazuri privind utilizarea resurselor administrative; suspiciuni privind cumpărarea alegătorilor; cazuri privind implicarea funcționarilor publici în procesul de colectare a semnăturilor; cazuri de distribuire a cadourilor electorale în timpul evenimentelor electorale cu implicarea fundațiilor de caritate afiliate unor partide politice. În opinia unor interlocutori, utilizarea camerelor de supraveghere video în incinta secțiilor de votare poate fi percepută drept mijloc de presiune și control al votului. Delegația APCE condamnă astfel de practici și cere autorităților relevante să întreprindă toate măsurile necesare pentru a le exclude.

Adunarea Parlamentară și-a exprimat îngrijorarea privind lipsa de transparență a criteriilor pentru determinarea numărului secțiilor de votare în străinătate. Delegația consideră că problema nu poate fi soluționată prin creșterea numărului buletinelor de vot atribuite fiecărei secții de votare, dacă numărul și amplasarea secțiilor de votare nu reprezintă în mod proporțional alegătorii care locuiesc în diferite țări.

Delegația a fost informată despre numărul sporit de cazuri frecvente de presiune, amenințări și atacuri fizice și verbale asupra jurnaliștilor independenți pe parcursul ultimilor luni înainte de alegeri. Pluralismul media poate fi considerat limitat, deoarece majoritatea mijloacelor de informare sunt afiliate principalelor partide politice, iar sectorul publicității este sub controlul acestora. Gradul foarte înalt de concentrare a proprietății asupra mijloacelor de informare, monopolul asupra multor organe de presă și lipsa transparenței privind sursele de finanțare se regăsesc printre subiectele care ridică serioase îngrijorări menționate în rapoartele anterioare ale APCE, se mai arata in declaratia delegației APCE care a fost in Moldova.