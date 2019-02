Fiul lui Vlad Filat, student în Marea Britanie, anchetat pentru cheltuieli de sute de mii de euro

Un tribunal britanic a cerut fiului fostului premier moldovean Vlad Filat, să predea 570 de mii de euro, ca urmare a unei investigatii a agentiei Nationale Britanice de Combatere a Criminalității Organizate. Potrivit comunicatului agentiei britanie, Luca Filat, a platit jumatate de million de euro in avans chiria unei locuinte luxoase la Londra, bani proveniti, „din activitățile ilegale ale tatalui său”. Vlad Filat ispășeste o pedeapsa cu inchisoarea de 9 ani pentru implicarea sa in disparitia a un miliard de dolari din bacile moldovene in perioada in care era premier al Moldovei, intre 2009 si 2013. Luca Filat, in virsta de 22 de ani a cheltuit sume uriase de bani pe care nu i-a putut justifica din 2016, de cind s-a mutat la Londra pentru studii. Potrivit agentiei britanice, in conturile din Marea Britanie ale lui Luca Filat au fost depuse sume de bani din conturi ce provin din paradisuri fiscale, mai ales din Turcia si Insulele Cayman. Agentia cere acum investigare acestor conturi care au alimentat cu mari sume de bani cele trei conturi din bănci britanice ale lui Luca Filat. Conturile sale au fost blocate.