România, un caz aparte în contextul complex al relațiilor SUA - UE

Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, s-a intilnit la Casa Alba cu presedintele Statelor Unite, Donald Trump. Cum este vazuta de la Washington aceasta vizita? e intrebarea pusa corespondentului Europei Libere.

Presedintele Trump priveste catre Europa, intr-o maniera mai nuantata decit predecesorii sai. El vede puterile Uniunii Europene ca pe rivali strategici, nu aliati esentiali, care sa garanteze continuitate in ordinea internationala democratica. Relatia respectiva este una tranzactionala, exprimata in termenii unei afaceri. Are senzatia ca Occidentul european instarit profita de pe urma bunavointei Americii si vrea o regindire a relatiilor, pornind de la bugetele militare si pina la o mai mare echitate in raporturile comerciale.

Perceptia generala este ca presedintele Trump si aliatii sai ideologici incurajeaza slabirea Uniunii Europene sau chiar – in cazul Brexit – dezintegrarea ei. In Occident, el are ca aliat in acest demers un prim-ministru – Boris Johnson, unul dintre artizanii Brexitului – si ramine de vazut cum va evolua situatia din Italia, tara in care isi pune mari sperante fostul sau strateg de campanie, Steve Bannon.

Cu Estul Europei, situatia este insa diferita. Exista aici regimuri compatibile cu nationalismul lui Trump, cu siguranta in Ungaria si Polonia, dar nu numai. Se manifesta o mai mare disponibilitate pentru ceea ce fostul om de afaceri, devenit presedinte, propune in materie de sprijin militar, in relatii comerciale si politica energetica.

In acest context complex, Romania este un caz aparte. Aproape indiferent de regimul politic – si uneori cu motivatii diferite – Romania s-a dovedit unul dintre cei mai fideli aliati ai Americii in regiune, consfintind la un moment dat aceasta orientare pro-americana in documente strategice.

Regimul politic actual, dual, a avut alunecari in directii autoritare, pe care insa Klaus Johannis, opozitia si-n cele din urma alegatorii le-au contracarat eficace. Dl. Johannis nu este insa structural un partner ideologic pentru Trump, el criticind alunecarile iliberale ale unor tari vecine. In plus, atit domnia sa, cit si alte grupari si personalitati de opozitie sint apropiati si de lideri occidentali cu care Trump nu se intelege – Merkel sau Macron.

Donald Trump are suficienti parteneri cu afinitati ideologice, care submineaza proiectul european. In Romania, el vede un aliat fidel si solid, care are interesul sa coopereze militar si o face, care priveste investitiile americane mai ales cele energetice ca fiind strategice, care sprijina politici americane si care este stabil. Nu este de mirare ca el i-a spus lui Klaus Johannis ca face o treaba buna.