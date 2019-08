Maia Sandu (Adevărul): „Pe 31 August noi o să sărbătorim Ziua Limbii Române, nu Ziua limbii de stat”

Intr-un interviu cu ziarul Adevarul din România, șefa cabinetului de la Chișinău, Maia Sandu, spune că de 31 august va serba Ziua Limbii Române și că nu o interesează ce va sărbători președintele țării. „În primul rând, pe 31 August noi o să sărbătorim Ziua Limbii Române, nu ziua limbii de stat. Nu ştiu ce o să sărbătorească preşedintele Dodon. E treaba lui. Noi sărbătorim Ziua Limbii Române, aşa a fost întotdeauna în cazul nostru”, a spus Maia Sandu.

Întrebată și despre Ziua comemorării victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare, marcată pe 23 august și in Republica Moldova, doamna Sandu și-a exprimat îngrijorările legate de evenimentele anunțate pentru data de 24 august: „noi ne-am exprimat anumite îngrijorări, pentru că aceste lucruri o să trezească nemulţumirea celor care au avut de suferit de pe urma regimului stalinist şi sunt foarte mulţi cei care au avut de suferit. Unii dintre oameni poate nu conştientizează încă acest lucru, pentru că propaganda, din păcate, a avut efecte de durată şi mai are aceste efecte. Nu putem să le interzicem celor din Partidul Socialiştilor să organizeze anumite manifestaţii. Noi, pe partea noastră, o să comemorăm în 23 August aşa cum am comemorat mai devreme zilele deportaţilor”, a mai adăugat premierul.