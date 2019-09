„Internetul rusesc în anii 2000 arată de ce este în stare poporul Rusiei, dacă nu-i dai cu cizma în cap”

Postul de televiziune al Europei Libere, Current Time, a prezentat premiera filmului lui Andrei Loșak „Holivar”, pe 5 septembrie, după ora 22.00. Pe Youtube filmul poate fi găsit AICI.

Într-un interviu realizat de jurnalista de la Current Time, Xenia Sokolianskaia, Andrei Loșak vorbește despre felul în care a apărut în Rusia internetul de limbă rusă, numit RuNet, și cum s-a transformat acesta în timp. Dezvoltarea RuNet-ului a reflectat toate schimbările sociale și politice din societatea rusească: de la libertatea deplină a anilor 1990, creșterea vertiginoasă a economiei din anii 2000 la introducerea cenzurii și a unor legi prohibitive în anii 2010. Ultimii șapte ani statul rus încearcă cu multă insistență să-și impună controlul asupra RuNet-ului, inclusiv prin izolarea acestuia de restul lumii.

Current Time: Aniversarea a 25 de ani de la crearea RuNet-ului, menționată în toate referințele la serialul Holivar, este o cifră totuși pur formală. De ce ați ales povestea internetului rusesc ca subiect pentru noul Dvs. film?

Andrei Loșak: „Da, acum 25 de ani a fost înregistrat domenul .ru și apoi a apărut RuNet-ul ca fenomen, chiar dacă în 1994 acolo practic nu exista nimic.

De ce am ales acest subiect? Acum aproximativ un an, în septembrie, când am decis să facem acest serial, autoritățile ruse au început să adopte legile acestea demente de cenzurare a internetului. Discuțiile au început încă acum 7 ani, însă acum s-a ajuns la legea cu privire la izolarea RuNet-ului de restul lumii. Și era logic că în scurt timp internetul va deveni un câmp de bătălie între putere și societatea civilă. Adică puterea va depune toate eforturile pentru a-și subordona și a-și impune controlul asupra internetului. Reieșind din această logică am decis că un film despre istoria RuNet-ului va fi de interes pentru toată lumea.

În filmul meu precedent, „Vârsta celor care nu sunt de acord”, despre voluntarii din staff-ul unuia dintre liderii opoziției ruse, Alexei Navalnîi, apărea un tânăr, Egor Cerniuk, care, în paralel cu lupta cu sistemul represiv statal rusesc, umbla mereu cu un manual gros sub braț pentru că se pregătea să dea admiterea la Harvard la „computer science”. El a spus o frază extrem de importantă: „Eu aș vrea ca Rusia să fie așa cum a fost internetul rusesc în anii 2000”.

Este o frază cu foarte mult sens, pentru că internetul rusesc în anii 2000 reflectă ceea de ce ar fi în stare poporul rusesc dacă nu ar fi presat, îndobitocit și nu i s-ar da mereu cu cizma în cap. Și datorită faptului că era absolut lipsit de orice control din partea statului, acesta era și absolut liber și în urma concurenței care a existat am primit produse care au câștigat pe piața liberă în fața giganților occidentali. Doar în Rusia există propriul sistem de căutare care a câștigat în concurența cu Google, propria rețea de socializare - și nu una, ci chiar două, care câștiga în fața Facebook și așa mai departe. Aceste lucruri s-au întâmplat pentru că acest domeniu a fost lăsat liber. După 2012 autoritățile au început să se implice și lucrurile nu au mai mers la fel de bine.”

Current Time: Cum se va termina serialul Holivar? Când? În anul 2019?

Andrei Loșak: „Da, se va termina cu ziua de azi. Unde exact – încă nu știu, pentru că episodul șapte, ultimul, nu este deocamdată finalizat. Vedeți ce se întâmplă la Moscova și cât de agresiv reacționează puterea la orice manifestări de gândire liberă, așa că nu pot spune ce va fi în septembrie.

Putem compara situația de acum cu cea din anul 2012 – și paralele sunt foarte multe, inclusiv revendicările protestatarilor care cer alegeri libere. Atunci în septembrie Duma a ieșit din concediu și a fost pus în funcțiune un „printer salbatic” și adoptate primele legi de limitare a RuNet-ului. De aceea finalul filmului meu e încă deschis. Dar indiscutabil va fi despre anul 2019. Va fi în mare parte, așa cum îl văd eu acum, despre istoria Youtube – aceasta este buturuga cea mai mare acum, în jurul căreia se vor frânge multe sulițe, pentru că nu este clar cum să-l pui sub control. (La Moscova) încă nu s-a inventat cum s-ar putea pune sub control Google-ul.”

Current Time: Deși încercări în acest sens se fac…

Andrei Loșak: „Pur și simplu să-l închizi – cred că va fi interesant dacă vor încerca să facă asta, având în vedere importanța pe care o are această platformă nu doar pentru tinerii protestatari, nu doar pentru activiștii opoziției, ci și pentru părinții care au copii, de exemplu. Ia încercați să le luați desenul animat „Mașa și Ursul” de la micul dejun…”

Current Time: Ce segment al istoriei RuNet-ului este cel mai interesant pentru Dvs.? Probabil cel din anii 2000?

Andrei Loșak: „Da. Și cel din anii 1990. Doar că atunci el era foarte mic, dar era unul cu un nivel intelectual foarte ridicat, atunci acolo erau savanții și intelectualii vorbitori de limbă rusă care lucrau în institutele americane. Apoi internetul a devenit de masă. Dar cele mai interesante, neașteptate, inovative, distractive lucruri acolo s-au întâmplat la sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000.



Lupta autorităților pentru internet a început din 2012 – povestesc despre asta în episodul cinci al serialului. Arăt cronologic cum oamenii revoltați de falsificările de la alegeri au ieșit în stradă, cum se coordonau între ei prin Facebook și rețelele de socializare, cum ca răspuns după inaugurarea lui Putin Duma a început să adopte legile prohibitive care vizau internetul. Se pare că înainte de acest episod Putin nu a atras prea multă atenție internetului. În 1999 a fost o întâlnire a lui Putin cu cei care se ocupau atunci de internet și Putin le-a promis că puterea nu va interveni în acest domeniu, văzut de autorități ca segment inovativ marginal. Adică în acel moment Vladimir Putin era interesat mai degrabă de canalul NTV și alte televiziuni. Și se pare că, în virtutea vârstei, el pur și simplu a subestimat internetul.”

Current Time: Sau poate că la acel moment internetul încă nu-l luase în vizor…

Andrei Loșak: „Internetul nu-l luase în vizor, evident, era un personaj prea insignifiant. Vă amintiți de celebra frază: Who is mr. Putin?. Dar în anii 2011-2012 au existat un șir de coincidențe care au speriat foarte mult puterea: revoluțiile arabe, numite revoluțiile Twitter, și evenimentele de la Moscova. Și aici ei au înțeles că nu au fost pe fază și au încercat să ridice un nou Zid Chinezesc, care nu mai poate fi construit.”

Current Time: Apropo, specialiștii spun că la dorință și în China internetul poate funcționa foarte bine și există acces de acolo la internetul global, dacă ai anumite cunoștințe minime în IT. Adică nu e atât de impenetrabil acest Zid informațional chinezesc.

Andrei Loșak: „Da, acolo ideea este că oamenii au crescut în alt mediu, ei nu știu nici de Facebook, nici de Youtube. Ei au propriile servicii și în proporție de 99 la sută se mulțumesc cu asta. Ideea este că acolo nu există necesitatea la nivelul societății de a afla ce este în afară, în străinătate. La noi aceste lucruri au fost prea abandonate și lăsate pe cont propriu, spre disperarea lui Vladimir Putin. Și să construiești acum acest zid este aproape imposibil. Vedem aceste tentative penibile de a interzice Telegram și așa mai departe. Adică soluția ar fi doar să tai cablul cu totul și să faci din Rusia o altă Coree de Nord. Acest lucru nu se mai poate face. Internetul va rămâne încă mult timp un sul în coasta puterii. Iată de ce această luptă este una care va dura mult timp.”

Current Time: Să revenim un pic la discuția despre Putin. Sunt foarte curioasă dacă ceea ce se spune despre el este adevărat, și anume că el nu folosește internetul.

Andrei Loșak: „Eu cred că așa este. Judecând după aberațiile pe care le spune el despre internet, că acolo stă CIA și îi spionează pe toți… El raționează ca un moș dintr-un sat… Eu cred că lui îi sunt aduse sinteze. Adică internetul lui Putin este de fapt acel internet care îi este adus de consilieri tipărit pe foi de format A4. Iată de ce cred că are o viziune foarte specifică asupra acestor lucruri.

Deci, cred că Putin, mai degrabă, nu folosește internetul, și asta este trist. Pentru că în viziunea lui acesta este într-adevăr ceva ce are legătură exclusiv cu spionajul, un fel de percepție paranoidală a internetului ca element al războiului ideologic.

Dar, de fapt, internetul a fost gândit pentru a depăși structurile verticale și a uni umanitatea în plan orizontal. Și acest lucru s-a și întâmplat la prima etapă de dezvoltare a internetului. Însă apoi s-au trezit statele și au încercat să-și impună acolo regulile lor. Este un conflict care stă la baza internetului global, la fel ca și a societății umane și a structurii pe care societatea o reprezintă – a unei structuri verticale, statale.

Pentru că internetul este anarhic, el distruge frontierele, le depășește. Adică e ceva ce unește, nu separă. Iar statele încearcă acum să impună niște frontiere, la fel cum au făcut pe harta politică a lumii. Și acesta este un conflict care nu se știe cu ce se va termina. Asta se numește „balcanizarea internetului”. Eu sunt un tehno-optimist, și cred că într-un final oamenii vor ajunge la concluzia că este foarte tare și foarte comod să trăiască împreună, nu separat. Internetul este un instrument ideal pentru a uni oamenii.”

Current Time: Cred că lupta pentru internet în societate va fi mai aprigă decât cea pentru alte libertăți. Pentru că lupta pentru libertățile cetățenești, de exemplu, pentru mulți rămâne ceva abstract. Iar accesul la internet acum este liber pentru toată lumea, iar când cineva încearcă să-ți ia asta, poți să ieși și cu furcile în stradă…

Andrei Loșak: „Da, și impresia mea este că pentru autorități acum nodul care le stă în gât este Youtube-ul. De exemplu, cum să le lipsești pe mame de Youtube, ce să facă ele cu copiii? Sau cum să le închizi accesul la blogherii care se ocupă de modă și machiaje? Seamănă cu o premisă pentru o potențială revoltă populară.

Fenomenul Youtube constă în faptul că cei sub 25 de ani, generația Putin, cea care nu cunoaște pe nimeni altcineva, au crescut niște oameni foarte liberi datorită faptului că au crescut fără televizor. Aici este paradoxul. Televizorul a murit. În Rusia a existat un război total între televizor, cu propaganda lui Kiselev și Soloviov, și Youtube, care i-a transformat pe cei doi în personaje hidoase și ridicole.

Youtube-ul a învins în Rusia, a repurtat o victorie categorică în fața televiziunilor, lucru care începe să se vadă deja inclusiv la nivel de bugete. Și pentru autorități nu este clar ce mai pot face acum. Doar să-l interzică. Dar nu-mi imaginez cum ar fi posibil așa ceva.”