Un denunț împotriva lui Trump - o controversă cu mai multe necunoscute

Un angajat din reteaua de informatii americana a reclamat, la biroul inspectorului general, o imprejurare care poate avea un potential exploziv pentru administratia Trump. Despre ce e vorba? e intrebarea pusa corespondentului Europei Libere la Washington.

Controversa isi are originile cu o saptamina in urma, cind seful Comisiei pentru Informatii a Camerei Reprezentantilor, Adam Schiff, a dat la iveala existenta unei plingeri din partea unui angajat al retelelor de informatii, plingere care nu putea ajunge la Congres, fiind blocata de directorul in exercitiu al serviciilor, Joseph Maguire.

Inspectorul general, care primise plingerea, o considera suficient de intemeiata pentru ca sa deschida o investigatie.

Democratii care controleaza Camera l-au acuzat la momentul respectiv pe Maguire ca blocheaza informatia pentru a-i proteja pe presedintele Trump si membrii ai administratiei sale si ca, facind-o, nesocoteste legislatia in vigoare.

Timp de o saptamina, nu prea s-a inteles ce se ascunde in spatele acestei dispute. Miercuri seara, Washington Post a relatat ca acest caz ar implica cel putin o conversatie a presedintelui Trump cu un lider strain.



Inspectorul general a fost audiat cu usile inchise la Congres, nu a dezvaluit ce investigheaza, spunind doar ca plingerea vizeaza actiuni multiple. Inspectorul nu a spus membrilor in Congres daca alegatiile se refera la presedinte, dar o alta sursa de presa a dezvaluit ca ar fi vorba despre un angajament formulat de presedintele Trump, in conversatia cu un lider strain.

Dezvaluiri facute prin mijloace legale de catre angajati ai guvernului american sint protejate prin lege, pentru a evita represalii impotriva angajatului.

Cele mai recente stiri arata ca acest caz implica Ucraina, dar nu se stie precis in ce sens. La 25 iulie, presedintele Trump a stat de vorba cu omologul sau ucrainian Volodimir Zelensky. Se mai stie si ca un aliat al lui Trump, avocatul sau personal Rudolph Giuliani cere guvernului ucrainean sa investigheze chestiuni care ar putea sa-i ofere lui Trump munitie electorala impotriva fostului vice-presedinte Joeph Biden.

Giuliani a spus ca nu stie daca Trump a abordat tema cu omologul sau ucrainian, dar eforturile avocatului au creat impresia unui troc – sprijin pentru noul guvern, in schimbul investigatiei care sa-l vizeze pe Biden si familia sa.

Presedintele Trump a spus ca are dreptul sa ceara unei alte tari sa ancheteze cazuri de coruptie, mai ales daca acestea se extind in America.

Democratii vor sa afle daca incetinirea procesului de acordare de ajutor militar pentru Ucraina, constatata in ultima vreme, ar fi o manevra a administratiei Trump sa convinga conducerea Ucrainei sa accelereze o investigatie care pare sa aiba substrat politic.