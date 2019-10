Autostrăzile din Moldova au acum „un partid”

Membrii fondatori ai asociaţiei care militează pentru construcţia autostrăzilor A7 şi A8 (Autostrada Unirii) în Moldova şi-au făcut partid, relatează Mediafax. Decizia de înregistrare a formaţiunii în Registrul Partidelor Politice a fost luată luni de magistraţii Tribunalului Bucureşti. Potrivit dosarului depus în instanţă, cei trei membrii fondatori ai partidului sunt Cătălin Urtoi, Ionel Apostol şi Marian Vicenţiu Dumitru.

„Partidul este <Împreună pentru Moldova>, am decis să facem acest partid pentru a continua lupta pentru infrastructura Moldovei, de dincolo de gard, ca să mă exprim aşa, mai plastic. Doi ani şi jumătate noi tot am lătrat, am spus, am cerut, după cum vedeţi nu prea sunt preocupaţi politicienii noştri de această zonă a ţării şi de cele două proiecte ale Moldovei - A8 şi A7 şi de aceea am decis, pe data de 29 august am depus actele", a declarat, pentru MEDIAFAX, Cătălin Urtoi.

Despre autostrăzile din România, mai multe, aici.