Decuplarea economiilor chineză și americană. Cu ce consecințe?

Care este situatia cu negocierile comerciale intre Statele Unite si China, cele doua cele mai mari economii ale lumii? e intrebarea pusa corespondentului Europei Libere la Washington.

Observatori politici sustin ca Statele Unite si China ar putea incheia o prima faza a acordului lor comercial, dar ca impactul neintelegerilor din ultima vreme este considerabil, indiferent daca sint sau nu impuse noi sanctiuni americane.

Kevin Rudd, fost premier australian, care in prezent conduce un institut, se teme ca cele doua economii se vor decupla intr-o mai mare masura si ca aceasta situatie in care ele ar incerca sa devina din ce in ce mai putin dependente una de cealalta ar putea avea consecinte majore. Fostul prim-ministru spune ca o lume decuplata ar fi un spatiu instabil, care ar afecta cresterea economica globala si antrena o noua cortina de fier, intre Est si Vest si o noua cursa a inarmarii.

Intr-o alocutiune rostita la Universitatea statului California, Rudd a spus ca anumite indicii ale decuplarii sint de-acum vizibile, desi interuperea relatiilor economice este putin probabila.

China are ca prioritate eliminarea dependentei tehnologice de Statele Unite, in timp ce America incearca sa blocheze accesul firmei de comunicatii chineze Huawei. Ambele tari incearca sa o devanseze pe cealalta, in materie de inteligenta artificiala.

Fosta oficialitate australiana se teme de o noua perioada de McCarthyism, aluzie la cruciada anti-comunista din America anilor 50. In noile conditii, el intrevede blocarea vizitelor si stagiilor in America pentru studenti si experti chinezi si suspiciune la adresa americanilor de origine chineza.

China este ingrijorata de dependenta sa de dolarul american si vede o oportunitate de a reduce aceasta dependenta prin recurgerea la monede digitale. Investitiile chineze in Statele Unite sint in scadere si multi cred ca poarta de investitie in America este pe cale sa se inchida.

Rudd este de parere ca, in ciuda faptului ca Statele Unite sint miniate, frustrate si se simt tradate de China, nu exista o strategie coerenta de raspuns. Pe de alta parte, oficialitati cum e vice-presedintele Pence s-au pronuntat de-acum impotriva decuplarii.

Confruntat cu pericolul recesiunii, presedintele Chinei, Xi Jinping, este dispus sa faca concesii pe termen scurt, pentru a limita disputa comerciala, dar in acelasi timp diversifica pietele de export si pune mai mare accent pe cresterea consumului intern.