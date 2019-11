Alexei Tulbure: „Până la urmă Igor Dodon trebuie să înțeleagă că el va apărea în fața justiției”

Alexei Tulbure: „Deci este un guvern PSRM-PD, votat de aceste două. La caracteristica asta, tehnocrat, n-o să mă opresc mult, pentru că guvernele tehnocrate sunt foarte specifice, se convoacă pentru vreo câteva săptămâni până la o lună.”

Europa Liberă: De ce sprijinul PD pentru acest guvern tehnocrat?

Alexei Tulbure: „Dar de la altcineva n-are de unde să aibă susținere în actualul parlament Igor Dodon pentru astfel de guvern decât din partea PD-ului, pentru că acest guvern în frunte cu Chicu va opri aceste reforme care au fost pornite de guvernul Maia Sandu și va opri, în primul rând, reforma justiției.”

Acest guvern în frunte cu Chicu va opri în primul rând reforma justiției...



Europa Liberă: Și ce înseamnă pentru Republica Moldova stoparea acestor reforme?

Alexei Tulbure: „Asta înseamnă restabilirea regimului mafiot în Republica Moldova, restabilirea elementelor statului capturat, restabilirea corupției, hoției nepedepsite, stării de impunitate ș.a.m.d. Deci, ceea ce am avut noi până în iunie, poate într-o formă mai soft, pentru că Dodon totuși nu este Plahotniuc, în sensul caracterului; în sensul dorințelor – da, dar al caracterului – e altceva, dar asta-i pur și simplu restabilirea orânduirii și regimului antidemocratic în Republica Moldova. Dodon a folosit voturile fracțiunii Partidului Democrat - partidul are 30 de mandate. Eu personal consider această fracțiune cu o legitimitate democratică foarte joasă, anume fracțiunea Partidului Democrat, pentru că oamenii aceștia au fost împinși în Parlament prin manipulări și cu utilizarea statului capturat, dar nu urmare a liberei exprimări a voinței electoratului. Deci, ei sunt un fel de deputați nu plenipotențiari, să spunem așa.”

Europa Liberă: De ce Igor Dodon cu înverșunare insista pe ideea că nimeni în parlament nu va crea o majoritate cu PD-ul? De ce Igor Dodon a spus că alegerile anticipate mai degrabă ar putea să bată la ușă dacă cineva din parlament se gândește să coopteze PD-ul?

Alexei Tulbure: „Fumigene și minciuni. Și asta nu-i pentru prima dată. Țineți minte ce vorbea el despre sistemul mixt? Pe urmă a fost primul care a propus acest sistem mixt. Vorbea despre faptul că nu-i trebuie împuterniciri, pentru că el va fi liderul spiritual al opoziției în campania electorală pentru președinție. Devenind președinte, primul lucru pe care l-a făcut, a cerut împuterniciri și tot așa. Deci din omul acesta ies minciunile șuvoi, cum s-ar spune.”

Din omul acesta ies minciunile șuvoi, cum s-ar spune...



Europa Liberă: Dvs. la acest microfon ați spus de câteva ori că Igor Dodon e o voce, PSRM e altă voce.

Alexei Tulbure: „Da, de multe ori am spus asta și acum asta se vede clar, că să nu fi existat acest om și acest fenomen, dacă îl putem numi, Igor Dodon, atunci, probabil, Guvernul Sandu nu ar fi căzut. Deci, se creaseră mecanisme de dialog și de conlucrare, de interacțiune între ACUM și Partidul Socialiștilor, și factorul destabilizator era Igor Dodon. El a asmuțit Partidul Socialiștilor asupra Blocului ACUM, el a întărâtat acești oameni și i-a impus să voteze demisia Guvernului.”

Europa Liberă: Acum 5 luni, el se considera erou național, că a reușit să dea jos regimul Plahotniuc, ca după aceste 5 luni tot el să-i cheme pe deputații Partidului Democrat să sprijine un guvern tehnocrat.

Alexei Tulbure: „Ipocrizie politică la momentul în care d-lui a înțeles, dar asta era clar pentru toată lumea că continuarea reformelor în justiție, numirea unui procuror general integru și independent va duce la deschiderea mai multor dosare penale în privința mai multor oameni, inclusiv în privința d-lui, pentru că sunt multe întrebări despre sursele de finanțare ș.a.m.d. Deci, implicarea lui în deportarea acestor profesori turci, reparația sediului președinției ș.a.m.d., sunt foarte multe întrebări și procuratura se va ocupa de aceste lucru, nu acum, un pic mai târziu, dar până la urmă Igor Dodon trebuie să înțeleagă că el va apărea în fața justiției. Deci, el nu vrea să apară în fața justiției toamna curentă, vrea să amâne sau în genere să evite acest lucru, dar nu știu dacă îi va reuși. În privința declarațiilor și acțiunilor lui, deci, el și Partidul Socialiștilor sunt coautorii acestei declarații cu privire la caracterul capturat al statului.”

Europa Liberă: Uzurpării puterii în stat.

Alexei Tulbure: „Și în privința uzurpării puterii în stat care a fost adoptată în iunie curent, 5 luni în urmă. Acum, el și acest partid, împreună cu cei împotriva cărora au adoptat această declarație votează împotriva guvernului care a pornit reformele de normalizare, nu mai vorbim noi de mișcare în direcția europeană ș.a.m.d., asta-i evident; reforme care au avut menirea să normalizeze situația în Republica Moldova. Și tot cu acești oameni să pună un guvern pe care el încearcă să-l prezinte drept unul tehnocrat, neutru, un guvern al minorității. Problema e că cu tertipurile acestea și încercările acestea de a face echilibristică, el nu poate induce în eroare pe nimeni, pentru că toată lumea vede și înțelege lucrurile corect. E un guvern votat de PD și PSRM, o fracțiune băgată în Parlamentul Republicii Moldova prin manipulări mafiote.”

Europa Liberă: Va putea fi un partener credibil și pentru Est, și pentru Vest, așa cum anunță că se angajează să fie?

E un guvern votat de PD și PSRM, o fracțiune băgată în Parlamentul Republicii Moldova prin manipulări mafiote...



Alexei Tulbure: „Vom vedea asta foarte repede, vom vedea ce se va întâmpla cu fondurile internaționale financiare, cu aceste seturi de asistență care trebuiau să vină; o parte au venit, altă parte urmează să vină din diferite surse. Eu nu cred că acest guvern, mai ales că șeful acesta al guvernului dovedise deja să facă niște declarații antieuropene, nu cred că va fi în stare să convingă partenerii noștri internaționali că ei sunt capabili.”

Europa Liberă: Cum vor dialoga acești 3 actori – SUA, UE și Federația Rusă – cu Igor Dodon acum?

Alexei Tulbure: „Toată lumea a făcut declarații - și americanii, și Uniunea Europeană, și Federația Rusă - în stilul caracteristic unor astfel de declarații diplomatice, că cu orice guvern va continua reformele, dialogul va continua. Problema e că acest guvern nu poate continua reformele, pentru că continuarea reformelor va fi fatală pentru o bună parte a acestui guvern, pentru părintele acestui guvern – Dodon. Continuarea reformelor – asta-i restabilirea justiției și dreptății în Republica Moldova, capacității statului de a pedepsi criminalii. Și în cazul acesta, primii care vor fi întrebați unde-s banii sau de unde-s banii, sau ce faceți voi, vor fi o bună parte a clasei politice de astăzi.”

Unica posibilă evoluție a evenimentelor sunt alegerile anticipate parlamentare...



Europa Liberă: El a promis un procuror general independent cât de curând posibil desemnat în această funcție. E cu putință, grăbind procesul, să aibă Republica Moldova repede un procuror general?

Alexei Tulbure: „Vom vedea, dar pornind de la premisa că el se teme de un procuror general independent, eu nu cred că el va fi în stare sau are intenția să numească un procuror independent. La procurorul independent vor apărea întrebări inclusiv către dl Dodon.”

Europa Liberă: Nu-i exclus că el va dori un al doilea mandat de președinte. Prin acest gest, el acumulează capital politic în susținerea lui?

Alexei Tulbure: „El așa crede că acumulează, pentru că prin acest guvern tehnocrat el speră să obțină performanțe și a sperat să speculeze pe așa-numitele rateuri și eșecuri ale Guvernului Sandu, care până la urmă nu-s rateuri și eșecuri, sunt anumite poate erori, neîndemânări tactice ș.a.m.d., care nu sunt atât de importante, sunt secundare în comparație cu reacția absolut inadecvată care a urmat din partea dlui Dodon și a Partidului Socialiștilor. Acum, dna Sandu, Blocul ACUM au foarte multe argumente și pentru alegerile parlamentare, și pentru viitoarele alegeri prezidențiale.”

Europa Liberă: Mandatul parlamentului va fi dus până la bun sfârșit?

Alexei Tulbure: „Noi am fost grupul celor care am formulat această idee de coaliție situativă, parțială dezoligarhizare, că nu mai credeam că o să mergem atât de departe și alegeri anticipate, înțelegând că această complicată coaliție nu poate funcționa mult. S-a mers mai departe decât am crezut noi.”

Europa Liberă: Vor fi evitate alegerile anticipate?

Ceea ce face acum Dodon, el acționează împotriva voinței alegătorilor și revine la regimul plahotniuchist...



Alexei Tulbure: „Acum, în condițiile în care Dodon a atacat propriul guvern, zic propriul guvern, pentru că el tot este responsabil pentru Guvernul Sandu, fără să aducă argumente politice, a atacat cu o parte a mafiei, care încă nu a fost dezrădăcinată în Republica Moldova, acest guvern tehnocrat este o mișcare spre nelegitimitate democratică, adică el nu va avea o legitimitate democratică. Unica soluție sunt alegerile anticipate, pentru că în cadrul acestor alegeri parlamentare partidele, forțele politice trebuie să obțină noul mandat și acest mandat le va permite să creeze coaliții noi, vechi ș.a.m.d. Pe 24 februarie oamenii au votat pentru altfel de putere și această altfel de putere a fost creată în luna iunie și a funcționat 5 luni. Ceea ce face acum Dodon, el acționează împotriva voinței alegătorilor și revine la regimul plahotniuchist, în versiunea sa. Acum, el nu are dreptul să miște, dacă dorește ca acest guvern aibă legitimitate democratică. Unica posibilă evoluție a evenimentelor sunt alegerile anticipate parlamentare. În cazul în care trec în parlament socialiștii, pediștii, ACUM și cine mai trece acolo și aceste alegeri – asta-i important – se vor petrece în noile condiții, cu noua Comisie Electorală Centrală, cu anumite schimbări și în procuratură, totuși acum nu mai avem acest stat total capturat, el parțial a fost eliberat și legitimitatea rezultatelor alegerilor va fi alta. Și după asta se poate de gândit asupra creării noului guvern.”

Europa Liberă: Admiteți o împăcare Dodon-Plahotniuc?

Alexei Tulbure: „Da, da... Ea se vede. Eu nu știu dacă poate exista între stăpân și slugă împăcare sau relații egale, eu cred că Dodon a fost și a rămas o slugă de-a lui Plahotniuc și-i îndeplinește într-un fel dorințele și doleanțele”.