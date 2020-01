Putin participă în Turcia la inaugurarea TurkStream

Președintele Rusiei, Vladimir Putin se află în Turcia unde, alături de omologul său Recep Tayyip Erdogan, inaugurează gazoductul TurkStream – o nouă cale pentru exportul rusesc spre Europa.

Cu această ocazie, cei doi lideri vor discuta și despre creșterea tensiunilor în Orientul Mijlociu, după uciderea în Irak a generalului iranian Soleimani dar și situația din Libia și Siria – țări în care Rusia și Turcia sprijină tabere diferite.

Gazoductul TurkStream are o lungime de 930 de kilometri, construcția a început în 2017 și a costat aproape 8 miliarde de dolari. Va transporta pe sub Marea Neagră peste 31 de miliarde de metri cubi de gaz rusesc per an. Jumătate din aceasta cantitate este destinată țărilor din Balcani și Europa centrală, inclusiv Bulgaria, Serbia și Ungaria.

TurkStream, alături de Nord Stream și Nord Stream 2 (încă în construcție) fac parte din strategia Rusiei de a reduce dependența exporturilor de gaze de rețelele din Ucraina. Cu toate acestea, în baza unui nou contract pe cinci ani, încheiat chiar de Anul Nou, Rusia va continua să exporte gaze și din Ucraina, ceea ce asigură și alimentarea R.Moldova.