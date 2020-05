Admitere online: Universitățile se pregătesc de mai mulți aspiranți la studii

Guvernul, care a propus anularea examenelor, a prevăzut deja că admiterea trebuie făcută în baza unei medii a notelor primite de elevi în cursul anului, care va fi trecută în diploma de la bacalaureat. Dar admiterea nu este singura bătaie de cap a universităților în pregătirea viitorului an de studiu.

Universitățile s-au adaptat „din mers” la noile reguli impuse de epidemia de COVID-19. Din capul locului a fost clar că, cel puțin în acest an universitar, studenții nu vor reveni în sălile de curs și vor promova anul „în regim on-line”. Cei care urmează să-și încheie studiile universitare, la fel, vor susține teza de licență în regim de comunicare virtuală. În ce privește absolvenții de licee, aceștia vor fi acceptați la studii în baza diplomei de Bacalaureat, pe care oricum o vor primi, chiar dacă nu vor susține examenul.

Rectorul Academiei de Studii Economice a Moldovei, Grigore Belostecinic, spune că la prima etapă, absolvenții de liceu vor depune actele on-line, pentru a se exclude aglomerația, și doar după ce vor fi acceptați de o instituție anume, vor trebui să depună întreg dosarul în original. Rectorul de la ASEM admite că în acest an, datorită faptului că toți elevii vor promova examenul de Bacalaureat, numărul dosarelor va fi mai mare:

„Cred eu că ar putea să avem și un număr mai mic de absolvenți de licee care vor pleca în afara Republicii Moldova pentru a-și continua studiile, nu contează, în România sau în alte state. Or, nu știm care va fi situația cu pandemia de coronavirus în toamnă, dar ne putem aștepta în această admitere 2020 la un număr mai mare de persoane efectiv înmatriculate la universitățile din Republica Moldova. (...) Universitățile sunt gata în măsura în care noi am făcut față unor fluxuri foarte mari de pretendenți la studii, pe care i-am avut cu 10 sau 15 ani în urmă. În plus, și în ultimii ani, un număr foarte mare de locuri, nu contează, cu finanțare bugetară, dar preponderent în bază de contract, cu achitarea taxei pentru studii, rămâneau neacoperite, în măsura în care aveam un număr mai mic de pretendenți la studii decât numărul de locuri aprobate în planul de înmatriculare”.

Chiar dacă la prima vedere trecerea la un regim „on-line” de depunere a dosarului a ușurat munca universităților, de fapt, o parte din facultăți oricum vor trebui să găsească soluții individuale pentru a tria studenții. Și asta pentru că sunt unele domenii cum ar fi arhitectura sau designul unde așa numita „probă de aptitudine” este esențială pentru admiterea viitorului student, spune rectorul Universității Tehnice a Moldovei, Viorel Bostan:

„În domeniul arhitecturii și designului se dădea o probă pe aptitudine la desen, iar la programul ingineria software era un test la matematică și un test de limbă engleză. Deocamdată, la ziua de astăzi, noi considerăm că putem organiza aceste probe de aptitudine, fără a pune în pericol sănătatea candidaților. Nu am luat încă decizie la forma de examinare, fie examinarea on-line, fie examinarea față în față, dar păstrând distanța socială și asigurându-ne că riscul de infectare este scăzut”.

Trebuie să decidem cum cazăm studenții în cămine...

Viorel Bostan mai spune că instituțiile care oferă și cămine pentru studenți vor trebui să identifice spații suplimentare. Rectorul Universității Tehnice a Moldovei susține că, tradițional, instituția pregătea peste 600 de locuri în cămin pentru studenții din anul întâi. În prezent, se ia în calcul majorarea numărului de locuri până la 800, or, pentru că normele impuse de autorități prevăd că fiecărui student ar trebui să-i revină câte nouă metri pătrați într-o cameră de cămin, spre deosebire de șase ca până la epidemie:

„Lucrul acesta este important pentru că trebuie să decidem cum cazăm studenții în cămine. Pas cu pas, de la cazări de cinci persoane în cameră sau trei în camere mai mici, am ajuns la cazare de trei-două persoane și inclusiv câte o persoană în cameră de 10-12 metri pătrați. De aceea, noi cumva facem niște predicții, pentru că trebuie să decidem câte camere pregătim pentru cazarea anului întâi”.

Rectorii cu care am stat de vorbă spun că excluderea examenului de Bacalaureat, impusă de pandemie, la prima vedere pare să fi favorizat studenții care aveau mai puțină „tragere la carte”. Un beneficiu iluzoriu – și asta pentru că înmatricularea la universitate nu garantează continuarea studiilor după primele sesiuni de examene.