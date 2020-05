„La «puciok» se vând deputații, de la comuniști trec la socialiști, la democrați, acum trec la Șor, nici nu știi cum, care și cu cine-i”

Deputații migrează ca păsările călătoare dintr-un cuib în altul, nu se mai regăsesc în partidele care la început de mandat i-au adus în legislativ și se pare că acest curent al politicii moldovenești este puternic, pentru că îi aruncă pe parlamentari dintr-o extremă în alta. Despre traseismul politic vorbim la acest sfârșit de săptămână.

Parlamentul a devenit casa contra cetățenilor. Oamenii cu care am discutat la Nisporeni critică migrația politică, ei spun că aleșii poporului și-au trădat nu doar partidul, dar și electoratul. Votanții cer adoptarea unei legi de eliminare a traseismului politic, pentru că aceștia se vând ca pătrunjelul la piață. Multă lume crede că legislativul a ajuns să fie o bătaie de joc la adresa cetățenilor și regretă că unii deputați se consideră mai presus de justiție și lege.

– „Of! Nici nu știu ce se întâmplă pe scena politică, nici nu vreau să mă uit, că mi-e greu de-amu.”

Europa Liberă: De ce?

– „Mi-e și greață de toți politicienii aceștia ai noștri, parcă e un teatru al absurdului la dânșii acolo, se întorloacă unii cu alții, democrații cu socialiștii, nu știu ce fac, ce dreg, dar îi urât de tot.”

Europa Liberă: Acest traseism politic cum îl înțelegeți, trecerea deputatului dintr-un partid în altul? Acum se insistă pe ideea ca să fie adoptată o lege care ar interzice acest lucru.

– „Ar fi bună, dar așa ei se vând între dânșii. Se zice că s-au vândut cu 60, cu 80 de mii de euro. Zic, noi de banii aceștia n-am auzit niciodată, 1.000 de euro în mână o dată i-am ținut când i-am pus la nuntă la copil, i-am câștigat în sudoare, dar când vedem atâta nerușinare și se vând ca pătrunjelul la piață, la puciok (legăturică) se vând deputații, de la comuniști trec la socialiști, de la comuniști trec la democrați, acum trec la Șor, nici nu știi cum, care și cu cine-i.”

Europa Liberă: Se apropie alegerile prezidențiale, în toamnă va trebui să dați votul pentru cel care să ajungă la cârma țării. Cine merită să fie cârmaci?

– „Of! Nu știu. Eu, de pildă, pentru actualul prezident niciodată în viață nu-mi mai dau votul.”

Europa Liberă: Dar l-ați votat?

– „Doamne ferește! Nu l-am votat. Eu mă gândesc că, dacă ar fi dna Maia Sandu, am vota pentru dânsa. E mai cinstită ca alții. Trebuie să se schimbe ceva, dar v-am spus și mai înainte când m-ați întrebat că peștele de la cap se strică, numai se curăță de la coadă.”

Europa Liberă: Și viitorul Moldovei, Nisporeniului, cum îl vedeți?

– „Noi îl vedem în culoare gri, în culorile curcubeului nu mai vedem nimic de acum. În primul rând, nici nu ai unde lucra. Dacă aș avea un post de lucru, aș mai ședea aici la piață? 100 de ani nu aș mai ședea. Eu am avut o întreprindere individuală, am avut un magazin și l-am închis, nu-i lume, n-ai cui vinde. Tineretul totul îi plecat. Eu mă gândesc că tot poporul trebuie să facem o schimbare, că așa de tare ne-am încurcat, ne-am decepționat că nici nu știm încotro să mergem.”

Europa Liberă: Dar calea cea dreaptă care ar fi?

– „Calea cea dreaptă ar fi cu Uniunea Europeană, nu cu Moscova.”

Europa Liberă: Dar a fost disputa asta pe marginea creditului. Acum se mai așteaptă să fie renegociat?

– „Creditul acesta rusesc este un măr al discordiei, că sunt credite care ni le dă Uniunea Europeană, ni le dă la jumătate de procent ori la cât acolo, dar ei la 2% anual și se face o sumă foarte mare, zic, tot în milioane și tot lor până la urmă trebuie să le dai.”

Valentina Ursu, Europa Liberă, a poposit cu microfonul aici, la piața din Nisporeni, și întrebăm cetățenii ce cred ei despre timpurile pe care le trăiesc.

– „Nu murim de foame, dar moral te distruge, când vezi că-i atâta haos și atâta nedreptate. Îi nedreptatea de sus, de la conducere se-ncepe. Parlamentarii aceștia dacă nu le convine ceva, trec dintr-un partid în altul, se vând. Cine face așa? De ce nu scot o lege să fie lege: odată ce intri într-un partid – rezistă, că ți-ai spus părerea și poporul a fost de partea ta, nu vrei – du-te sănătos, du-te, că este de lucru cât lumea.”

Europa Liberă: Dar cum credeți, de ce ei trec dintr-un partid în altul, care ar fi interesul?

– „Într-adevăr cred că le plătește bani.”

Europa Liberă: De unde să aibă bani?

– „D-apoi de unde bani? Da’ ce n-auziți cât se învârtesc, cât sucesc banii aceștia? Iaca, acum din Rusia trebuia să vină și ce amăgeală iar trebuia să fie.”

Europa Liberă: Pe timpul acestei crize cine a ajutat mai mult Republica Moldova?

– „Ei, cine?... Europa! România a ajutat-o! Cine a ajutat-o mai mult?”

Europa Liberă: Cum va ieși Republica Moldova din această criză de sănătate?

– „Mult depinde și de lume, cum lumea are grijă, fiecare de dânsul.”

Europa Liberă: Ce lecție a învățat lumea iată din aceste două luni de stat acasă?

– „Nu știu ce o fi învățat, dar îi greu de stat acasă. De pildă, eu lucrez cu sapa, cu hârlețul, dar mie îmi pare că multă lume o să se strice de atâta șezut degeaba, chiar și învățătura asta. Ce fel de învățătură îi prin telefon? Doctorul lecuiește prin telefon. Ce-i asta?”

Europa Liberă: În toamnă urmează să fiți invitați să votați următorul președinte. Cine merită să ajungă în fruntea țării?

– „Ei nu, numai nu dl Dodon. Ce a făcut el așa pentru norod? Lui nu i-i rușine? În primul rând, ar trebui să-i fie rușine ce prostii face el de când îi președinte.”

Europa Liberă: Dar ce prostii a făcut?

– „Ș-apoi când trăsnește câte o vorbă, de gripa asta COVID-19 a zis: „Da’ ce-i asta?” A zis că „o intrat și o ieșit”. Vorbe de președinte de țară... D-apoi așa-i?”

Europa Liberă: Vă întrebam: cine ar merita să ajungă în fotoliul de președinte? Cum să fie acea persoană?

– „Să fie o persoană pentru lume, să nu-și vâre nasul cum își vâră nasul dl Dodon peste tot. El dacă-i președinte, eu nu știu ce misiune așa are el, dar el prea își vâră nasul într-aiurea, ca o babă la piață, așa, o babă needucată, iaca așa e el, iaca eu așa mi-l închipui.”

Europa Liberă: Vă întreb: cum să fie persoana, cine să fie persoana care să ocupe această funcție de șef de stat?

– „Pe Maia Sandu aș vrea-o, ca președinte. Mă întrebați? Aș vrea ea să fie. Da, ea a fost, ce a fost? Olecuțică prim-ministru, parcă se schimbase ceva, parcă mergea, ceva se mișca și după aceea dacă a dat-o afară – a murit tot ce s-a făcut și încă și gripa asta a mai dat. Și ce să face? Nu se face nimic, nimic nu se face. Ajutoare din Europa, ajutoare de peste tot... Și?”

Europa Liberă: În următoarele șase luni, ce evoluții vedeți Dvs., ce lucruri pot să se întâmple?

– „Da’ niciun lucru bun nu poate să se întâmple.”

Europa Liberă: De cine depinde binele pe care îl așteaptă cetățenii, cine este agentul schimbării, agentul aducerii acestei prosperități, încrederii?

– „O schimbare trebuie să fie de la noi, poporul, când votăm, de pildă, dar parcă promit toți, de fiecare dată promit, promit și când nimeresc, ori nu nimeresc îndeajuns partidul acela și iar îi pun piedică și nu pot aceia nimic, ori iaca se mai vând, vor să stea în partidul acela, că au pornit pe o linie și se întorc pe altă linie. Dar aceilalți ce putere au? N-au nicio putere nimic alde Maia Sandu, îs puțini la număr și nu fac nimic. Democrații și cu socialiștii, ei hotărăsc acum.”

Europa Liberă: Democrații, cam se răresc rândurile lor.

– „Se răresc, se răresc, dar tot după niște interese, nu ies ei așa, că-s pentru popor, amăgeală, pentru binele lor.”

Europa Liberă: Ce vă doriți cel mai mult acum?

– „Să se ducă gripa asta, să nu mai fie pe fața pământului.”

Europa Liberă: Dar v-ați protejat, vă văd cu mască?

– „Iaca mă vedeți cu mască, n-am ieșit până azi la piață, mă gândeam, zic: măi, numai amu să nu mori, că te duce ca pe câine, copiii îs peste hotare, nu pot veni și le sun și le spun, dacă eu, se întâmplă ceva, dau cheile iaca cui, cui și ce fac. - „Nu, mamă, ia și te păzește!”.”

Europa Liberă: Unii anticipează că ar putea să se ajungă și la o criză politică, să se facă reconfigurări în parlament. Cât de mult vă preocupă acest lucru?

– „Noi aici în teritoriu suntem mici și nu știm exact ce se întâmplă sus. Acolo, în spatele culiselor, se discută mult. Sper că bunul Dumnezeu le va lumina mințile și vor pune, în primul rând, interesul național și al cetățeanului, nu numai interesul personal și vor găsi o soluție.”

Europa Liberă: Dar ce așteptări aveți concret?

– „Totuși să se gândească că Republica Moldova este un stat care se uită mai mult spre Occident, spre valorile europene și nu spre Est și să ia măsurile necesare ca să mențină vectorul european.”

Europa Liberă: Se apropie toamna, va fi un exercițiu electoral important. Care e miza alegerilor prezidențiale din toamnă? Cine merită să ajungă în fruntea Republicii Moldova? Cetățeanul își va da votul pentru om, pentru partid, pentru geopolitică?

– „Cetățeanul nu mai este așa de neinformat cum era odată, acum poți să analizezi un pic mai bine situația. Cred că vor reuși să facă diferența între minciună și adevăr cât de cât, că, până la urmă, totuși adevărul trebuie să iasă la iveală și conducătorii care au reușit prin minciună să se mențină la putere cred că vor fi penalizați într-un fel.”

Europa Liberă: Dreapta politică este răzlețită, fărâmițată și atunci o să-i fie mai greu alegătorului sau, din contra, o să aibă din cine să aleagă?

– „Aceasta e problema cea mai mare acum, că dreapta s-a împărțit în mai multe mici partide. Ar trebui să facă totuși o coaliție, ca să păstrăm mai departe vectorul european și dreapta să se unească, să depună eforturi, să mai lase din orgolii, fiecare de la el un pic și să mergem cu toții împreună, numai așa vom reuși.”

Europa Liberă: Ce vă doriți cel mai mult acum?

– „Aș dori ca să înceapă a scădea numărul de îmbolnăviri cu coronavirus și să repornim economia. Pentru aceasta avem nevoie de oameni competenți, care au viziune pe termen mediu și lung, nu numai de moment și pentru interese personale. Avem o situație pandemică în creștere, deja acesta e un eșec al guvernării, mici întreprinzători sunt loviți și cam nimeni nu-i ajută...”

Europa Liberă: Dvs. faceți parte din rândul întreprinzătorilor?

– „Da.”

Europa Liberă: Și cât de mult sunteți afectat?

– „Vă dau un exemplu: am tractor și asigurarea anul trecut a costat 740 de lei, iar anul acesta am plătit 920 de lei.”

Europa Liberă: Cum aveți de gând să vă descurcați?

– „O să avem cheltuieli mai mari, nu știm exact ce o să urmeze. Sunt niște lucruri incerte pentru micul business, ne gândim cum să rămânem pe linia de plutire, că vor fi foarte mulți care vor da și faliment în această perioadă. Trebuie guvernul, indiferent care guvern va fi, să ia măsuri. În primul rând, subvenții pentru agricultori, dacă la pompă motorina e 13 lei, la agricultor să fie zece lei. Exemplul unu: asigurările să scadă pentru mijloacele de transport din agricultură, de exemplu la tractor, nu plătești mai mult ca anul trecut, cel puțin egal, dar nu mai mult, că e revoltător și multe alte măsuri.”

Europa Liberă: Altminteri, dacă afacerea Dvs. ar falimenta, cum vă veți descurca?

– „Nu știu, că acum nu mai este situația că ai plecat peste hotare să-ți găsești o altă muncă, trebuie să ne descurcăm aici, acasă și, apropo, oportunitatea acum pentru stat și guvern ca să facă niște măsuri ca oamenii care au venit de peste hotare, din Rusia sau Italia, Spania, alte țări, să reușim să-i încadrăm în muncă aici, la noi.”

Europa Liberă: Cum vedeți viitorul Nisporeniului, Republicii Moldova, iată în următorii cinci, zece ani, ce vreți să se întâmple?

– „Vrem să se schimbe clasa politică, să fie puțină corupție, dar vrem să pună interesul cetățeanului pe primul rând și interesul național. Avem așa persoane care ar putea face față acestor situații.”

Valentina Ursu, Europa Liberă, a poposit cu microfonul aici, la Nisporeni. Ia ziceți, ce înțelegeți Dvs. că se întâmplă astăzi în Republica Moldova?

– „Nici nu știu ce se mai întâmplă, un dezastru, un haos mai pe scurt și gata, toți care-s la conducere fug numai după bani, vor la putere, dar la lumea de jos nu se mai uită nimeni, nu se uită nimeni, deloc. Măresc pensia, iaca, un caz concret: pensia era 1.400, era ajutor social 48 de lei, acum pensia mi-a mărit-o cu 75 de lei, dar 48 de lei i-au scos. Cât a ieșit pensia? 30 de lei mi-au mărit pensia, dar ei încă se laudă că mi-au mărit pensia o grămadă. Nu-i bătaie de joc de popor? Bătaie de joc! Nu înțeleg cum…”

Europa Liberă: Dar ce așteptați Dvs. să facă cei de la putere, guvernanții?

– „Să se mai uite la pătura de jos, la popor, la lumea asta care-i de jos…”

Europa Liberă: Păi ce să facă?

– „Atunci când vin în campania electorală ei promit, dar pe urmă cum devin la scaun – gata, ei uită de noi, că așa știți, că iaca noi pe voi v-am votat, dar voi de noi ați uitat, dar nu știu ce o să fie.”

Europa Liberă: În toamnă vor fi alegeri prezidențiale, va trebui să alegeți următorul șef de stat.

– „Da, da...”

Europa Liberă: Cum să fie acea persoană care să ajungă în fruntea țării, ce calități să aibă?

– „Păi trebuie să aibă calități, să țină la popor, să se uite la păturile acestea care sunt, care vai de capul lor, ei trăiesc foarte greu, foarte greu.”

Europa Liberă: Dar ce înseamnă să trăiești greu?

– „Dar pentru că, iaca, pensiile sunt mici, prețurile sunt mari și de-atâta lumea și trăiește greu. Sărăcie foarte mare, e vai de capul lor, dar trăiește lumea așa.”

Europa Liberă: Vă întrebam, cine merită să ajungă președinte?

– „Nici nu știu, iaca la asta încă nu m-am gândit. Înainte de a deveni președinte, el promite tot marea și sarea, cum ajunge în scaun – gata, el uită de popor.”

Europa Liberă: Și cum vedeți viitorul Moldovei?

–„Cred că nu înspre bine. Eu așa mă gândesc că, prin ceață, că dă Doamne să fie bine, dar…”

Europa Liberă a poposit cu microfonul aici, la Nisporeni, și întrebăm lumea ce gânduri le trece prin minte acum, după două luni de stat acasă.

– „Ne-a învățat să fim mai prudenți, să îngrijim de noi mai bine, adică igienic: spălatul pe mâini și chiar distanța asta socială, dar în rest, acasă la pământ lucrăm. Economic s-a simțit, mai ales bate tare în tineret, care au credite, au copii mici, trebuie să-i întrețină, dar în rest, bine nu prea am trăit și sperăm la mai bine.”

Europa Liberă: Ce așteptați, concret, acum să se schimbe?

– „Așteptăm clasa asta politică să-și dea seama ce fac, să se gândească nu la dânșii, dar la oameni, la popor, ei numai vorbesc că se gândesc la oameni, dar fac tot pentru dânșii.”

Europa Liberă: Acolo, în parlament, vedeți că mai trec unii dintr-un partid în altul. Cum vă uitați la acest traseism?

– „Știți cum, politicienii sunt de aceștia, prostituate, la drept vorbind, așa că asta și arată ce fel de oameni îs ei, adică majoritatea, nu poți să zici că toți.”

Europa Liberă: Suntem la piață, iată aici se vinde mărar, pătrunjel, dar când se vând deputații?

– „Nu merită să fie ales, să fie înaintat, chiar dacă prin partid să fie înaintat. Cum poate să fie înaintat? Eu am înțeles că ei și locurile le plătesc ca să ocupe primele, ca să intre în parlament.”

Europa Liberă: Cine cu cine conduce acum, guvernează?

– „Socialiștii cu democrații, democrații tot timpul au condus.”

Europa Liberă: Dar democrații vedeți că se subțiază rândul lor?

– „Se subțiază, asta-i pus ceva la cale, tot nu înspre binele nostru.”

Europa Liberă: Dacă se dă jos un guvern, care guvern trebuie să fie instaurat?

– „Trebuie să fie un guvern, să fie măcar ca a Maiei Sandu. În principiu, s-a străduit să facă oleacă de regulă.”

Europa Liberă: Și Moldova pe ce drum să meargă?

– „Clar că european, nici nu poate fi vorba aproape de Rusia, că ei ne-au subjugat atâția ani, vreo 200 și ceva de ani și ei și acum ne țin sub papuc, clar că.”

Europa Liberă: Cine?

– „Rusia! Cine? Ei au fost tot timpul o țară expansionistă.”

Valentina Ursu, Europa Liberă, a poposit aici, la Nisporeni, și întrebăm localnicii ce cred ei despre ceea ce se întâmplă astăzi în țară.

– „În parlamentul nostru îi o adunătură de oameni și mulți necompetenți, și sunt mulți care de-amu o îmbătrânit acolo în parlamentul acela și ei nu știu ce se întâmplă, să mai iasă, să se mai ducă într-un sat care e la vreo 300 de kilometri, 200 de la Chișinău, să vadă cum lumea ceea trăiește, dar ei acolo au grijă numai cum să-și apere interesele lor, cum să-i apere pe cei care au furat, că și ei îs amestecați acolo, că dacă o să stârnească pe unul, apoi ața o să-i ducă până departe-departe, ca rădăcina copacului se duce hăt, hăt, hăt.”

Europa Liberă: Dar traseismul acesta politic, vă este clar de ce trec deputații dintr-un partid în altul?

– „Pentru că se duc la cei care o să le convină lor, că vede că la unul i se zgâlțână scaunul și eu să mă duc cu aceia.”

Europa Liberă: Când auziți că unul s-a vândut cu 200 de mii, altul cu 500 de mii, la ce vă duce gândul?

– „Da’ nici nu mă mir deloc, că aceștia sunt oameni fățarnici, în așa oameni nu poți să ai nădejde. Acesta când vrei trădează și țara, și neamul, și familia, și tot. De la acești oameni n-ai ce aștepta, lucruri bune care o să facă ceva pentru aceștia care trăiesc în țara asta și care au fugit din țara asta, că dacă ar fi niște oameni care să se gândească pentru întărirea țării noastre, pentru dezvoltare...”

Europa Liberă: Se vorbește despre mai multe scenarii, inclusiv să fie dat jos Guvernul Chicu, să fie învestit un alt guvern. Ar putea să se regrupeze forțele politice, cine cu cine, o configurare în parlament o vedeți?

– „Partidul Democrat de-amu nu-i de încredere. Aceștia, iaca, acum vreo câțiva s-au dus la Șor, s-au dus la „Pro-Moldova”. Asta-i al doilea cum Partidul Socialiștilor s-au format de la comuniști și o parte de la comuniști s-au dus la Partidul Democrat, acum aceștia îs a treia generație probabil, ori a patra, a câta de la dl Voronin, aceștia-s nepoții și strănepoții lui.”

Europa Liberă: Cine cu cine acum să se regrupeze, să se unească?

– „Doar acestea două partide, DA și cu PAS.”

Europa Liberă: Au 27 de mandate.

– „Păi, de-atâta că e cam greu acum, chiar și dacă să vină de la celelalte partide, nu-s oameni de încredere și asta numai dacă o să fie alegerile și atunci oamenii noștri o să deschidă ochii și o să-și mai dea seama, dacă n-or fi alegeri anticipate, greu o să fie.”

Voci adunate la întâmplare la Nisporeni despre traseismul politic. Un proaspăt sondaj de opinie, realizat de CBS-AXA la comanda comunității WatchDog, sugerează un impact fără precedent al crizei pandemice asupra preferințelor electorale și politice. Numărul indecișilor și al celor care nu au încredere în niciun politician atinge cote istorice, iar cea mai taxată este guvernarea dominată de socialiști, în doar o lună PSRM a scăzut în sondaje cu șase la sută. La fel a scăzut și gradul de încredere în președintele Igor Dodon, distanța între el și Maia Sandu, lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, posibilă candidată pentru un mandat de președinte este de doar câteva procente. Despre datele acestei cercetări vorbim cu sociologul Ion Jigău, dar am pornit discuția tot de la traseismul politic, despre deputații migratori, pentru că din 101 aleși în Parlamentul Republicii Moldova, mulți se lasă duși de val la propriu.

Ion Jigău: „Politicienii sau deputații care sunt acolo totuși sunt un număr restrâns de oameni, care au și ei niște păcate pe suflet, că sunt lacomi de cele mai dese ori și lăcomia face ce face. Unii au trecut de trei-patru ori dintr-un partid în altul, că i s-a fluturat sub nas vreun dosar, că i s-a fluturat sub nas o pungă cu ceva, deci, lăcomia și frica îi determină să facă aceste lucruri. Totuși, ei, într-un fel sau altul, sunt fața noastră, a democrației noastre moldovenești, care este o democrație foarte specifică anume prin acest traseism. Liderii totuși, mai mari sau mai mici, trebuie să fie în primul rând tribuni, altfel ei n-au ce să caute în parlament. Iar un tribun trebuie să fie onest, corect și responsabil și jocul politic trebuie să fie, așa cum spun englezii, fair play, adică joacă corect, care, fie că încet, dar ne va mișca înainte. Noi avem, ultimii 30 de ani noi batem pasul pe loc, adică în sensul democrației, da, au ajuns acolo smartphone-urile, jeepurile și tot ceea ce este aproape peste tot, dar afară de partea asta de bogăție pe care trebuie s-o afișăm.”

Europa Liberă: Deputatul este sluga poporului sau, ajungând în parlament, el de acum devine persoană docilă liderului de partid, persoană care urmărește scopuri mai degrabă personale, decât scopul național? Și cum se transformă omul acesta, pentru că atunci când vine în fața alegătorului, el promite că va fi în slujba cetățeanului?

Un sfert din cetățenii noștri totuși stau la limita sărăciei mari, a foametei chiar

Ion Jigău: „Promisiunile se așteaptă, cum spun rușii, trei ani, iar după ce trec trei ani, începe iar anul electoral și se pornesc promisiunile de la început. Cum am spus, politicianul trebuie să fie corect, trebuie să țină cont de interesele statului, uneori trebuie de luat legi care poate nu convin anumitor segmente din societate, dar sunt în interesul statului, ei trebuie să facă legi nu pentru momentul când ei sunt în parlament și pentru ei, dar pentru stat, pentru țară, pentru cetățean. Ei deseori promovează legi care îi favorizează pe ei, un lucru foarte urât și cetățeanul, de fapt, este nemulțumit, dar cum sărăcia la noi este totuși mare, în pragul sărăciei este foarte multă lume, cam o treime, un sfert din cetățenii noștri totuși stau la limita sărăciei mari, a foametei chiar, fiindcă, dacă ai în familie, în gospodărie un bolnav sau ai doi-trei copii de-acum ești sărac. Și atunci, oamenii se lasă cumpărați cu acele promisiuni, lor li se pare că, da, ăștia se vor ține de cuvânt și pe urmă, în ziua alegerilor mai stă undeva pe lângă niște baruri cineva și-i cheamă, și pentru un păhăruț omul își dă votul, gândindu-se numai la momentul în care el consumă acest pahar, dar viața nu se oprește, nu se încheie acolo.”

Europa Liberă: Iată din discuțiile cu foarte mulți cetățeni aflu că ei critică acest traseism politic și chiar iau în derâdere acest fenomen, spunând că s-a ajuns în Republica Moldova deputatul să se vândă ca pătrunjelul la piață. Cât de mult îl mustră conștiința pe deputat că alegătorul său are o asemenea părere despre el?

Ion Jigău: „Dar nu prea ajung la urechea deputatului acele vorbe pe care dumneata, dna Valentina, le asculți. Le adunați, dar politicianul nu prea vă ascultă și nu prea citește.”

Europa Liberă: Câtă demnitate are acest deputat căruia alegătorul îi spune că se vinde ca mărarul, ca pătrunjelul, ca leușteanul la piață?

Ion Jigău: „Dar niciun fel! Problema asta este o boală despre care noi trebuie să scăpăm.”

Europa Liberă: Unii spun că ar fi bine în parlament să fie o normă legală care ar interzice traseismul politic, care în opinia multora înseamnă cumpărarea, vânzarea deputaților.

Ion Jigău: „Deputații noștri au mai multe interese decât prieteni, iar prietenii sunt cetățenii care îi critică.”

Europa Liberă: Dar, dacă ar exista o asemenea lege, poate situația ar reveni la normal?

Ion Jigău: „Pentru asta ar trebui ca partidele să fie partide, să nu fie priponite, să spunem așa, ca un vițel pe malul iazului de lider și numele lui, acolo trebuie să existe democrație internă, trebuie să existe discuții, trebuie să existe ideologie și aici trebuie să fie priponul, principiile și valorile care cu vreo zece ani în urmă la noi erau vorbă de ocară.”

Deputații noștri au mai multe interese decât prieteni, iar prietenii sunt cetățenii care îi critică

Europa Liberă: Acești deputați au un răspuns: dacă sunt rău, de ce îmi mai dau votul alegătorii?

Ion Jigău: „Și în alegeri manipulările și cumpărările electoratului, corupția politică sunt la cote foarte mari, iar un cetățean simplu nu prea are timp să se descurce cine este cine și ce-i mișcă pe aceștia. El îi vede atunci, dacă îi vede, în campania electorală, după care nu-i vede patru ani și cum mătușa Ileana sau moș Ion au de sădit acum roșiile, de făcut alte lucruri în grădină că e secetă, de mai udat, că nu crește nimic, ba mersi Domnului că a plouat zilele acestea, dânsul are alte griji, cetățeanul, marea lui majoritate, el nu se mai descurcă, trebuie să vină niște lideri de opinie sau lideri politici care să-i spună lui, dar ei să fie credibili, ei să aibă capital social, adică pentru ca să fii politician de valoare trebuie să ai o notorietate, deci trebuie să te cunoască cel puțin măcar un 50 la sută din populația țării.”

Europa Liberă: Și Dvs. credeți că 50 la sută din populația Republicii Moldova, mai cu seamă din cetățenii cu drept de vot, nu au auzit că X sau Y deputat a fost vândut cu 250 de mii, 300, jumătate de milion de euro?

Ion Jigău: „Totuși, oamenii nu prea urmăresc talk show-urile.”

Europa Liberă: Nu există aproape lume să nu fi auzit că cutare sau cutare deputat s-a vândut de la un partid la altul.

Ion Jigău: „Este ușor, simplu să dai vina pe altcineva, să nu-ți asumi dreptul că eu îs cetățean responsabil și nu-i mai votez, și asta este, aici se încheie cercul.”

Europa Liberă: Cât de reprezentativă este această legislatură?

Ion Jigău: „Legitimitatea acestui parlament nu mai există. În primul rând, alegerile au fost după vestita lege a Codului Electoral în baza sistemului de vot mixt, au fost 50 de circumscripții, în care s-a făcut tot așa cum s-a făcut recent, în luna martie, la Hâncești, s-au cumpărat, s-au manipulat voturile.”

Europa Liberă: E nevoie de a fi declanșate alegeri parlamentare anticipate?

Ion Jigău: „Da, dar aici apare o problemă: cum, când, cine va candida din nou?”

Europa Liberă: Dvs. faceți sondaje, vedeți care sunt preferințele cetățenilor.

Ion Jigău: „Oamenii acum nu știu ce să facă, nu știu cu cine să voteze în mare măsură. Fiecare al doilea cetățean de la noi nu are încredere în niciun politician, iar ceilalți, fiecare al doilea, 50 la sută se împrăștie în mulțimea asta de politicieni, unul în patru-cinci din ei cât de cât au în oarecare rating, capital social, adică în ei au o oarecare încredere, dar este destul de mică.”

Europa Liberă: Cum ați tălmăci rezultatele ultimului sondaj pe care l-a făcut CBS-AXA la comanda WatchDog?

Ion Jigău: „Oamenii nu prea au din cine alege, fiindcă ca să treci acea barieră de care eu am spus, de 50 la sută să te cunoască, trebuie să ai acces la sursele de informare sau trebuie să cutreieri zi de zi țara asta de la Naslavcea până la Giurgiulești, zi de zi să te întâlnești, așa cum o faci dumneata, pe la piețe și peste tot cu oamenii noștri, să vorbești cu ei, să vezi care-s durerile lor, problemele lor și să promovezi ceea ce ar dor dânșii.”

Europa Liberă: Numărul mare al celor nehotărâți duce la gândul că ei caută un lider național?

Ion Jigău: „Cel puțin printre cei existenți ei nu văd pe cineva, iar alții nu apar și deseori se aud voci că da, vrem unul tânăr. D-apoi și acel tânăr poate fi corupt. Cel care le-ar câștiga încrederea ar trebui să fie onest, corect, responsabil.”

Europa Liberă: Și încotro Moldova?

Ion Jigău: „În nicăieri. La ziua de astăzi sunt foarte pesimist pentru termen scurt. Pe termen lung, în perioadele de criză apar oameni noi care schimbă mersul istoriei și noi suntem acum într-o perioadă de criză, în primul rând, datorită politicienilor noștri, în al doilea, din cauza acestei pandemii care ne duce economia la pământ, la un deficit bugetar. Nu știu ce vor zice oamenii noștri la toamnă când nu vor fi remunerați pentru muncă, când se vor închide întreprinderile.”

Europa Liberă: Clasa politică este blamată, dar cetățeanul își asumă și vina, responsabilitate pentru ceea ce se întâmplă?

Ion Jigău: „Nu prea, fiindcă cetățeanul nu este ghidat în această direcție pentru responsabilitate. Deci, politicienii noștri și nu numai politicienii, și mass-media, când dăm publicității niște sondaje, maximum ce se publică acolo despre ratinguri, cine trece, cine nu trece în parlament, cine nu trece – nu trece în turul doi la prezidențiale și tot așa mai departe, dar în sondaje este și multă altă informație care este de preț pentru societate, dar ea niciodată nu este luată în seamă, nu este luată în vedere.”

În perioadele de criză apar oameni noi care schimbă mersul istoriei

Europa Liberă: De ce? Se vorbește că în aceste cercetări sociologice cetățenii spun că cea mai mare frică o au de sărăcie, de șomaj, de neîncrederea în ziua de mâine. Se vorbește despre acest lucru?

Ion Jigău: „Dar mult mai puțin decât se vorbește despre ratinguri.”

Europa Liberă: Pentru că guvernanții ar trebui să plece urechea la aceste probleme despre care vorbesc cetățenii și să încerce să le rezolve?

Ion Jigău: „Păi unul din marii președinți ai Statelor Unite, Ronald Reagan, a zis cam așa: am impresia că țara asta este guvernată de sondaje, fiindcă la ei reacția la sondaje este destul de mare și se întreprind măsuri, se fac acțiuni care schimbă situația.”

Europa Liberă: Pentru că este disputa aceasta, cine se bucură de mai mare încredere – Maia Sandu sau Andrei Năstase? Cum le răspundeți cetățenilor ca să știe ce să facă?

Ion Jigău: „Cetățeanul trebuie să judece după fapte, nu după vorbe, după realizări, atât ale guvernanților, cât și ale altor politicieni din opoziție, să estimeze corect deciziile luate de politicieni.”