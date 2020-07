Dr Fauci despre sfârșitul pandemiei și cum poate fi ținut virusul sub control

Directorul Institutului pentru Boli Infectioase, Anthony Fauci, voce prestigioasa a sistemului de sanatate american, a explicat in ce faza se afla America si care sint sperantele pentru viitor.

Adresindu-se participantilor la o conferinta, Anthony Fauci a spus ca pandemia actuala este una istorica si ca ne aflam intr-o situatie in care sfirsitul nu este previzibil, nu stim ce se va intimpla si cind. Fauci a aratat ca pentru un expert in chestiuni medicale noul coronavirus este „aproape cel mai ingrozitor cosmar”.

Acest virus care afecteaza sistemul respirator este „spetaculos de eficient”, in maniera in care se transmite de la o persoana la alta si are un procent de mortalitate substantial, cel putin in anumite categorii de populatie. „Nu am vazut niciodata o infectie cu un spectru de manifestare atit de larg – fie nesimptomatic, intr-o parte mare a populatiei, altii se imbolnavesc cu simptome minime, altii sint atit de bolnavi incit stau in pat saptamini in sir si au simptome dupa ce virusul nu mai este detectat, altii ajung la spital, au nevoie de oxigen, terapie intensiva, ventilatie si altii mor”.

Medicul a spus ca, din ce se stie pina acum, ideal este sa blochezi virusul si sa mentii sistemul imunitar intact, timpuriu si de asemenea sa blochezi inflamatii.

Citeva vaccinuri intra in curind in faza a treia de testare clinica. Criteriul este un vaccin cu cel putin 50% eficienta, dar in prezent se lucreaza la un procent de 70%. Anthony Fauci a spus ca el este prudent optimist ca un vaccin bun va fi pus in circulatie curind, dar sint analizate atent si anumite aspecte de siguranta.

El arata ca nu crede ca COVID-19 va fi eradicat, dar o combinatie de masuri medicale, altele luate de populatii, un anumit grad de imunitate rezultata din faptul ca multe persoane vor fi avut boala, la care se adauga un vaccin bun, vor ajuta la tinerea virusului sub control. „Ca se va intimpla anul acesta sau anul viitor, asta nu stiu”, a spus Fauci.