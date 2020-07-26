Рублевые надежды пенсионеров Левобережья

Вопреки пандемии и экономическому кризису приднестровская администрация решила не отменять военный парад 2 сентября, посвященный 30-летию самопровозглашения независимости. Приднестровские пенсионеры по-прежнему ждут российских надбавок к пенсиям, Москва задерживает выплаты более чем на полгода. Встреча Игоря Додона и Вадима Красносельского запланирована на вторник.

Свободная Европа: Начнем как обычно с обзора новостей и главных событий минувшей недели.

Тирасполь убрал 15 контрольных постов из 37, установленных незаконно в зоне безопасности на Днестре под предлогом борьбы с эпидемией коронавируса. Ликвидированы шесть мобильных постов вокруг микрорайона Северный в Бендерах, три поста в Меренештах, а также КПП в Протягайловке, Хырбовце, Дзержинском, Похребе, Кошнице и Дороцкой. Об этом 21 июля сообщило Бюро по реинтеграции. В Тирасполе ранее подтвердили демонтаж 15 постов, и сообщили, что пограничников на КПП заменили милицией. Ранее приднестровская администрация утверждала, что свернет посты только после улучшения эпидемиологической ситуации, чего пока не произошло. Кишинев множество раз требовал убрать 37 пунктов пропуска, установленных приднестровской администрацией без согласования с Объединенной контрольной комиссией, и нарушающих право на свободное передвижение и доступ к базовым потребностям около 50 тысяч жителей зоны безопасности. Кишинев уведомил о проблеме и международных участников процесса урегулирования приднестровского конфликта. Против установки постов протестовали ветераны войны на Днестре, они требовали их безусловного демонтажа и, в противном случае, угрожали заблокировать основные пути в приднестровский регион. В пресс-релизе Бюро по реинтеграции говорится, что делегация Кишинева в Объединенной контрольной комиссии продолжит мониторить ситуацию, а военные наблюдатели проинспектируют оставшиеся посты. Глава миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх подчеркнул ранее, что эти посты должны быть демонтированы, поскольку «нам нужно больше свободы передвижения, а не меньше»

Спикер приднестровского парламента Александр Коршунов пообещал, что жители региона вовремя и в полном объеме получат зарплаты, пенсии и социальные пособия. По его словам, это было главной целью поправок, внесенных в бюджет, одобренных 22 июля, перед уходом депутатов на каникулы. На пресс-конференции Коршунов рассказал, что приднестровский бюджет потерял из-за пандемии миллионы рублей, сократились экспортные поставки, деятельность многих предприятий остановлена — на это в том числе повлияла засуха, заморозки и паводки на Днестре. Спикер сообщил также, что для сбалансирования бюджета было необходимо серьезно сократить запланированные на этот год расходы, в том числе уменьшить фонд капитальных инвестиций, экологический фонд и средства на ремонт дорог. Некоторые проекты прекращены полностью — например, программа субсидирования покупки жилья для молодых семей. Коршунов добавил, что после внесения поправок в бюджет, социальные обязательства будут выполнены целиком, если приднестровский регион не пострадает от каких-либо других потрясений.

Приднестровские пенсионеры все еще не получили надбавок к пенсиям, обещанных российским правительством. По словам главы законодательного органа Приднестровья Александра Коршунова транш гуманитарной помощи, за счет которого пенсионерам выплачивают надбавки, пока не поступил. Но Коршунов надеется, что вопреки санкциям и экономическому кризису, Россия продолжит поддержку приднестровских пенсионеров. Пресс-секретарь приднестровского лидера Денис Подгорный ранее говорил, что задержка с выплатой надбавок связана с пандемией коронавируса и пообещал, что в ближайшее время деньги поступят, но не назвал никаких более определённых сроков. Пенсионеры в Приднестровье получают от России ежемесячные надбавки к пенсиям в размере 150 рублей с 2008 года, на протяжении этого времени не раз бывали задержки с их выплатой. По данным агентства Новости Приднестровья, доплаты получают около 146 тысяч пенсионеров на левом берегу Днестра.

Молдавские власти продлили режим чрезвычайного положения в области здравоохранения до 31 августа. Премьер-министр Ион Кику сообщил, что детские сады не откроются раньше 1 сентября, а самоизоляция для приезжих сохранится как минимум до 7 августа. Но в то же время, с 1 августа возобновятся спортивные соревнования и культурные мероприятия, с соблюдением санитарных норм и малым числом участников.

Проблеме телефонной связи между двумя берегами Днестра было посвящено заседание рабочих групп в области телекоммуникаций и почтовых услуг, которое состоялось 21 июля. В сообщении Бюро по реинтеграции говорится, что кишиневские эксперты представили условия для работы регионального оператора. Проблема телефонной связи между двумя берегами Днестра включена в переговорный пакет Берлин плюс.

На Дальнем Востоке, в Хабаровске, две недели продолжаются протесты связанные с отставкой и арестом бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Временно исполнять обязанности губернатора назначен Михаил Дегтярев. Протестующие скандируют лозунги против ставленника Кремля Дегтярева и против президента Путина «Долой царя!», «Россия, проснись!» и «Путина в отставку!». Акции в поддержку Фургала начались в Хабаровске и других крупных городах на Дальнем Востоке 11 июля, и с каждым днем к протестам присоединялось все больше людей. По сообщениям местной прессы, в субботу в Хабаровске в акции участвовало 20 тысяч человек, а организаторы говорят о 50 тысячах. Бывшего губернатора Сергея Фургала арестовали 9 июля и увезли в Москву. Его обвиняют в организации убийств 15 лет назад. Он находится под двухмесячным предварительным арестом. Фургал все обвинения отвергает, а его сторонники уверены в политической мотивации его ареста, учитывая его растущую популярность, наносящую вред правящей партии Единой России.

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил выслать иностранных журналистов, которые «будоражат общество» и «зовут людей на майданы». На совещании в четверг Лукашенко обрушился с критикой на западные СМИ и российскую прессу, — он недоволен тем, как освещается предвыборная кампания в Беларуси, и утверждает, что журналисты нарушают белорусские законы. Лукашенко раскритиковал Би-би-си, Радио Свободная Европа/Радио Свобода, обвинил журналистов в призывах к массовым беспорядкам. Сотни активистов и блогеров задержаны полицией в последние недели на протестах оппозиции против отказа властей зарегистрировать оппонентов Лукашенко в качестве кандидатов на выборах. Западные правительства и международные организации требует от властей Беларуси прекратить преследования.

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Свободная Европа: Законодательный орган приднестровского региона ушел на каникулы, депутаты вернутся на работу в сентябре. И тогда же в Приднестровье начнется предвыборная кампания. Единый день голосования состоится 29 ноября — жители региона должны будут выбрать депутатов верховного и местных советов, глав сельских и городских администраций.

На прошлой неделе приднестровские власти обязали всех экономических агентов, владельцев предприятий приобрести за свой счет тесты на коронавирус для тестирования всех работников в случае подтверждения заражения кого-либо из персонала. «Власти не должны брать на себя такие расходы, поскольку регион и без того несет колоссальные убытки в борьбе с эпидемией», — цитируют «Новости Приднестровья» местных чиновников.

На минувшей недели в социальных сетях распространился текст указа приднестровского лидера Вадима Красносельского о награждении медалью «За спасение жизни» всего руководства холдинга Шериф, а также менеджеров компаний, аффилированных с холдингом, и даже сына бывшего генпрокурора России Игоря Чайки — он предоставил региону тесты для выявления ковид-19. Сразу после появления документа в социальных сетях, указ удалили с официальных сайтов. Администрация региона никак не прокомментировала это, а пользователи близкие ко власти, начали распространять идеи о том, что это был фейк, а не реальный документ.

И пока Тирасполь рапортует об успехах в борьбе с эпидемией коронавируса, экономические показатели уверено падают: в первой половине года приднестровские предприятия сократили экспорт на 6 процентов, а импорт — на 15 процентов.

Вопреки экономическому и эпидемиологическому кризису приднестровская администрация решила не отменять военный парад, приуроченный к 30-летию самопровозглашения региона и 75-летию победы в Великой отечественной войне — так называют по российской модели Вторую мировую. Парад состоится 2 сентября на центральной площади Тирасполя. В августе начнутся репетиции, новшеством парада в этом году станет участие конной милиции.

Наш корреспондент в Тирасполе сообщает, что приднестровские пенсионеры по-прежнему ждут российских надбавок к пенсиям, которые не получали с начала года. На последнем заседании верховного совета спикер Александр Коршунов сказал, что переговоры с Москвой идут, но денег пока нет.

Наши корреспонденты в Приднестровье спросили у прохожих на улицах, как они воспринимают задержку с выплатой российских надбавок?

- Ну, говорят, что нет перечислений. Позвоните в совмин России, кабинет министров, они вам расскажут, может, у них тоже проблемы с деньгами.

- Это уже темный лес. Это надо у них спрашивать. Вроде Шевчук плохой был, но мы получали все. А сейчас не знаем, что творится тут. Тут все оперштаб делает, подчиняются все ему. Тут непонятно, кто вообще командует у нас. Мне кажется, эти выплаты вообще перестанут давать — всё уже. Сначала по 4 месяца не давали, сейчас уже по 8 месяцев не дают. Наверное, Россия знает уже, что здесь творится, поэтому не дает. Смотрите, сколько машин развелось, только по машинам можно судить, как «плохо» некоторые живут тут. Но на самом деле, каждый год все хуже и хуже. Работы нет, молодежь закрыли сейчас – выехать не могут, так бы давно половина бы уехала. И так тут остались... Статистику никто не озвучивает с 2014 года. Кто знает, сколько нас вообще здесь? А как они рассказывают: больше приезжих, получается. Куда? В эту крепость Бендерскую что ли? Из музея сделали ресторан и гостиницу. Какие туристы сюда, в эту дыру поедут, я не пойму.

- Вопрос к Красносельскому и правительству. Российской пенсии мне достаточно пока. Дадут компенсацию за год – слава Богу.

- У нас уже раз трошки задерживали – рассчитались. Я надеюсь на наше государство, оно нам вернет все. В хорошую надо думать сторону, а не в плохую. Я считаю, что они думают и над этим вопросом тоже.

- «Россия не прислала», — отвечают нам. Но в России тоже сейчас не спокойно. Коронавирус — потратились, раз. Во-вторых, народ там тоже шумит. В Хабаровске слышали, там уже вышли люди. И вообще, вместо коронавируса должны были люди выйти все с требованиями. Но они нам придумали коронавирус.

- Я убеждена, что приднестровские чиновники задерживают деньги. Все. Потому что у нас все делается не так, как надо. Прихожу получать российскую пенсию, а мне говорят: нет. Как нет? Мне нужно ехать к сыну в Россию, я специально копила три месяца, как я поеду? «Нет», — говорят. Ну, как это нет? «Россия не пересылает, потому что самолеты не летают», — говорят. Я уже не помню, за сколько месяцев они должны мне эту гуманитарную компенсацию – и я уверена, что они здесь. Я знаю, что Россия аккуратно выплачивает. Я поехала прописываться к сыну, приехала, меня прописали там за неделю, с понедельника по пятницу. Потом еще глаз мне оперировали. Все делается моментально и оперативно.

- Они объясняли тем, что не выдают даже пенсии российские, что люди во время эпидемии разобрали российские рубли, а назад, в обменники, не вернули. Сейчас накапливают, уже стали появляться эти деньги. Так что, может быть, дадут. Ждем, конечно. Не хватает. Еще и пенсия, и я работаю. Дело в том, что я была на простое, и зарплата будет только за две недели, поэтому этот месяц у меня тяжелый.

Свободная Европа: Это были жители Тирасполя и Бендер.

Отметим, в пятницу вечером, после записи этого репортажа, приднестровская администрация сообщила, что российские надбавки поступят в регион в ближайшее время. По словам пресс-секретаря главы Приднестровья Дениса Подгорного, задержка связана с пандемией коронавируса. «Уверен, что Российская Федерация, несмотря на санкции и экономический кризис, изыщет возможность и продолжит этот гуманитарный проект», — пообещал глава местного парламента Александр Коршунов. С 2008 года Россия выделяет каждому приднестровскому пенсионеру надбавку к пенсии в размере 150 рублей — это примерно 8 долларов.

Свободная Европа: Главной мотивацией для выдвижения Игоря Додона на второй президентский срок станет идея окончательного урегулирования приднестровского конфликта и реинтеграция Молдовы.

«Если я почувствую, что складывается благоприятная международная конъюнктура для объединения страны — ради этого стоит побороться за второй мандат», — заявил Игорь Додон на пресс-конференции в резиденции в Кондрице.

Игорь Додон: «Идти на второй срок, кроме того, что мы делали, должна быть серьезная какая-то цель. Если быть честным, для меня такой целью является решение приднестровского конфликта. Для меня смысл идти на второй срок не в том, чтобы сидеть в президентуре, или там иметь охрану, и т. д. Это неинтересно. Смысл — чего-то добиться конкретного. Если я увижу, что конъюнктура геополитическая, политическая, что мы можем решить эту проблему, объединить страну — вот ради этого стоит побороться за второй срок президентства. Ради других целей — ну они поменьше, нужно еще подумать…»

На вопрос о том, может ли в ближайшие полтора месяца измениться международная конъюнктура, определяющая приднестровское урегулирование, Додон ответил так: «мы активно работаем над этим».

Проевропейские оппозиционные политические силы не смогли договориться о едином кандидате на пост президента. Пока о выдвижении своих кандидатов заявили Партия действия и солидарности — это формирование выдвинуло Майю Санду, а Платформа достоинство и правда — Андрея Нэстасе.

Пресс-конференция президента Молдовы была приурочена к завершению политического сезона и летней сессии парламента, и состоялась за несколько дней до встречи Додона и Красносельского.

Глава государства сообщил, что встреча с приднестровским лидером запланирована на вторник. В день пресс-конференции — в пятницу, Игорь Додон встречался и с послом России в Кишиневе Олегом Васнецовым. На своей странице в фейсбуке Додон написал, что обсудил с российским дипломатом углубление стратегического партнерства и меры по борьбе с коронавирусом, и стороны выразили сожаление в связи с «сохраняющейся негативной̆ тенденцией̆ в отдельных регионах Европы».

Еще на пресс-конференции в Кондрице Игорь Додон сказал, что надеется на антикоронавирусную вакцину, которую разрабатывают в России. По его словам, вакцина может поступить в Молдову уже осенью этого года.

Между тем Россия находится на четвертом месте в мире по количеству зараженных ковид-19, в конце недели число заболевших превысило восемьсот тысяч.

Игорь Додон собирается на встрече с Красносельским обсудить проблему незаконных контрольных постов, установленных администрацией региона в период пандемии.

Игорь Додон: Незаконные контрольные посты — первый пункт повестки встречи. Мы должны это обсудить, может быть удастся решить проблему. Я так понял, что в минувшие дни оттуда убрали так называемых пограничников, но там появилась так называемая милиция — говорю я так, поскольку мы их не признаём. Мы несколько раз за последние недели говорили по телефону с Вадимом Красносельским, детали этих разговоров мы обнародовали. Во вторник обсудим, и посмотрим к каким результатам удастся прийти, и с учетом того, что готовят наши коллеги в правительстве, созовем Высший совет безопасности. Судя по опубликованной в четверг информации, из тех 36-37 постов, 15 закрыли. Наша цель, и мы на этом будем настаивать, — вернуться к ситуации начала марта, то есть должны остаться только КПП, согласованные с Объединенной контрольной комиссией, форматом 5+2 и т. д. Тирасполь аргументирует установку новых постов пандемией. Я такое объяснение не приемлю, и считаю действия администрации левобережья Днестра некорректными», — заявил Игорь Додон.

Свободная Европа: Многие эксперты отмечают, что незаконные посты — далеко не единственная тема встречи Додона и Красносельского. По мнению наблюдателей, Игорю Додону важно заручиться поддержкой приднестровских избирателей для получения второго президентского мандата этой осенью. Задача довольна серьезная — на кону голоса двухсот тысяч молдавских граждан. Наша коллега Валентина Урсу поговорила об этом с западным аналитиком Владимиром Сокором. Отправной точкой беседы стала 28-ая годовщина подписания молдавско-российского соглашения о прекращении огня — это произошло 21 июля 92 года. Куда пришла Молдова за прошедшие почти три десятка лет?

Владимир Сокор: Республика Молдова оказалась в гораздо более скверной ситуации, если сравнивать с Грузией или Украиной — странами, которые столкнулись с похожими проблемами. Кишинев изначально допустил несколько роковых ошибок. Какова ситуация сейчас? Сравним положение дел в Грузии и Украине.

Уникальность ситуации в Молдове в том, что на переговорах равноправными сторонами признаны конституционное правительство и самопровозглашенная администрация региона. Украина и Грузия такого никогда не допустят. Кишинев согласился с этим в начале, в середине 90-х годов, то есть 25 лет назад, — по причине слабости и некомпетентности молдавской власти.

Участники формата 5+2 открыто заявляют о единстве позиций, все время твердят — цитирую — «о единой позиции посредников и наблюдателей по приднестровской проблеме», — и в этом тоже уникальность ситуации. Такого нигде нет!

В Грузии никогда не существовало общих взглядов Запада и России в отношении Абхазии и Южной Осетии. И так же в Украине — нет единства между Западом и Россией в отношении Донбасса. Только в Республике Молдова идет речь об одинаковых взглядах и позициях участников формата 5+2, то есть между представителями Запада и России. Почему так сложилось? Потому что с самого начала Кишинев согласился с такой договоренностью.

Только в молдавской ситуации Россия — сторона конфликта, инициатор конфликта и агрессор, признана посредником. И Грузия, и Украина такого не приемлют.

Только Республика Молдова допускает присутствие на своей территории российских войск — миротворцев, — не тех, кто охраняет склады с боеприпасами в Кобасне, а подразделений, называемых миротворческими. На самом деле все российские военные в Приднестровье, в том числе и те, которые охраняют склады с оружием, служат по ротации и в миротворческих подразделениях.

И большая ошибка кроется в разделении этих военных, которые в какой-то момент служат миротворцами, а в следующий момент — сторожат боеприпасы в Кобасне. Кишинев все чаще участвует в надуманной полемике о разделении этих военных, я имею в виду в том числе недавние заявления одного дипломата из молдавского МИДа о необходимости дифференцировать миротворцев и других российских военных.

Республика Молдова — единственная в этой ситуации страна, которая упорно ссылается на Стамбульскую декларацию от 1999 года вместо того, чтобы вывод войск аргументировать государственным суверенитетом — ведь это железный, незыблемый аргумент, а не стамбульская бумажка 1999-го — просто-напросто политическая декларация, которая позже, в 2002 году, сама же ОБСЕ признала недействительной и, тем самым, обусловила вывод российских войск.

Вот это и есть список промахов властей Республики Молдова.

И тот же Кишинев согласился с формулировкой так называемого особого статуса для Приднестровья. Ничего нового, в 1994 году Республика Молдова согласилась с этим неопределенным понятием, позволяющим России бесконечно сохранять свои войска на молдавской территории.

Свободная Европа: Молдавско-российское соглашение, подписанное в 1992 году, положило конец вооруженному противостоянию на Днестре, но не остановило политические столкновения. Игорь Додон собирается встретиться с приднестровским лидером Вадимом Красносельским, встреча произойдет до президентских выборов. Что может включать их повестка переговоров?

Владимир Сокор: В общем, Красносельский не особо жаждет встречи с Додоном. Президент Молдовы ждет, что Москва надавит на Красносельского, и тот с ним встретится.

Их прежние встречи не дали никаких результатов для Республики Молдова, они лишь подтверждали всякий раз статус Красносельского как главы региона. Додон допустил ошибку, обращаясь к Красносельскому как к приднестровскому лидеру. Опять же, ни Киев, ни Тбилиси так не ошибаются. В нынешней ситуации в преддверии выборов Додон, конечно, хотел бы, чтобы Красносельский помог ему, чтобы благодаря ему приднестровские избиратели проголосовали за Додона на президентских выборах, а также за социалистов на досрочных парламентских выборах.

Свободная Европа: Что же будут обсуждать Додон и Красносельской, учитывая посты, установленные в одностороннем порядке Тирасполем, учитывая неопределенность отношений между Кишиневом и Тирасполем? О чем именно пойдет речь, и каким будет влияние этого диалога?

Владимир Сокор: Проблема нелегальных контрольных постов возникает ежегодно, на протяжении последних двадцати лет. Сейчас важен другой вопрос — возможность участия большого количества приднестровских избирателей в голосовании на выборах в Республике Молдова.

Этого не должно произойти, но в этом заинтересованы молдавские власти, в этом очень заинтересован Игорь Додон, он будет стремиться привезти еще больше избирателей, чем удалось Плахотнюку по соглашению с Гушаном. Правительство не просто не будет выступать против, оно будет стараться поддержать этот процесс. Роль парламентской оппозиции — обратить внимание зарубежных наблюдателей и европейских правительств, противодействовать этому.

Нет никаких оснований для участия в молдавских выборах приднестровских избирателей. Приднестровье изолировано в информационном плане от остальной части Республики Молдова, регион подвергается мощной российской пропаганде как из Москвы, так и в Тирасполе, населению прививают идеи «Великой России» и «русского мира». Избиратели в Приднестровье мало информированы, партии и кандидаты на выборах не могут, просто не имеют права проводить на левом берегу Днестра предвыборную кампанию.

И вот поэтому подвоз приднестровских избирателей и их голосование может фатально нарушить политический баланс в правобережной Молдове. Такого не должно произойти, повторяю — молдавская оппозиция должна обратить внимание международных наблюдателей, европейских чиновников, и не допустить подобного вмешательства в процесс выборов в Республике Молдова. И это нужно сделать немедленно, а не накануне выборов, — прямо сейчас!

Свободная Европа: Кто-то еще размышляет всерьез о политическом урегулировании приднестровского конфликта?

Владимир Сокор: Перспектива политического урегулирования, независимо от того, как мы определяем это решение, кажется очень отдаленной. Но и исключать этого нельзя, периодически мы видим различные предложения по решению конфликта, в том или ином виде, но обычно это либо федерализация, либо, особенно часто в последнее время, — особый статус.

Напомню несколько моментов: проект США и ОБСЕ 2002-го года — по федерализации Республики Молдова; проект Козака 2003-го года; Мезебергский меморандум, предложенный Германией в 2009-м; идея администрации Барака Обамы в завершении его мандата объединить решение на основе предоставления особого статуса Донбассу с аналогичным решением по Приднестровью; российский проект особого статуса для Приднестровья, привязанный к формулировке гарантированного нейтралитета Республики Молдова.

Есть в Западной Европе множество известных дипломатов, например Вольфанг Ишингер — председатель ежегодной Мюнхенской международной конференции по безопасности, он предлагает для стран ЕС и НАТО, с одной стороны, и России, с другой стороны, выработать общее решение, основанное на гарантированном международном нейтралитете.

Таким образом, идеи эти возникают регулярно, часто очень неожиданно, и поэтому мы должны держать руку на пульсе.

Свободная Европа: Это была беседа Валентины Урсу и западного аналитика Владимира Сокора.