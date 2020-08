Bulgaria: Protestele și Parlamentul

În cursul săptămânii va avea loc o ședință extraordinară a parlamentului, la cererea Partidului socialist, pentru actualizarea bugetului și audierea prim-ministrului Boiko Borisov pe tema violențelor împotriva unor protestatari și ziariști la Consfătuirea națională a partidului GERB.

Socialiștii cer ca guvernul să depună în termen de o săptămână un proiect de actualizare a bugetului care să reflecte măsurile economico-sociale de depășire a crizei anunțate de primul ministru. Ei consideră că majorarea fără aprobarea parlamentului cu până la 30% a salariilor în administrația reprezintă o măsură preelectorală.

Borisov și ministrul de interne vor trebui să răspundă la întrebări despre molestarea de protestatari și ziariști la Consfătuirea națională a partidului GERB.

Socialiștii cer un raport amănunțit despre execuția bugetului, prognozele pentru următoarele luni și asigurarea resurselor financiare pentru votul de mașină și cel electronic de la distanță, care trebuie să garanteze onestitatea următoarelor alegeri.

Ninova a declarat că în nici-o altă țară din UE cheltuielile bugetare nu se fac ocolind parlamentul sub forma unor decizii personale gen „Eu am dat, eu am construit”.

Referitor la eventuala amânare a votului cu mașină și de la distanță, ea a amintit că în cadrul ultimelor alegeri locale buletinele nule au fost 15% - o cifră neîntălnită într-o altă țară europeană. Aceasta este o dovadă pentru fraudarea alegerilor, afirmă și lideri ai opoziției de dreaptă.

Cenzura și violența au devenit o marcă a actualei guvernări, a declarat șefa PSB.

Molestarea de protestatari pașnici și de două ziariste din radio Europa liberă la conferința națională GHERB a provocat un protest din partea postului american de radio și de la organizația Reporteri fără frontiere.

Kornelia Ninova consideră că ședința extraordinară va putea fi boicotată de coalliția GHERB-Patrioții uniți, care se tem de o evental blocaj, de către protestatari, a zonei parlamentului.

Este incertă și audierea primului ministru. Până acum Boiko Borisov nu a fost prezent în sala în timpul dezbaterilor și a votului pe marginea celor cinci moțiuni de cenzură împotrivă celui de al treilea guvern al său.

La Sofia continuă să fie blocate într-un mod permanent prin orașele de corturi două importante intersecții. Ieri protestatarii au blocat timp de câteva ore drumul Russe-Istanbul și drumul Sofia-frontiera cu Serbia.