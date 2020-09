Vladislav Gribincea: „Independența nu poate merge decât mână în mână cu responsabilizarea”

Astăzi la Chișinău începe Forumul „Reformarea justiției și combaterea corupției”. Organizat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), în parteneriat cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) și în colaborare cu Ministerul Justiției, forumul va întruni online experți în domeniu din țări–membre ale Uniunii Europene și din cadrul Parteneriatului Estic. Reuniunea se dorește a fi un prilej pentru decidenții și actorii din domeniul justiției, clasa politică și societatea civilă de găsi sau regăsi împreună cele mai bune direcții și soluții pentru reformarea justiției și combaterea corupției în Republica Moldova. Amănunte în interviul cu Vladislav Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova.

Europa Liberă: Domnule Gribincea, dacă justiția Republicii Moldova ar avea gură să vorbească, care ar fi cel mai important mesaj pe care l-ar spune, ar vrea să-l transmită la aproape 30 de ani de independență a țării?

Vladislav Gribincea: „Eu nu cred că în justiția din Republica Moldova există o singură opinie și că ea este consolidată. Cred că în justiția din Republica Moldova există persoane cu viziuni și priorități diferite. Un număr mare de judecători ar spune că le este foarte greu, că nu există foarte multă meritocrație, că e puțină transparență, că politicienii gratuit îi acuză. Alt grup de judecători ar spune: lăsați-ne în pace! Noi știm mai bine. Și al treilea grup de judecători și procurori va tăcea și va continua să facă ceea ce a făcut până acum. În sens bun și în sens mai puțin bun.”

Europa Liberă: 30 de ani pentru istoria unei țări e relativ puțin, pentru o viață de om - mult. Ce conferă încă optimism ca îmbinările de cuvinte reforma justiției și combaterea corupției să nu repete soarta cuvintelor principii și valori, discreditate de reprezentanții clasei politice, în ultimii cinci ani?

Cel mai bun indiciu va fi atunci când politicienii de la guvernare care au călcat strâmb sunt investigați cât se află la guvernare...

Vladislav Gribincea: „Dorim noi sau nu dorim, dar nu există o altă alternativă decât să ne mișcăm înainte. Cel puțin pentru mine. Sunt sigur că cu foarte mult efort, cu dăruire de sine și, bineînțeles, cu ajutor din exterior noi putem obține rezultate frumoase chiar și în justiția din Republica Moldova. Bineînțeles, unii politicieni au dorit sau doresc și acum ca judecătorii să arate bine în buzunarul lor. Noi la Centrul de Resurse Juridice din Moldova nu suntem printre acești oameni. Noi credem că cel mai bun model pentru justiție în Republica Moldova este o justiție independentă. Cel mai bun indiciu în acest sens va fi atunci când politicienii de la guvernare care au călcat strâmb sunt investigați pe timpul cât se află la guvernare.”

Europa Liberă: Centrul de Resurse Juridice, pe care îl conduceți, organizează azi și mâine Forumul privind reforma justiției și combaterea corupției. Ce vă propuneți să scoată în evidență în mod mai deosebit acest eveniment? Ce se va întâmpla pe parcursul acestor două zile? Și prin ce trebuie să fie util?

Vladislav Gribincea: „Vrem să discutăm împreună cu decidenții din Republica Moldova, experții străini, societatea civilă și partenerii de dezvoltare, precum și cu justiția însăși despre problemele care sunt în combaterea corupției și în îmbunătățirea justiției. Vrem nu doar să discutăm, dar și să venim, în urma unor discuții, cu propuneri cu privire la problemele care există și ce ar putea fi întreprins în viitorul foarte apropiat de către autoritățile din Republica Moldova. Al doilea scop este de a transmite un mesaj și, poate, de a impulsiona chiar discuțiile privind necesitatea unor reforme veritabile în justiție și în lupta cu corupția. Și trei – poate de a reanima anumite idei bune care au fost anterior lansate și, în ultima perioadă de timp, se discută tot mai puțin despre ele.”

Europa Liberă: Adesea auzim despre lipsa unei continuități sau despre măsuri de reforme care arată bine doar pe hârtie, dar, în realitate, sunt făcute numai pe jumătate. Explicația, în opinia dvs., care este?

Vladislav Gribincea: „Perioada pre-electorală nu este cea mai propice pentru reforme, mai ales pentru reforme în justiție.”

Europa Liberă: Cu toate acestea, promisiuni de reforme de cele mai multe ori se fac anume în campania electorală, nu?

Schimbările veritabile în justiție sunt condiționate, poate, de schimbările veritabile în politic...

Vladislav Gribincea: „Când eu folosesc cuvântul reformă mă refer la schimbări veritabile. Dacă cineva folosește acest termen în sensul lui I.L.Caragiale, atunci avem în vedere lucruri diferite. Schimbările veritabile în justiție sunt condiționate, poate, de schimbările veritabile în politic. Fiindcă judecătorii și procurorii nu sunt o insulă sau o oază de normalitate într-o lume imperfectă. Din contra, ei sunt imaginea a aceea ce se întâmplă în jurul nostru. Atunci când vor veni schimbări veritabile pe arena politică, sunt sigur că și schimbările în justiție vor fi mult mai vizibile.”

Europa Liberă: Ministerul Justiției a prezentat tocmai un nou proiect de Strategie de reformare a Justiției în următorii trei ani. Forumul își propune cumva să contribuie la îmbunătățirea acestei strategii? Și o poate face prin concluziile la care se va ajunge, după ce se pune cel mai nou diagnostic al pacientului pe nume justiția?

Vladislav Gribincea: „Forumul trebuia să aibă loc în primăvară acestui an. Noi ne propunem ca să repetăm acest forum în fiecare an, în primăvară. Din cauza pandemiei, nu am putut să-l organizăm. Dar sper să putem continua această tradiție și anul viitor și celălalt, astfel încât forumul să devină o platformă pentru discuții la nivel înalt despre ce se poate de făcut pentru a îmbunătăți starea din justiție și în lupta cu corupția din Republica Moldova. Acum este timpul propice pentru a discuta inclusiv despre Strategia de Justiție și avem un panel de două ore în cadrul căruia se va discuta despre viziunea autorităților cu privire la reformarea justiției.”

Radio Europa Liberă: Dar, Republica Moldova nu reușește să avanseze în domeniile justiției și luptei împotriva corupției, pentru că are o clasă politică slabă sau există, în viziunea dvs, și alte cauze?

Vladislav Gribincea: „Bineînțeles că, pentru ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, există mai multe explicații, și rezultatul este un amalgam de circumstanțe. Bineînţeles că situația din politic are o amprentă asupra luptei cu corupția, dar nu este doar aceasta. Este doar una din explicații. Pentru ca să avem o justiție eficientă și o luptă veritabilă cu corupția trebuie, în primul rând, o dorință veritabilă, nu declarată, de a schimba lucrurile. Până acum, în opinia mea, au fost mai multe declarații, au fost mai multe reforme declarative decât voință reală de a schimba lucrurile în bine. Analiza noastră de până acum confirmă că există o presiune socială foarte mare asupra politicienilor. Noi sperăm că această presiune mare se va transforma în schimbări reale în justiție și în lupta cu corupția.”

Europa Liberă: În unul dintre video-urile de promovare ale forumului, care este sub formă de vox-populi, o doamnă spune că a obosit să mai spere la ceva bun și că și-ar dori să vină un dictator la putere care să facă ordine, abia după asta să ne jucăm de-a democrația. Pentru dvs., omul care țineți degetul pe pulsul justiției din Moldova, ar fi măsurile radicale cheia potrivită în cazul țării noastre?

Vladislav Gribincea: „Noi nu putem să luptăm cu abuzurile, folosind abuzuri. Winston Churchill spunea cândva că lui îi place cenzura, dar nu o poate accepta, atunci când se uită la consecințele acesteia. Exact așa este și în justiție. Noi nu putem să creăm democrație prin abuz și independența justiției prin lipsa de independență. Independența justiției, eficiența ei, combaterea corupției sunt, poate, cele mai complicate reforme ale unei democrații în tranziție. De aceea, în opinia mea, noi trebuie să urmăm politica pașilor fermi în aceeași direcție, poate pe alocuri mici, dar pașii mici, fermi în perspectivă lungă sunt mult mai sustenabili decât salturile în sus fără o parașută, când nu ai pe ce să aterizezi la momentul potrivit.”

Europa Liberă: Experți din mai multe țări europene vor împărtăși practici din experiența statelor lor pe calea construcției unui sistem care face dreptate. Nu sunt rare cazurile când despre anumite aspecte se vorbește franc. Cum se explică faptul că lucrurile sunt evidente, dar realizările lasă de dorit? Cum extirpăm această tumoare care pare să existe în sistem, când se atrage atenția asupra ceea ce are de făcut clasa politică, dar nu se întreprinde mai nimic?

Noi am numit reformă, de fapt, mimarea schimbărilor și nu schimbările însăși...

Vladislav Gribincea: „Primul lucru care trebuie să se întâmple este ca judecătorii să conștientizeze că ei sunt, de fapt, conștiința națiunii și că de ei nu depinde doar ce vor mânca ei diseară acasă, ci, de fapt, care va fi succesul acestei națiuni. Dacă în continuare justiția nu își va face treaba, nu va da peste mâini procurorilor care abuzează sau politicienilor care se îmbogățesc, peste noapte, pe seama poporului, atunci din această țară vor pleca cei mai deștepți oameni care pot contribui la dezvoltarea acestei țări. Fără o securitate juridică clară nu vor veni investiții în țară, nu vor fi bani pentru pensii și salarii. Fără investiții nu va fi infrastructură, iar fără infrastructură toți vom trăi în mocirla în care trăim astăzi. Când judecătorii vor conștientiza acest lucru și își vor dori ei să fie un exemplu, nu să aștepte că cineva din afară va veni și va schimba lucrurile, ci ei însuși vor încerca să facă curățenie în casa lor. Cineva ar spune că noi nu scoatem gunoiul din casă, dar nici să trăim în gunoi nu e posibil. Noi trebuie să odată și odată să scoatem gunoiul din casă și să spunem că pe viitor nu mai facem murdărie. Atunci când acest lucru se va întâmpla, cred că aceasta va fi cea mai importantă schimbare în această epopee, aș spune, a luptei cu corupția și a reformării justiției din Republica Moldova. Da, termenul reformă nu sună bine, dar, în opinia mea, conceptul de reformă a fost profanat de-a lungul timpului. Noi am numit reformă, de fapt, mimarea schimbărilor și nu schimbările însăși.”

Europa Liberă: Știm bine că reprezentanților sistemului justiției li s-au oferi deja salarii mai mari, acum câțiva ani. Cu toate acestea, încrederea în sistemul judecătoresc vedem nu se îmbunătățește, potrivit rapoartelor. Credeți că independența este ceea ce le lipsește pentru ca judecătorii, procurorii să fie mai responsabili?

Vladislav Gribincea: „Deprinderile nu mai mustră conștiința. Atunci când în permanență lucrurile stau la fel, aceasta nu mai atinge rațiunea și nici conștiința. Încrederea nu vine de la sine. Încrederea trebuie să o dobândești. Și cel mai sigur mijloc de a dobândi această încredere este prin exemple proprii. Atunci când exemple sunt bune, atunci și încrederea este mare. Atunci când exemple sunt mai puțin bune, atunci nu are de unde să fie o mare încredere. Încrederea în justiție este, în primul rând, produsul comportamentului procurorilor și judecătorilor. Nu trebuie să se supere ei pe acest lucru. Atunci când ei vor da dovadă că merită încredere, atunci această încredere va crește. Judecătorii pot spune multe lucruri, că, da, lucrurile stau mult mai bine pe interior decât par la suprafață. Dar ceea ce contează, de fapt, este ceea ce se întâmplă la suprafață. Poate că actul justiției și este bun, dar dacă nimeni nu crede în el, atunci ele este egal cu aproape zero.”

În caz contrar, judecătorii se vor pomeni în situația în care politicienii vor intra peste ei cu buldozerul...

Europa Liberă: Și cu responsabilizarea cum rămâne? Cum îi responsabilizăm?

Vlad Gribincea: „Noi de mulți ani vorbim că judecătorii trebuie să aibă o mai mare independență. Sunt de acord cu asta. Dar independența nu poate merge decât mână în mână cu responsabilizarea. Judecătorii și procurorii, dacă vor să fie independenți, trebuie să fie gata să întreprindă măsuri împotriva celor care le știrbesc imaginea sau independența prin corupție sau alte mijloace. O independență fără responsabilitate naște monștri. Sper că noi vom reuși să construim un sistem în care responsabilizarea să meargă mână în mână cu independenţa. În caz contrar, judecătorii, peste o perioadă anumită de timp, se vor pomeni în situația în care politicienii vor intra peste ei cu buldozerul. Atunci din independența lor nu va rămâne nimic.”