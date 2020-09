Republicanii își pun speranțe în investigaţii

Luna octombrie se apropie si in calendarul prezidentialelor ea aduce de obicei surprize, de natura sa influenteze scrutinul. Intre acestea, republicanii isi pun sperante in investigatii, care fie sa sustina ca Donald Trump a fost nedreptatit, fie sa reduca popularitatea contra-candidatului democrat, Joseph Biden.

Republicanii spera sa altereze credibilitatea candidatului democrat la presedintie, Joseph Biden in legatura cu faptul ca, pe vremea cind acesta a fost vice-presedinte, fiul sau Hunter Binden a facut parte din colectivul de conducere al unei firme ucrainiene de energie, Burisma, condusa de un oligarh, implicat in coruptie.

Senatorii republicani Ron Johnson si Chuck Grassley au dat la iveala un raport preliminar al investigatiei lor cu privire la imprejurarile in care Hunter Biden a fost angajat, rolul sau la firma Burisma si posibile conexiuni intre prezenta sa acolo si politicile promovate de tatal lui, la vremea respectiva vice-presedintele lui Barack Obama.

Raportul rezultat din investigatiile comisiilor senatoriala pentru securitate interna si de finante nu dovedeste ceea ce republicanii sustinusera initial si anume ca Joseph Biden ar fi cerut, la vremea respectiva, inlocuirea procurorului general Viktor Shokin pentru a proteja Burisma, in conditiile in care Biden fusese insarcinat de Obama sa se ocupe de politica fata de Ucraina.

S-a dovedit ca tari europene si organizatii internationale l-au acuzat pe Shokin ca nu actiona suficient impotriva coruptiei – inclusiv in cazul Burisma – si doreau ca el sa fie demis.

Raportul sustine insa, preluind declaratia diplomatului american George Kent ca prezenta lui Hunter Binden la Burisma era „foarte stinjenitoare”. In aceasi audiere in care Kent a formulat acea apreciere, el a mai spus ca Joseph Biden nu a facut nimic gresit in activitatea sa legata de Ucraina.

Campania lui Biden a dat o declaratie aratind ca investigatia republicana serveste la „subventionarea unor atacuri strainii impotriva suveranitatii alegerilor americane, pe banii contribuabililor americani”, subliniind ca miezul investigatiei este de-acum dovedit neadevarat de mult timp.