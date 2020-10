Tudor Deliu (PLDM): „Sunt poate singurul candidat care nu promite salarii, pensii sau irigații”

Europa Liberă continuă să vă propună interviurile electorale cu pretendenții la fotoliul de preşedinte. Înscris al treilea pe lista CEC, candidatul desemnat de PLDM, Tudor Deliu este și al treilea invitat al emisiunii „Electorala 2020”. Politicianul a declarat Europei Libere că este unicul care nu ademeneşte alegătorii cu promisiuni greu de onorat.

Eu merg în fața alegătorilor foarte sincer și le spun ceea ce trebuie să facă un președinte al R. Moldova.

Tudor Deliu: „Sunt unicul din candidați care merg în fața alegătorului fără a promite. Fără a promite salarii, fără a promite pensii, fără a promite irigarea câmpurilor, fără a promite că voi pune cătușele, fără a promite că voi micșora prețurile. Eu merg în fața alegătorilor foarte sincer și le spun ceea ce trebuie să facă un președinte al R. Moldova. Și chiar adeseori zic că programul electoral trebuie să fie Constituția. În Constituție sunt atribuțiile președintelui, platforma electorală, este axată pe șase piloni, ce se referă nemijlocit la atribuțiile Președintelui R. Moldova.”

Europa Liberă: Vreți să acționați ferm pentru refacerea unității și integrității teritoriale a statului. Cum e cu putință de refăcut integritatea teritorială a R. Moldova?

Acest conflict nu poate fi rezolvat în timpul apropiat, și eu nu zic: Alegeți-mă pe mine, că eu mâine am să rezolv acest conflict...”

Tudor Deliu: „Sunt și eu participant la războiul din Transnistria, deoarece atunci, în ᾿92, R. Moldova fiind amenințată de separatiștii din partea stângă a Nistrului, am luat arma în mână și am plecat pentru a apăra independența și suveranitatea R. Moldova. Acest conflict nu poate fi rezolvat în timpul apropiat, și eu nu zic: Alegeți-mă pe mine, că eu mâine am să rezolv acest conflict...”

Europa Liberă: Mâine nu, dar pe perioada unui mandat de patru ani?

Cea mai mare problemă este aceea că în regiunea transnistreană staționează Armata a 14-a a Rusiei. Rezolvarea problemei trebuie pornită de aici,

Tudor Deliu: „Dar eu cred că acest conflict poate fi rezolvat când o să conștientizăm ceea ce avem de făcut. Și în primul rând, să nu uităm că una din atribuțiile președintelui se referă la relațiile externe și eu îmi pun întrebarea: de ce oare actualul președinte patru ani de zile nu a pășit în Ucraina? Fiindcă regiunea transnistreană nu are graniță cu Rusia, ea are granițe cu Ucraina. Și eu nu cred că președintele Ucrainei nu putea să-l primească pe Președintele R. Moldova, când el, în numele poporului, a declarat că Crimeea este a Rusiei. Eu nu pot accepta aceste lucruri. De aceea eu cred că, în primul rând, trebuie de restabilit relațiile cu Ucraina, poate trebuie de schimbat și formatul, dar cea mai mare problemă este aceea că în regiunea transnistreană staționează Armata a 14-a a Rusiei. Rezolvarea problemei trebuie pornită de aici. N-o să putem rezolva această problemă până când Armata a 14-a a Rusiei staționează pe teritoriul necontrolat al R.Moldova.”

Europa Liberă: Ce statut merită această regiune?

Tudor Deliu: „Nu putem astăzi să încercăm a construi o republică doar cu unirea malului stâng și drept. Rezolvarea acestei probleme poate fi făcută așa cum s-a rezolvat problema în Găgăuzia. Și nicidecum eu nu vorbesc de federalizare.”

Europa Liberă: Au trecut aproape 30 de ani de la proclamarea independenței...

Tudor Deliu: „29 de ani au trecut de la declararea independenței și noi aproape deloc nu ne-am mișcat aproape de loc în această direcție...”

Europa Liberă: Și în 28 de ani de secesionism reglementarea transnistreană nu a făcut pași siguri pentru a fi dusă la bun sfârșit.

Tudor Deliu: „Pentru unii președinți ai R.Moldova, inclusiv pentru autoritățile legal constituite din R.Moldova, asta nu a fost o prioritate.”

Europa Liberă: Și acuma a ajuns să fie o prioritate soluționarea problemei transnistrene?

Tudor Deliu: „Eu cred că ar trebui să fie o prioritate, pentru că, dacă am ajuns noi să ne sechestreze polițiștii persoane din R.Moldova...”

Europa Liberă: Lucrul ăsta s-a mai întâmplat pe parcursul anilor.

Tudor Deliu: „S-a întâmplat dat fiind faptul că actualul președinte îl primește cu onoruri pe un individ pe care îl numește tovarișci prezident. Pentru mine Krasnoselski nu este tovarișci prezident, dar el vorbește în numele meu, în numele poporului, și atunci când va fi atitudinea aceasta de frate mai mare față de fratele mai mic, problema nu va fi rezolvată. Trebuie de bătut în clopote. Și eu cred că trebuie de implicat atât partenerii noștri externi, SUA, UE...”

Europa Liberă: Cât de mult ați analizat și la ce concluzie ați ajuns, când e vorba de prezența alegătorilor cu drept de vot din stânga Nistrului la acest scrutin prezidențial?

Pentru cine va vota cetățeanul din Transnistria, dacă el, practic, nu ne cunoaște și nu cunoaște programele electorale?

Tudor Deliu: „Potrivit Constituției, fiecare cetățean al R. Moldova are dreptul de a alege și a fi ales. Eu nu pot să spun azi, în calitatea mea de candidat la funcția de președinte, că eu interzic cetățenilor R. Moldova din stânga Nistrului să voteze pentru alegerea președintelui, dar aici am foarte mult semne de întrebare – eu, candidatul Deliu, pot eu oare să plec în Transnistria ca să discut cu cetățenii, să-mi promovez programul meu electoral, să încerc să-i conving să mă voteze? Atunci, iarăși, o altă întrebare: pentru cine va vota cetățeanul din Transnistria, dacă el, practic, nu ne cunoaște și nu cunoaște programele electorale?”

Europa Liberă: Dar sunt deschise 42 de secții de votare.

Tudor Deliu: „Sunt deschise 42 de secții de votare. Eu nu știu de ce s-a recurs la numărul mare de secții pentru regiunea transnistreană, dat fiind faptul că Codul Electoral prevede cu totul altceva. Și eu nu știu de ce organul central responsabil de buna organizare a alegerilor a încălcat prevederile Codului.

Europa Liberă: CEC-ul?

Tudor Deliu: „La CEC mă refer. Deoarece Codul Electoral prevede că pentru regiunea transnistreană secțiile de votare se deschid în funcție de numărul cererilor prealabile care au venit de la cetățenii R.Moldova cu drept de vot din partea stângă și cu numărul votanților la alegerile precedente.”

Europa Liberă: Dar numărul este în creștere?

Tudor Deliu: „Nu, eu o să vin cu date, ziceam că nu-mi plac cifrele, dar aici sunt cifre concrete. La alegerile parlamentare, dacă luăm ultimul scrutin, au votat în jur de 37 de mii și ceva, aproape 38. La alegerile prezidențiale au votat în jur de 19 mii.”

Europa Liberă: Am zis că numărul este în creștere, înseamnă că și interesul este mai mare.

Tudor Deliu: „Numărul este în creștere, dar să nu uităm că o secție de votare se deschide de la 30 până la 3000 de alegători. Și dacă înmulțim numărul de secții cu maximul de 3000 de buletine, o să vedem...”

Europa Liberă: Peste 120 de mii...

Tudor Deliu: „Peste o 120 de mii...”

Europa Liberă: Deci, credeți că e un calcul făcut cu bătaie lungă?

Tudor Deliu: „Eu cred că poate să fie un calcul făcut cu bătaie lungă, și mă tem să nu ajungem în situația de la alegerile parlamentare, care au avut loc anul trecut, când cetățenii se urcau în autobuz și primeau foița cu numele pentru cine să voteze. Eu nu cred că acestea pot fi declarate alegeri libere și independente.”

Europa Liberă: Ceea ce mai promiteți Dvs. cetățenilor e să acționați cu curaj pentru a asigura securitatea națională și ordinea publică. De ce ați accentuat că e nevoie de curaj?

Tudor Deliu: „Eu am avut curajul să ies la tribuna Parlamentului pe timpurile când prin R.Moldova se plimba năluca plahatniucilor, am ieșit și am spus lucrurilor pe nume, chiar fiind amenințat, șantajat, dar nu m-am temut, am avut curajul să sensibilizez opinia publică. Și acum, când vorbesc despre securitate, despre faptul că cetățeanul R.Moldova trebuie să se simtă în siguranță, eu mă refer la aceea că e timpul să ne ridicăm în picioare. Nu chem la rebeliune. E timpul să ne ridicăm în picioare pentru că avem demnitate, și să nu fim reprezentați de cineva care nu vorbește în numele nostru, care ne umilește, dacă doriți.

Eu m-am simțit umilit, eu m-am simțit înjosit, când președintele republicii depune flori la monumentul din Transnistria, al celor care au împușcat în mine în timpul războiului. Eu m-am simțit umilit atunci când îl întâlnește cu onoruri pe Rogozin, cel care atunci era cu automatul în spate în Transnistria...”

Europa Liberă: În tranșee...

Tudor Deliu: „... și împușca în noi. Eu m-am simțit umilit când Dodon taie porci pe la Condrița cu deputații din Federația Rusă și face guleaiuri. El este cel care reprezintă poporul, deoarece, conform Constituției, și asta stă la baza programului meu electoral, că președintele e cel care reprezintă poporul, este garantul suveranității, independenței și integrității teritoriale a R. Moldova. Și eu îmi pun întrebarea: aceste lucruri s-au întâmplat în ultimii ani? Cel care vorbește în numele meu, cel care mă reprezintă, nu pe mine, pe întreg poporul R. Moldova, s-a sfătuit cu noi înainte de a face așa declarații? Nu!

Un președinte trebuie să unească, nu să despartă. Noi de 29 de ani ne bălăcim într-o mocirlă.

De aceea eu vin cu acel mesaj de consolidare și chiar am zis-o, că un președinte trebuie să unească, nu să despartă. Noi de 29 de ani ne bălăcim într-o mocirlă. Ne-au împărțit în stataliști și unioniști, ne-au împărțit în cei care vorbesc limba română și limba moldovenească, în cei care vor spre Est sau spre Vest, în cei care propovăduiesc o religie și cei care propovăduiesc o altă religie, cei de acasă și cei din diaspora. Cred că a venit timpul să nu împărțim cetățenii R. Moldova, indiferent de rasă, naționalitate, limbă, etnie, apartenență politică, socială. Sunt toți cetățeni ai acestei țări.”

Europa Liberă: Vorbiți cât de dăunătoare este dezbinarea, dar și în cadrul acestui scrutin prezidențial, forțele care împărtășesc aceleași viziuni n-au reușit să se consolideze, să identifice poate unul-doi candidați, că sunt prea mulți, cinci, pe același eșichier politic, de centru-dreapta.

Tudor Deliu: „Dna Ursu, martori mi-s cetățenii din teritoriu, care pot fi contactați ca să vă răspundă cum mă comport eu la întâlnirile cu alegătorii. Eu, la întâlnirile cu alegătorii, n-am îndrăznit și nu voi îndrăzni niciodată să vin cu atacuri la persoană, mă refer mai ales la cei de dreapta, să vin cu denigrări... Nu-mi permit acest lucru, deoarece noi am fost acei care, la 19 august, am chemat colegii din PAS și DA, cei care reprezentăm marea familie a Partidului Popular European, să facem un bloc și să mergem împreună.”

Europa Liberă: Dar faptul că sunteți răzlețiți avantajează un candidat de stânga?

Tudor Deliu: „Eu m-am gândit mult, și chiar în discuții cu colegii care acum sunt candidați, cei de pe dreapta, părerea mea era că totuși mai bine ar fi fost dacă pe dreapta erau mai puțini. Măcar noi, cei din familia popular-europeană avem un singur candidat. Și eu vă asigur că noi, Partidul Liberal Democrat, care am cedat și în 16, și în 18, și în 19, avem maturitate politică și am putut să discutăm la identificarea unei singure candidaturi. Nu de Deliu vorbesc, putea să fie alt candidat, dar să mergem împreună ca o forță.”

Europa Liberă: Dle Deliu, dar cum va fi în turul doi?

Tudor Deliu: „Să ajungem în turul doi. Fiindcă azi se discută atât de mult despre turul doi, se fac pronosticuri, se vehiculează nume. Eu nu vreau să vin aici cu nume, cine va fi în turul doi, eu tot timpul fac comparația cu o competiție sportivă: de la start se pornesc toți ca să câștige și nu-i exclus ca cel care are cel mai mare rezultat în competițiile anterioare să se împiedice la jumătate de drum și să cadă și să câștige altcineva.”

Europa Liberă: Eu vă întrebam totuși ce va face bazinul electoral de pe centru-dreapta în turul doi?

Tudor Deliu: „Eu cred că, în turul doi, bazinul electoral de pe dreapta ar trebui să țină cont și de ceea ce se întâmplă în turul întâi. Eu am spus-o, că noi nu trebuie să ardem podurile în turul întâi, noi nu trebuie să ne criticăm unii pe alții, trebuie să găsim o conlucrare și în turul întâi, chiar dacă suntem concurenți. Dar dacă ne dorim unul și același lucru, nu trebuie să ne batem noi între noi.”

Europa Liberă: Dezbaterile nu arată lucrul acesta.

Tudor Deliu: „Dezbaterile nu arată aceasta, nu arată postările de pe rețelele de socializare. Pe mine chiar mă înspăimântă, dacă doriți, lucrul acesta. Că pun o singură întrebare, oare chiar noi nu ne dorim cu toții una și aceeași? Oare noi toți nu vrem să scăpăm de actualul președinte, care ne umilește ca popor?

Eu despre asta vorbesc și discut cu cetățenii, dar nicidecum nu discut despre ceilalți colegi. Ba din contră, zic: măria sa, alegătorul, va decide cine din noi să câștige. Dar eu vreau o altă țară, o altă republică să lăsăm pentru copiii și nepoții noștri.”

Europa Liberă: Nu ne-ați spus cum veți convinge alegătorii să se comporte în turul doi, dar vă întreb mai departe: totuși se va ajunge la alegeri parlamentare anticipate? Sau s-ar putea să se reconfigureze forțele în actualul legislativ, să desemneze un viitor șef de executiv și lucrurile să se aranjeze.

Tudor Deliu: „Eu și aici am să încerc să fiu corect, fiindcă am auzit declarațiile unor candidați că primul decret va fi de dizolvare a parlamentului. Am spus și eu, dar am spus în eventuala circumstanță, dacă va fi.”

Europa Liberă: Sunt două prevederi legale care vorbesc despre anticipate....

Tudor Deliu: „...dacă parlamentul nu adoptă acte legislative timp de 3 luni și dacă timp de 45 de zile nu a fost numit un nou guvern, după a doua încercare.”

Europa Liberă: Exact.

Tudor Deliu: „Noi încă avem guvern în funcțiune, parlamentul funcționează. Dar aicea poate eu o să le dau o temă pentru acasă, fiindcă nu știu de ce parlamentul și-a luat vacanță, însă luna septembrie, octombrie și noiembrie este activitatea parlamentului în sesiune. S-a început la 1 septembrie și dacă până la sfârșitul...”

Europa Liberă: Am văzut că acum se adună semnături din partea deputaților să fie convocată ședința Biroului permanent, care ar putea să stabilească și data unei ședințe în plen...

Tudor Deliu: „Dacă până la sfârșitul sesiunii, până la sfârșitul lunii noiembrie nu se va adopta niciun act legislativ, sunt toate motivele de a cere dizolvarea parlamentului.”

Europa Liberă: Exact! La asta am vrut să ajungem.

Tudor Deliu: „Le-am dat temă pe acasă ca să se...”

Europa Liberă: ...repejor să se adune, da?

Sunt prevederi constituționale care trebuie respectate și nu trebuie să venim în fața cetățenilor de dragul (...) de a-i minți!”

Tudor Deliu: „Repejor să se adune. Și nu pot eu declara că voi semna decretul de dizolvare. Unii mai zic că au să aducă poporul în piață, să dizolvăm parlamentul. Oameni buni, încă o dată repet: președintele R. Moldova este cel care în primul rând trebuie să respecte Constituția. Și nu poți să zici că eu nu voi promulga legea, eu nu voi semna decretul cutare. Ca și cum aș fi primit permisul de șofer și zic eu merg și pe roșu, și pe pe partea stângă, și pe partea dreaptă. Sunt prevederi constituționale care trebuie respectate și nu trebuie să venim în fața cetățenilor de dragul de a câștiga sau de a acumula voturi și, hai să fiu sincer, de a-i minți!”

Europa Liberă: Dar toat guvernările au promis că se conduc de buchia și spiritul legii și s-au făcut atâtea ilegalități, atâtea nelegiuiri, că acuma, vedeți, poporul mai mult blestemă decât susține politicienii.

Tudor Deliu: „Dna Ursu, PLDM este pentru prima dată când participă în alegerile prezidențiale și de aceea noi am pornit de la prevederile constituționale. Cât privește alegerile parlamentare, atunci poți să vii cu promisiuni, fiindcă poți să tinzi spre o majoritate, să formezi un guvern, care guvern este responsabil de implementarea și elaborarea politicilor în R. Moldova: educațional, sănătate, cultură, agricultură, economie. Da, atunci poți să vii să promiți, că dacă ne alegeți pe noi...”

Europa Liberă: Să reformulez întrebarea.

Tudor Deliu: „Da.”

Europa Liberă: În baza respectării prevederilor legale, constituționale, se poate face adevărata schimbare și se pot implementa adevăratele reforme în R. Moldova?

Tudor Deliu: „În baza prevederilor legale și în baza prevederilor constituționale, în R. Moldova se poate de promovat reforme – atunci când vom respecta principiul separării în stat, atunci când fiecare autoritate își va îndeplini obligațiunile sale și nu atunci când o persoană va fi oleacă de toate. Nu putem noi să dezvoltăm o republică atunci când toată responsabilitatea și-o asumă un om. Nu putem noi să avem o justiție, atunci când sunt numiți judecătorii pe criterii politice. Nu putem noi să avem un legislativ când brigadirul îi dă naread dimineața ce să facă. Nu putem noi să avem un executiv care n-are verticalitate și doar îndeplinește ceea ce i se spune. Eu îi întreb foarte des, fiindcă vorbim despre separarea puterilor în stat, îi întreb pe alegători: îmi spune cineva cine e președintele Germaniei? Nu spune nimeni. Dar al Italiei? Nu spune nimeni.”

Europa Liberă: Dar vorbesc despre premierul acestor state.

Tudor Deliu: „Aveți perfectă dreptate. Despre premier. Toți zic: Angela Merkel. Dar nu este Angela Merkel. Ei au președintele lor. Italia, iarăși. Și noi trebuie să ajungem la asta. Și eu mă bucur că la întâlnirile mele, când vin cu aceste mesaje și încerc a le demonstra că nu președintele dă pensii, salarii, stropește dealurile. Președintele are atribuțiile sale și eu cred că cel mai dureros fapt este că președintele reprezintă poporul. El este garantul suveranității, iar suveran este acest popor.”

Europa Liberă: Așa e.

Tudor Deliu: „Și atunci când el își permite a vorbi în numele cetățenilor, că Crimeea este a Rusiei, că-i tovarișci prezident unul care ține o regiune separatistă, pe mine mă doare! Și cetățeanul nostru trebuie să înțeleagă lucrul acesta.”

Europa Liberă: Câți bani o să cheltuiți în această campanie?

Tudor Deliu: „Nu pot, dna Valentina, să spun, fiindcă eu, practic, nu sunt în Chișinău, plec dimineața și vin seara, dar noi facem și o campanie foarte ieftină. Unicul ce am elaborat până acuma este acest pliant, pe care îl repartizăm cetățenilor. Respectiv, ne-am folosit de faptul că Moldova 1 și Radio Moldova gratis pot să difuzeze un clip electoral, mergem la dezbateri și ne promovăm pe rețelele de socializare.”

Europa Liberă: Dar, în general, cineva spunea că în Moldova se cheltuie bani enormi pentru campanii electorale.

Tudor Deliu: „Am înțeles că foarte enormi. Noi am vrut, la unele televiziuni, să difuzăm un clip de un minut și am refuzat. Nu dau nume nici la televiziune, nici la candidat, dar unul din candidați a plătit 17 mii de euro pentru ca un clip să fie difuzat la o televiziune. Noi nu ne permitem acest lucru. Și noi vrem să cheltuim cât mai puțin în această campanie electorală.”

Europa Liberă: Dar, în general, și candidații vorbesc cât de importantă este moralitatea în societate, când cheltuie bani exagerați pentru această campanie electorală și se duce la o bătrânică care are o pensie de o mie de lei, contrastul acesta nu este izbitor?

Tudor Deliu: „Este izbitor. Apropo, bine că mi-ați amintit, eu acum câteva zile am fost în raionul Șoldănești. Cred că n-o să se supere cetățenii din această localitate, am fost în Sămășcani. Respectiv, trebuia să avem o întâlnire dimineața. Erau niște oameni la o oprire de autobus, s-a apropiat un tânăr de-al nostru și-i invită la adunare. Și știți ce au răspuns? Da dați și voi câte o sută de lei? Eu le-am spus nu...”

Europa Liberă: Sau ce-ați adus, cu ce ați venit?

Tudor Deliu: „...eu n-am venit să vă dau... Da alții îmi răspund și altceva: da de ce? Fiindcă ne-o spus că dacă o să venim la adunările altora, o să ne ieie cele 900 de lei înapoi.”

Europa Liberă: Și așa?!

Tudor Deliu: „Și așa. Iată cum se...”

Europa Liberă: Chiar se vorbește în termenii ăștia?

Tudor Deliu: „Vă spun caz real, care a fost în localitate, v-am spus localitatea: ne-o spus că o să ne ieie cele 900 de lei înapoi. Și eu aș vrea să-l întreb pe candidatul, actualul: cine? Dodon a dat banii aceștia? Că sunt banii din impozitele cetățenilor. Și sunt banii care trebuiau să fie indexați la pensie, nu să mintă de două indexații, care, în sumă, nu dă nici cât a fost anul trecut una.”

Europa Liberă: Da. Mulți cetățeni au calculat și au spus că pensia le-a fost majorată cu 1,3, cu 1, 6 la sută.

Tudor Deliu: „Șase lei, zece lei, și de aceea... Dar uitați-vă la ce s-a ajuns! S-a ajuns la aceea că dacă vă duceți la întâlnire sau votați pentru altcineva o să vă luăm cei 900 de lei...”

Europa Liberă: Dar spuneți, astăzi, cu pomană electorală, mai poate fi ademenit votantul?

Tudor Deliu: „Eu cred că, o parte, da. Eu v-am dat exemplu. Eu consider că aceste 900 de lei este cu iz electoral.”

Europa Liberă: Ăștia-s banii statului și nu ar trebui să aibă tentă electorală. Dar vă întreb: cu punga electorală...

Tudor Deliu: „Ar trebui să nu aibă, dar dacă președintele, și el e candidat!, zice că el le-o dat, el, care nu are nicio atribuție cu acești 900 de lei, cetățeanul crede. Fiindcă aveți perfectă dreptate, eu merg prin satele R. Moldova și nu știu de ce, dar anul acesta este un an de năpastă pentru R. Moldova, a dat ciuma aceasta de pandemie peste noi, mai înspre vară - acea cumplită secetă, și oamenii noștri de la sate sunt disperați. Și ei pot să se prindă la o momeală cu un kuliok, mergeam pe drum și încolo și înapoi au trecut trei merișoare, care cutreieră satele.”

Europa Liberă: Eu am mers în mai multe localități și îmi spuneau sătenii că, atunci când vin aceste mașini ambulante ale unui concurent electoral, se închid toate magazinele în sat. În ziua aceea, toată lumea merge doar la aceste ambulanțe.

Tudor Deliu: „Eu nu pot să confirm sau să infirm această informație...”

Europa Liberă: Vă spun spun ceea ce se spune la sat.

Tudor Deliu: „...dar vă spun că, pe drum, de la Orhei până la Șoldănești, m-au întrecut vreo patru mașini. Și chiar atunci când așteptam să începem adunarea în Sămășcani, au trecut două, una într-o parte și una în alta.”

Europa Liberă: Câte întâlniri cu alegătorii ați avut?

Tudor Deliu: „Mi-i greu să număr, cred că undeva peste 30, nu mai multe, pentru că plec într-un raion în fiecare zi și am câte trei întâlniri în fiecare raion. Fiindcă e imposibil să ai mai multe întâlniri.”

Europa Liberă: Câtă lume vine?

Noi mergem cu măștile noastre, pe care le dăm celor care nu au, atunci când ne aflăm în încăpere, noi mergem cu dezinfectantul nostru...”

Tudor Deliu: „Și aici e o problemă. Noi suntem nevoiți, dacă suntem într-o încăpere închisă, să nu permitem la mai mult de 50. Fiindcă vine polițistul, ne numără, noi facem fișă epidemiologică, pe care i-o prezentăm, ca nu cumva, dacă este unul infectat, să știe și cei care au fost. Noi mergem cu măștile noastre, pe care le dăm celor care nu au, atunci când ne aflăm în încăpere, noi mergem cu dezinfectantul nostru...”

Europa Liberă: Dar alegerile pe timp de pandemie prin ce se vor deosebi de alegerile obișnuite?

Tudor Deliu: „Of, aici aș vorbi, iară, tare mult, dar să-mi duc gândul la capăt. Deci, de regulă, la întâlnirile noastre, dacă sunt spații libere, pot să fie și mai mulți, dar ne străduim să nu încălcăm, încă o dată, zic, prevederile Comisiei Naționale Excepționale de Sănătate Publică, iară, încă o dată zic, un candidat la președinție trebuie să respecte legea. În caz de pandemie... Eu am mai vorbit despre aceste lucruri și vreau să vorbesc și aicea. Nu știu de ce, dar pentru CEC sunt mai importante circularele, cine să fie concurent electoral, dar eu până astăzi nu am văzut o poziție clară a CEC cum vor vota cetățenii care se află în autoizolare?; cum va vota cetățeanul care, intrând în secția de votare, o să aibă 38, când o să-i măsoare temperatura – o să-l alunge înapoi?”

Europa Liberă: Se pare că este deja un răspuns, și s-a spus că, inclusiv, și acest alegător ar putea să-și exercite dreptul la vot.

Mie mi se pare că situația alegerilor prezidențiale, cu această pandemie, va fi foarte dificil ca cetățenii să se decidă să meargă la vot.

Tudor Deliu: „Apoi, iată, interesant ar putea, dar dacă el este infectat, ce se întâmplă. Mai apoi, ce facem cu cei care sunt astăzi internați în spitale? Că sunt și ei cetățeni ai R. Moldova și au dreptul la vot. Ce facem cu urna mobilă, când o să ne ducem la cetățeni? Îi îmbrăcăm în combinezon pe membrii biroului electoral a secției de votare? Eu nu știu. Mie mi se pare că situația alegerilor prezidențiale, cu această pandemie, va fi foarte dificil ca cetățenii, o mare parte din cetățeni, să se decidă să meargă la vot. Și eu cred că în comparație cu ieșirea la vot din scrutinele precedente, o să fie un număr mai mic de cetățeni.”

Europa Liberă: Dezamăgirea în clasa politică știți că e foarte mare. Numărul nehotărâților e de peste 40 la sută.

Tudor Deliu: „Dacă alegerile sunt fraudate, el o să zică: da la ce să mă mai duc, dacă sunt fraudate din start?”

Europa Liberă: Dar aveți un punct de vedere?

Tudor Deliu: „Dar am un punct de vedere și asupra acestor probleme. În primul rând, la întâlnirile cu alegătorii, eu îi rog, îi implor chiar să vină la vot, fiindcă votul lor contează și cel care nu votează, părerea mea, mai apoi nici nu ar avea dreptul să ceară, că nu el a contribuit la alegerea autorităților, chiar dacă nu spun direct lucrul acesta. În ceea ce privește, cum spuneați, că nu va fi reprezentativ, cu părere de rău sau cu părere de bine, nu știu, votul nu este obligatoriu în R. Moldova, fiindcă avem țări unde votul este obligatoriu, adică sunt obligați să iasă la vot. Dar eu cred că și aici trebuie să ducem un mesaj către cetățeni, ca să iasă cât mai mulți la votare. Și cel mai interesant este, dna Valentina, că cei de pe stânga îi aduc pe toți la vot. Cei de pe dreapta își aduc aminte în ziua aceea că au uitat ceva să facă ieri sau au plecat undeva. Nu vorbesc de cei care zic că fac frigărui, că, mă rog, sunt niște lucruri, de aceea eu, și prin intermediul Radio Europa Liberă vreau să fac un mesaj către cetățeni: Ieșiți la vot, că votul dumneavoastră contează! Dvs.veți decide pentru cine veți vota, dar nu uitați că un vot poate decide!”