Maia Sandu: Vremea hoților a trecut

Înscrisă a șasea pe lista CEC, candidata PAS, Maia Sandu este invitată a emisiunii „Electorala 2020”. Ea declară Europei Libere că nu ar putea să rezolve toate problemele peste noapte, dar are un plan pentru a pune Republica Moldova pe calea cea bună.

Europa Liberă: Am analizat și eu programul Dvs. electoral. Vă întreb, dacă toate aceste promisiuni țin de împuternicirile șefului statului, pentru că vreți să aduceți prosperitate, pentru că vreți să aibă lumea salarii mai mari, pensii mai mari, dar acestea sunt împuternicirile executivului?

Maia Sandu: „Toate aceste angajamente pe care le găsiți în programul meu electoral vin de la problemele pe care le semnalizează oamenii. Și oamenii, în primul rând, se plâng că nu au șansa să lucreze aici, acasă, să-și câștige un venit suficient ca să trăiască bine. Oamenii se plâng peste tot, în toate localitățile se plâng de pensiile foarte mici care nu le permit să-și asigure mâncare, medicamente și alte lucruri elementare. Și de aici am pornit, sunt lucruri pe care președintele le poate face de unul singur sau sunt lucruri mai directe pe care poate să le facă și sunt lucruri pe care trebuie să le facă împreună cu alte ramuri ale puterii de stat, dar în momentul în care avem un președinte responsabil, care ține la oameni, care înțelege gravitatea situației, atunci aceste lucruri se pot rezolva și putem să vorbim despre exemple concrete.

Pot să merg și să obțin o sumă mult mai mare pentru finanțarea proiectelor

Eu mă angajez să aduc bani pentru proiecte în localitățile rurale, am început acest efort în perioada anilor precedenți, în 2019, în calitate de prim-ministru, am negociat cu Uniunea Europeană un program pentru localitățile din Republica Moldova, acest program începe în acest an, doar că cu o sumă mai mică. Ce pot să fac eu, în calitate de conducător de țară, folosind credibilitatea pe care o am? Pot să merg și să obțin o sumă mult mai mare pentru finanțarea proiectelor în comunitățile din Republica Moldova și aici mă refer la apeducte, la sisteme de canalizare, la proiecte pentru rezolvarea problemelor deșeurilor, pentru că astea sunt proiecte scumpe, de câteva zeci de milioane de lei în situația în care primăriile noastre au un buget anual de 2-4 milioane de lei și, da, un conducător de țară poate să meargă la Bruxelles, în cazul de față, și să negocieze, și să obțină pentru țara sa resurse importante. Asta este o realitate și mai ales...”

Europa Liberă: Dar aceste două miliarde de lei vin în Republica Moldova și dacă Maia Sandu e în fruntea țării, și dacă nu e Maia Sandu în fruntea țării?

Maia Sandu: „Nu, eu nu cred că acest lucru se va întâmpla, deci, în Republica Moldova, din câte înțeleg, programul care a fost aprobat este de 17 milioane de euro, deci este o sumă mai mică decât suma pe care am negociat-o eu. Uniunea Europeană a redus costul acestui program, inclusiv din cauza credibilității scăzute și lipsei progresului în implementarea reformelor în Republica Moldova.

Dacă ai un conducător de țară care este credibil, atunci ai șansa să mergi și să obții mult mai mult pentru țara ta și putem să vedem, chiar și în această criză sunt țări care au obținut mai multă asistență din partea Uniunii Europene datorită conducerii pe care o au. La noi nu s-a obținut nici asistența pe care Uniunea Europeană a vrut să o dea și fără condiții, și fără să ceară reforme, pentru că așa guvern avem. Deci, iată aici un exemplu foarte concret când un președinte de țară poate să meargă și să obțină aceste resurse pentru dezvoltarea satelor sau pentru susținerea financiară a întreprinderilor mici și mijlocii, asta este o altă mare problemă pe care noi o identificăm și venim cu soluții pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii. Și eu știu că noi avem nevoie de resurse suplimentare, e mai greu din sistemul bancar să obțină resurse întreprinderile mici și mijlocii, e prea scump pentru ele, e prea scump din asociațiile de economii și împrumut să obțină aceste finanțări și, după exemplul altor țări care reușesc să obțină aceste resurse ieftine de finanțare a micului business, eu o să merg și o să obțin aceste resurse.”

Europa Liberă: Constituția arată că, totuși, puterile în stat sunt separate și că forma de guvernare rămâne a fi una parlamentară. Președintele oricum va trebui să aibă o relație directă și cu executivul, și cu parlamentul, ca să poată să-și atingă scopul?

Maia Sandu: „Bineînțeles, dar nu văd cum parlamentul sau guvernul ar îndrăzni să se opună unor asemenea programe care sunt pentru oameni. Ca să aducem mai mulți bani pentru proiecte în sate, ca să aducem mai mulți bani, și bani ieftini, pentru micul business, mai ales că aceste proiecte despre care vorbim, proiectele pentru localitățile rurale nu sunt finanțări care merg prin guvern, eu am optat în toți acești ani ca finanțarea să fie direct de la donatori la administrația publică locală, ca să nu intervină factorul politic la nivel de guvern sau la nivel de raion, pentru că știm cum se fac lucrurile aici. Deci, sigur că va fi nevoie de o colaborare, dar în momentul în care reușești să convingi donatorii să dea resurse importante pentru dezvoltarea țării, guvernul și parlamentul trebuie doar să aprecieze acest efort și să-l susțină pentru localitățile rurale.”

Europa Liberă: Cine ajunge mai ușor la alegător – cel care are pomana electorală sau cel care merge să spună adevărul despre ceea ce trebuie să se facă în Republica Moldova?

La alegător ajunge mai ușor, în primul rând, cel care are șapte-opt televiziuni plătite din bani furați

Maia Sandu: „La alegător ajunge mai ușor, în primul rând, cel care are șapte-opt televiziuni plătite din bani furați și care spune minciuni la aceste televiziuni, prezentând realizări inexistente, proprii și aruncând cu noroi și cu minciuni la adresa oponenților. Deci, cel mai ușor așa se ajunge la alegător, dar asta face Igor Dodon, el este singurul care controlează așa de multe televiziuni în Republica Moldova, evident a doua metodă de fraudare a alegerilor este această pomană electorală, cumpărarea alegătorilor și noi avem semnale din mai multe localități, inclusiv ne spun oamenii că sunt abordați poștașii fiind angajați ai unei întreprinderi de stat și poștașii au sarcina, unii dintre ei, să identifice cine sunt oamenii săraci din localitate, să facă liste, iar mai târziu să le ducă aceste cadouri electorale; sunt implicați și primari care vin de la PSRM și iată așa se întâmplă coruperea electorală. Noi mergem evident și discutăm cu oamenii sincer, nu le dăruim nimic, singurul lucru sunt materialele informaționale în care încercăm să le prezentăm lucrurile, încercăm să le prezentăm cum vedem noi scoaterea țării din această mocirlă, și cu toții vrem să vedem lumina la capătul tunelului, vrem să vedem că lucrurile încep să se îndrepte, să se rezolve problemele una câte una.”

Europa Liberă: Unii oponenți, e și de datoria lor să vă reproșeze, dar spun că să te concentrezi mult pe fraudarea alegerilor în campania electorală nu e suficient ca să câștigi simpatia alegătorului și că în baza declarațiilor că alegerile pot fi fraudate sau se fraudează ați avea mai mult de pierdut decât de câștigat, că ar trebui să mergeți la alegători cu niște promisiuni mult mai credibile, mult mai argumentate.

Fraudarea votului este un subiect de securitate națională și va fi pedepsită foarte și foarte dur

Maia Sandu: „În programul nostru sunt o parte din angajamentele cele mai importante pe care le facem, dar, în același timp, noi avem experiența ultimelor alegeri – alegerile din 2016, și alegerile din 2019 – și noi știm cum autoritățile corupte pot să fraudeze alegerile, pentru că noi am trecut prin această experiență. La absolut toate întâlnirile pe care le am în teritoriu oamenii sunt preocupați, ne întreabă cum ne apărăm votul și este o preocupare reală. Eu le-am mai transmis așa public mesajul acesta lui Dodon și echipei lui și vreau să le transmit și funcționarilor publici care se lasă antrenați în aceste tentative de fraudare a alegerilor: fraudarea votului este un subiect de securitate națională și va fi pedepsită foarte și foarte dur, de aceea noi transmitem aceste semnale. Noi ne dorim alegeri libere și corecte, așa cum scrie legea; noi ne dorim ca lucrurile să se întâmple calm, fără tot felul de supărări și proteste, dar pentru asta autoritățile trebuie să facă angajament că renunțe la toate încercările de fraudare și până în ziua alegerilor, și în ziua alegerilor. Este o preocupare și vorbim despre asta, nu atunci când deja este prea târziu. În afară de asta am venit și noi cu un apel la ceilalți oponenți ai lui Igor Dodon, pentru că noi așa vedem lucrurile, noi îl vedem pe Igor Dodon oponentul în această campanie, noi nu ne luptăm cu alți candidați proeuropeni, noi știm că trebuie să eliberăm țara de Igor Dodon și după aia să începem să facem ordine la toate nivelurile în stat și i-am invitat să discutăm care este strategia noastră comună de a nu admite aceste fraude, de a combate aceste fraude. Asta este cred că cea mai bună abordare - pe de o parte, le cerem oamenilor votul, dar, pe de altă parte, trebuie să ne apărăm votul și trebuie să ne semnalizăm absolut toate pericolele care există.”

Europa Liberă: Apropo, toate încălcările trebuie să fie semnalate instanțelor, instanțele trebuie să le verifice și să ia o decizie cei care sunt oamenii legii?

Maia Sandu: „Dacă ne amintim cine este președintele Curții de Apel astăzi, Vladislav Clima, unul dintre judecătorii care, la indicația lui Plahotniuc, a anulat rezultatele alegerilor în Chișinău atunci când a câștigat Andrei Năstase și dacă ne amintim că toată comunitatea internațională a declarat această decizie a instanțelor de judecată lipsită de orice legalitate abuzivă – ne punem semne de întrebare atunci când mergem în instanțele lui Clima ce decizie va da. Da, noi o să raportăm aceste abuzuri, o să mergem în anumite instanțe și facem asta și la procuratură, și la CEC și o să mergem și în instanța de judecată, dar, în același timp, acesta nu este singurul lucru pe care îl facem, pentru că în momentul în care instanța de judecată o să se comporte exact așa cum s-a comportat în 2018, atunci noi știm că suntem pe cont propriu și o să ne apărăm noi votul.”

Europa Liberă: Despre fraudarea alegerilor apar îngrijorări și atunci când e vorba despre prezența alegătorilor cu drept de vot din stânga Nistrului la acest scrutin prezidențial, votul din diasporă și se mai adaugă încă multe alte elemente. Ce părere aveți Dvs. despre alegătorul din stânga Nistrului care trebuie să-și exercite dreptul de vot la acest scrutin prezidențial?

La fiecare întâlnire, oamenii ne spun că... nu vor ca cineva să vină și contra a 20 de euro să le decidă soarta

Maia Sandu: „Noi am văzut de-a lungul anilor cum s-a întâmplat participarea alegătorilor din stânga Nistrului la vot, atunci când oamenii veneau din inițiativă proprie, știm care era numărul acestor oameni, nu era foarte mare, ăștia erau oameni care chiar se informează despre politica de pe malul drept și se consideră parte a Republicii Moldova. În 2016, Plahotniuc, pentru a-l ajuta pe Igor Dodon să ajungă în fotoliul de președinte, a creat acest precedent când au fost cumpărate mai multe voturi din stânga Nistrului. În 2019 s-a mers și mai departe, s-au cumpărat și mai multe voturi. La fiecare întâlnire, oamenii ne spun că asta este preocuparea lor majoră, că ei nu vor ca cineva să vină și contra a 20 de euro să le decidă soarta. Este o mare supărare în rândul oamenilor de pe malul drept și aici apelul meu către autorități este același: nu încercați răbdarea oamenilor, nu creați situația în care oamenii de pe malul drept să aibă ură față de oamenii de pe malul stâng! Oamenii sunt foarte supărați și dacă o să încerce Igor Dodon să cumpere voturi așa cum a făcut în trecut și așa cum se vorbește acum, s-ar putea să întâmpine o mare rezistență din partea oamenilor și noi îi sfătuim să nu încerce răbdarea oamenilor. Da, noi ne-am dori să se facă pași concreți spre reunificarea celor două maluri ale Nistrului, dar ceea ce vedem noi acum este corupție electorală și această corupție electorală organizată de către Igor Dodon poate să îndepărteze oamenii de pe malul drept al Nistrului și de malul stâng al Nistrului. Și asta ar fi o mare problemă nu doar pentru aceste alegeri, dar și pe termen mediu-lung în procesul de căutare a unei soluții, de aceea este foarte important să se oprească. Știu că le-a mers de două ori, în 2016 și în 2019, dar ar trebui să se oprească, pentru că poporul n-o să mai accepte acest lucru.”

Europa Liberă: Unul dintre contracandidații Dvs., dl Andrei Năstase, a anunțat că, în caz dacă iese învingător la acest scrutin prezidențial, îl va desemna pe Alexandru Slusari în calitate de candidat la funcția de șef al executivului. Credeți că ar ajuta acest lucru, dacă ați avea și Dvs. o candidatură pentru funcția de premier?

Maia Sandu: „Mă angajez să numesc în funcția de premier doar oameni onești și buni profesioniști. Avem o realitate în parlamentul de astăzi care s-ar putea să nu ne placă, dar asta este realitatea și ceea ce-mi propun eu este să contribui la curățarea clasei politice, să contribui la curățarea instituțiilor statului, să le eliberăm rând pe rând de toate influențele politice nocive și să consolidăm profesionalismul în instituțiile statului. Noi avem nevoie de un stat adevărat care să lucreze pentru cetățeni, care să le creeze condiții de muncă, de trai aici, acasă, care să-i ajute în perioade foarte complicate așa cum este cea pe care o traversăm astăzi, dar pornim de la realitățile noastre, este mai greu să spună președintele cine trebuie să fie astăzi prim-ministru, pentru că e nevoie de un vot în parlament. Eu sunt deschisă să lucrez…”

Europa Liberă: La Europa Liberă, Andrei Năstase a spus că ar putea să propună această funcție și pentru reprezentantul Partidului Acțiune și Solidaritate.

Economia este într-o stare foarte și foarte complicată

Maia Sandu: „Eu sunt deschisă să lucrez cu forțele din parlament ca să numim un guvern care să poată să ajute țara să treacă prin această perioadă foarte grea la acest moment și după asta, după alegerile anticipate, evident să avem altfel de guvernare în general. Dar acum e mare nevoie să reducem numărul de infecții, să oprim virusul și să ajutăm economia, pentru că economia este într-o stare foarte și foarte complicată, aproximativ o treime din întreprinderi riscă să fie lichidate. Asta este foarte grav!”

Europa Liberă: Ați spus că sunteți disponibilă să puneți semnătura pe decretul eventual dacă va trebui să-l semnați de numire a premierului, a unei persoane oneste, cinstite, responsabile, dar trebuie să țineți cont și de voturile suficiente care se adună în parlament pentru ca să învestească un guvern?

Maia Sandu: „Este adevărat, dar, în același timp, nimeni nu poate să mă impună să semnez decretul de numire a unei persoane compromise sau cu probleme de integritate în una din cele mai înalte funcții în stat, la funcția de prim-ministru.”

Europa Liberă: Este o decizie a Curții Constituționale și ați zis că, dacă prima oară președintele nu semnează, a doua oară este obligat să semneze.

Maia Sandu: „Nu cred că Curtea Constituțională va impune președintele să numească în funcție o persoană cu probleme de integritate. Acesta este angajamentul meu și o să discutăm toate opțiunile, dar până la urmă trebuie să avem oameni onești, credibili și, în același timp, buni profesioniști ca să salvăm situația în țară.”

Europa Liberă: Dar în actualul parlament mai e cu șanse să se decidă problema unui eventual cabinet de miniștri?

Maia Sandu: „O să discutăm. Eu cred că avem nevoie de un guvern responsabil cât de curând. Noi nu ne putem permite să lăsăm guvernul actual să-și bată joc de oameni în continuare, va trebui să încercăm să găsim o formulă prin care aducem în fruntea guvernului un prim-ministru și miniștri responsabili, asta este o…”

Europa Liberă: Indiferent de forțele politice din parlament care desemnează această figură politică?

Lucrăm cu un parlament care a fost ales după regulile lui Plahotniuc și ale lui Dodon

Maia Sandu: „Aceste forțe politice din parlament vor trebui să discute și să obțină și acordul președintelui pentru acest lucru. Nu zic că va fi simplu, e foarte complicat, pentru că lucrăm cu un parlament care a fost ales după regulile lui Plahotniuc și ale lui Dodon atunci când ei au schimbat sistemul electoral. Noi cu toții știm cum am ajuns aici, știm că e nevoie de alegeri anticipate în momentul în care reușim să le declanșăm, dar până atunci trebuie să dăm țării un guvern care să înceapă să lucreze pentru oameni, acest guvern este absent.”

Europa Liberă: Dar, iarăși, se fac promisiuni și despre alegeri parlamentare anticipate, despre dizolvarea parlamentului. Curtea Constituțională a anunțat verdictul în ce condiții și când ar putea avea loc alegeri parlamentare anticipate.

Maia Sandu: „Înțelegem, știm care sunt aceste modalități...”

Europa Liberă: Deci, nu mai devreme decât anul viitor?

Maia Sandu: „Exact! Deci, strict în condițiile legii vom căuta aceste căi prin care să ajungem la alegeri anticipate.”

Europa Liberă: Cât de mult e nevoie să nu se ardă podurile, punțile dialogului între concurenții electorali pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie, pentru că se pare că cu cât timp mai puțin rămâne până la data de 1 noiembrie, cu atât mai mult se aruncă săgeți critice unul la adresa altuia? Până unde pot să ajungă aceste critici?

Maia Sandu: „Noi n-am aruncat nicio săgeată la adresa altor candidați de pe centru-dreapta, noi am optat și am respectat principiile unei campanii corecte și am spus asta de nenumărate ori: oponentul nostru în această campanie este Igor Dodon, în rest, noi nu ne certăm, nu criticăm alți oponenți, respectăm decizia partidelor politice de a-și înainta propriii candidați, dar am apelat la toți ca să avem o campanie corectă și să nu uităm cine este oponentul nostru principal. Noi discutăm cu oamenii și ne întâlnim cu oamenii care vin la întâlniri și uneori vin și oameni care susțin alte partide, pentru că e bine să ne informăm. Cu toții spun că noi avem același scop – să curățăm țara de sistemul mafiot, să oprim toate schemele de corupție ca să putem să ajungem să avem bani și pentru pensii, și pentru multe alte lucruri, și să repornim economia. Fără economie, fără întreprinderi, fără locuri de muncă nu vor exista nici venituri pentru cei care lucrează, nici contribuții pentru pensii, nici bani pentru ca să majorăm salariile profesorilor și medicilor ca să nu plece cu toții din sistem, nici bani pentru proiecte în localitățile noastre. Sunt două lucruri importante: 1. să oprim corupția, să ne facem dreptate și 2. să ne creăm condiții, ca să înceapă să crească economia.”

Europa Liberă: Din toamna anului trecut, de când nu mai sunteți în fruntea executivului, tot vi se reproșează ca ați cedat cel mai ușor puterea lui Igor Dodon și că funcția de premier atunci a fost blagoslovită inclusiv cu consimțământul lui Dmitri Kozak, și nu încetează aceste atacuri la adresa Dvs. Ce le spuneți astăzi criticilor Dvs.?

Hoții, procurorii, judecătorii care s-au temut de reformele noastre au făcut front comun

Maia Sandu: „În primul rând, că nu a existat o altă soluție pentru a-l alunga pe Plahotniuc de la putere decât să facem acea majoritate sau parteneriat politic cu socialiștii, asta a fost situația. Dacă Blocul ACUM avea mai multe voturi, nu trebuia să facă acest parteneriat cu socialiștii, dar am reieșit din situația reală, am făcut asta pentru că asta ne-au cerut oamenii, au vrut să-i scăpăm în primul rând de Plahotniuc, acesta era primul lucru pe agendă, cea mai mare nenorocire a oamenilor. În al doilea rând, noi am venit în guvern să scăpăm țara de Plahotniuc și după aia să facem ordine așa încât alții să nu devină Plahotniuc și, da, noi ne-am dorit o reformă a justiției. Am știut că nu există angajament prea serios din partea socialiștilor, dar am încercat să facem acest lucru, până să fim dați jos am sperat că cel puțin să numim un procuror general independent. Hoții, procurorii, judecătorii care s-au temut de reformele noastre au făcut front comun, au făcut front comun cu Igor Dodon deputații PD din parlament și prin asta ne-au oprit, dar o să continuăm această reformă.”

Europa Liberă: Dar Dvs. atunci ați făcut front comun, inclusiv cu Igor Dodon ca să plece Vladimir Plahotniuc și să fie dat jos de la guvernare Partidul Democrat în fruntea căruia el se afla, și astăzi se spune că ar exista înțelegeri între Igor Dodon, Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor. Credeți că chiar ar putea să existe aceste înțelegeri după ce Igor Dodon a declarat sus și tare că el l-a alungat pe Plahotniuc de la putere?

Maia Sandu: „Da, eu cred că ar putea să existe aceste înțelegeri, pentru că Igor Dodon e disperat, el înțelege că nu are cum să câștige al doilea mandat în alegeri libere și corecte. El are sondaje, el publică rezultatele sondajelor măsluite în fiecare zi sau îi sună pe oameni acasă, că m-a sunat și pe mine la telefonul fix și întrebarea mea este către „Moldtelecom”: De când datele mele personale și ale altor oameni trebuie să ajungă în stafful electoral al socialiștilor? Și m-au sunat să mă întrebe cu cine votez și să-mi spună că oricum Igor Dodon câștigă.”

Europa Liberă: Asta v-a spus operatorul?

Maia Sandu: „Da. Asta este o formă de manipulare, dar Igor Dodon pentru el face sondaje reale, ceea ce publică în presă, e altă chestie. Și el vede din aceste sondaje...”

Europa Liberă: Dar ce ar însemna o înțelegere între Igor Dodon, Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor?

Maia Sandu: „Dar data trecută nu așa o înțelegere a fost? Cum l-a ajutat Plahotniuc data trecută? Foarte simplu l-a ajutat, prin mai multe metode. Acum, el este atât de disperat, încât este gata să se întoarcă la Plahotniuc doar ca să-și mențină fotoliul.”

Europa Liberă: Cum ar reacționa societatea la o asemenea înțelegere, dacă s-ar aplica în practică?

Avem puțină presă liberă și la unii oameni această presă liberă nici nu ajunge

Maia Sandu: „Aceste înțelegeri evident că nu sunt făcute publice și transparente. Ele se fac în spatele unor uși și oamenii aud despre ele mai târziu și nici nu toți aud, pentru că atât timp cât nu avem suficientă presă liberă, avem puțină presă liberă și la unii oameni această presă liberă nici nu ajunge, inclusiv oamenii se plâng în anumite localități că nu mai au acces la unele posturi de televiziune care nu sunt controlate de Igor Dodon. Unii nici nu știu despre aceste înțelegeri, dar din disperare Igor Dodon este gata să facă târg și nu știu cu cine, doar ca să-și păstreze funcția.”

Europa Liberă: Și dacă cărțile vor fi puse pe masă, oricum va exista o reacție din partea societății?

Maia Sandu: „Societatea în mare parte știe deja. Oamenii au înțeles că Igor Dodon minte și că este corupt. Faza asta cu președintele-„kuliok” o auzim peste tot, doar că, în această situație, Igor Dodon încearcă să-i sperie pe oameni și să-i facă să-l voteze, chiar dacă ei știu că el este mincinos și corupt. Și încearcă să inventeze tot felul de falsuri despre mine. Sunt falsurile vechi, acum au apărut niște sperietori noi, de exemplu, că eu o să închid bisericile și multe alte minciuni pentru ca să-i sperie pe oameni și cumva să-i determine să-l voteze, chiar dacă ei știu că el a luat bani de la Plahotniuc, că a fost și este parte a acestui sistem mafiot.”

Europa Liberă: Cât ar putea să coste un vot pe care cetățeanul îl va da pentru Maia Sandu la aceste alegeri prezidențiale?

Maia Sandu: „Voturile pe care mi le dau oamenii sunt foarte prețioase și nu au valoare.”

Europa Liberă: Dar în expresie bănească?

Maia Sandu: „Ce înseamnă „în expresie bănească”?”

Europa Liberă: Cât veți cheltui în această campanie?

Vreau să le spun că absolut toate donațiile, fiecare leu este prețios pentru noi

Maia Sandu: „Asta depinde de donațiile pe care le vom primi. Și noi nu putem să planificăm aici, continuă să vină donații, au donat mulți oameni în primele câteva zile când s-a lansat campania și le mulțumim foarte mult, după care s-a mai micșorat numărul. Deci, noi ne facem planurile în funcție de câți bani ajung și nu putem să ne facem alte planuri, pentru că nu avem bani în cont, sunt banii care vin și după ce au venit banii decidem ce facem mai departe. Oricum le suntem foarte recunoscători oamenilor, sunt oameni care donează și 10 lei și care donează 50 de lei, și 500 de lei, și 1.000 de lei. Vreau să le spun că absolut toate donațiile, fiecare leu este prețios pentru noi și este o dovadă în plus că oamenii vor să se schimbe lucrurile, că oamenii vor să scape de Igor Dodon. În momentul în care un om face o donație de 50 de lei, e clar că omul acesta nu are foarte mulți bani și face o donație mică și înțelegi că și în această perioadă complicată financiar pentru oameni, ei totuși fac donații, pentru că atât de mult își doresc să scape de Igor Dodon. Și asta pe noi ne responsabilizează și ne face să lucrăm mult mai mult și mergem, și ajungem la toată lumea, și o să ajungem la fiecare cetățean cu materialele noastre, așa încât omul să poată să ia o decizie informată.”

Europa Liberă: Aici, în studioul Europei Libere de la Chișinău, liderul Platformei DA a regretat mult lipsa dialogului dintre Andrei Năstase și Maia Sandu? În ce condiții poate fi reluat acest dialog?

Maia Sandu: „Tocmai le-am trimis o scrisoare și i-am invitat la o discuție și sperăm să răspundă la invitația noastră.”

Europa Liberă: Cu exponenții unioniști discutați?

Maia Sandu: „Și pe ei i-am invitat la discuție, pentru că, așa cum am zis, e în interesul nostru, al tuturor, să ne apărăm voturile, să nu-i permitem lui Igor Dodon să ni le fure și sper să răspundă și să ne vedem, să discutăm.”

Europa Liberă: Se fac multe sondaje acum și se dau rezultatele aproximative ale celor care vor ieși în turul doi. Dvs. cu ce șanse credeți că ajungeți în turul doi, cu ce procente?

Toate măsurătorile noastre... arată că noi vom câștiga aceste alegeri

Maia Sandu: „Toate măsurătorile noastre și discuțiile pe care le avem cu oamenii, mă rog, la nivel de percepție arată că noi vom câștiga aceste alegeri, chiar și fără votul diasporei. Votul diasporei nu este cuprins în sondaje, pentru că nu sunt intervievați. Deci, votul diasporei va crește această diferență în favoarea noastră.”

Europa Liberă: Igor Dodon zice că diferența în aceste alegeri prezidențiale ar putea fi chiar mai mare decât în 2016 și el v-ar devansa cu 5-6%.

Maia Sandu: „Igor Dodon este disperat și putem să vedem asta. El nu are ce să le spună oamenilor în raport cu angajamentele pe care le-a făcut acum patru ani, el știe că nu a realizat nimic, el știe ce cred oamenii despre el și acum încearcă să-i bulverseze, să îi descurajeze.”

Europa Liberă: Alegerile pe timp de pandemie vor fi mult mai dificile, ținând cont că și frică există în societate. Dvs. mergeți la aceste întâlniri cu alegătorii și, cel mai probabil, mulți oameni vă vorbesc că le este teamă acum să interacționeze, să iasă în afara gospodăriei. Cum vedeți buna gestionare a desfășurării acestui scrutin prezidențial pe timp de pandemie de COVID-19?

Maia Sandu: „Noi începem și finalizăm aceste discuții cu acest subiect și îi rugăm pe oameni să fie foarte atenți și să respecte toate măsurile de protecție, să poarte mască, să-și dezinfecteze mâinile și să păstreze distanța socială. Noi am cerut guvernului să ia măsuri și să se asigure că alegerile se pot petrece în siguranță pentru oameni. Experiența altor țări arată că dacă autoritățile sunt serioase, atunci se poate de asigurat aceste condiții pentru ca oamenii să nu se îmbolnăvească. E foarte grav că s-a ajuns la cifrele la care s-a ajuns. Asta vorbește despre incompetența guvernului. Am sentimentul că guvernul în genere a abandonat ideea ca să controleze răspândirea acestei infecții, am sentimentul că acest guvern e tare obosit și abia așteaptă să fie trimis, dar e de datoria acestei guvernări să le organizeze în condiții de maximă siguranță. Noi o să facem ce o să putem, o să-i îndemnăm pe oamenii noștri în continuare să-i încurajeze pe toți să respecte regulile, dar rolul principal totuși îi revine guvernului.”

Europa Liberă: Dacă ajungeți președinte, credeți că ați putea mult să interveniți ca să schimbați situația?

Maia Sandu: „Cu siguranță! Voi avea grijă să avem mai multe teste, să se testeze mai mult, voi avea grijă să obținem mai multă asistență, inclusiv medicamente și aparate medicale, dacă nu le avem în țară, să le obținem din exterior. Voi discuta și voi încerca să contribui cum facem ca să nu rămânem fără cadre medicale, pentru că oamenii sunt obosiți, bolnavi și situația este dramatică; vom discuta cum să facem ca să nu rămână alți pacienți fără acces la asistență medicală, pentru că și asta este o mare problemă. Au tot fost amânate problemele de sănătate pe care le au oamenii din cauza COVID-ului, dar nu pot fi amânate la nesfârșit, căci tare mulți oameni se plâng că nu au acces acum la serviciile medicale. Deci, da, sunt lucruri serioase, dar pe care putem să le mișcăm cu o echipă de oameni responsabili.”

Europa Liberă: Sloganul Dvs. – „E vremea voastră, e vremea noastră, e vremea oamenilor buni”. Nu divizați prin acest slogan societatea și așa atât de mult polarizată?

Maia Sandu: „Singura divizare pe care o acceptăm noi este între oamenii buni și hoți și nu avem o problemă să acceptăm această divizare. Hoții trebuie izolați și alungați de la putere, ceilalți oameni care muncesc, care țin la țara asta, care au muncit mulți ani și acum sunt la pensie și primesc o pensie foarte mică, oamenii care își doresc să aibă o perspectivă aici în țară, care își doresc copiii lor să nu plece, toți acești oameni sunt oameni buni. Și eu zic că este vremea noastră, este vremea oamenilor buni, vremea hoților a trecut, trebuie să îi alungăm de la putere și trebuie să construim un sistem judecătoresc care să-i sancționeze și să le confiște banii pe care i-au furat de la oamenii buni.”