Parascovia Grosu: „Nu aveți idee, când venea ziua de vot, era ca o sărbătoare”

Cât a stat în Italia, Parascovia Grosu nu a pierdut nici o alegere în R. Moldova. A rămas dezămagită de prestația politicienilor ajunşi la putere, dar mai trăieşte cu speranța că la alegerile prezidențiale va câstiga cel care doreşte adevărata schimbare. „Votul meu este important, să nu-l pună acolo altcineva” spune ea în interviul cu Europa Liberă.

Europa Liberă: Spuneți, cum e viața în străinătate? Ați gustat din pâinea care se câștigă acolo, mulți moldoveni și-au găsit rostul peste hotare, se zice că un milion ar fi plecat din Republica Moldova în acești ani de independență. Cum descrieți diaspora?

Parascovia Grosu: „Cred că mai mult de un milion, sunt de părere că mai mulți.”

Europa Liberă: De ce pleacă lumea?

Parascovia Grosu: „Pleacă nu de bine, că nu-mi era planul de a mă duce, dar aveam fiică plecată în Italia, însă ea era tinerică, avea 22 de ani când a plecat încolo. Munceam la stat, la un magazin și în fruntea acelui magazin era o doamnă care la un moment dat așa m-a îngenuncheat, m-a umilit, încât i-am zis polițistului care păzea magazinul, Dumnezeu să-l ierte, că-i mort: „Vitalie, uite, acum m-aș duce, lepăd tot și plec peste hotare, să câștig niște bani ca să-mi fac casă, nu vreau mai mult, dar numai nu prin păpușoaie”. Iar el unde-mi zice: „Dacă vreai, imediat sun...” Și, știți, asta a fost dintr-o întâmplare, la nervi, dintr-o umilință, că m-a umilit foarte tare.”

Europa Liberă: Asta s-a întâmplat în ce an?

Parascovia Grosu: „În 2007. Timp de o lună eu am plecat.”

Europa Liberă: V-ați făcut bagajele și...

Parascovia Grosu: „Mi-am făcut bagajele, ei mi-au dat un pașaport falsificat și cu acel pașaport am ajuns la Kiev. La Kiev de asemenea eram foarte asupriți. Mai pe scurt, am fost stresată foarte tare. Când am ajuns acolo, m-au întrebat încotro plec. Le-am spus că plec în Franța. – „Dar ce să faceți acolo”? – „Am niște prieteni și mă duc să-i văd”. Dar când am văzut în fața mea, la alte ghișee stăteau două fete cu care eu mă pornisem și doi băieți moldoveni erau opriți acolo. Mi-am zis: ho-pa! Însă am oleacă de umor și am zis: „Ei, am un iubovnic acolo (așa am și zis). Mă duc, dar el nu știe și eu mă duc să-l prind, să văd dacă-i cinstit”. Fetița ceea a râs și mi-a dat pașaportul. Și eu îmi zic: Doamne! Este Dumnezeu deasupra capului! Căci m-am rugat foarte mult, fiindcă am credință și asta m-a ajutat foarte mult și am ajuns în Italia.”

Europa Liberă: Și cum a fost șederea în Italia? 13 ani...

Parascovia Grosu: „Pentru mine, dna Valentina, vă zic cu mâna pe inimă că am nimerit la o familie foarte bună, la un bătrân extraordinar, care avea un fiu și o fiică, locuiau departe și eu eram numai cu bătrânul. Am dus-o ca în casa mea, dar gândul îmi era acasă mereu, deseori plângeam...”

Europa Liberă: 13 ani ați stat într-o familie?

Parascovia Grosu: „Într-o singură familie, la acel bătrân am muncit 9 ani și 6 luni. Și el a murit, săracul, Dumnezeu să-l ierte, că avea un suflet foarte bun. Dar cu fiica și feciorul lui am rămas în așa relații de parcă erau frații mei. Și acum este casa, ei încă nu au vândut-o; eu am viză de reședință și ei mi-au spus să stau la ei la reședință până când se va vinde casa. Mă cheamă și-mi zic să stau acolo, să nu mă duc să muncesc, să merg la muncă numai de zi, dar eu le zic: „Dar voi nu știți că eu nu vreau să muncesc... Eu vreau acasă”!

Am depus actele pentru dobândirea cetățeniei italiene și așteptăm, cine știe, poate azi, poate mâine. Bine, m-au sunat ca să mă prezint la organele de interne, dar din cauza pandemiei s-a stopat procesul. Credeam că repede-repede și nici acasă nu puteam veni, am venit în iunie și, dacă vreți să mă credeți, nu pot să ies din casă. Atât sunt de flămândă de casă mea și să mă bucur de ea.

Am trei fete, două sunt în America și una-i în Italia, sunt singură-singurică, dar mă doare sufletul după ele. Odată era viața grea, dar când veneau surorile și frații la părinții mei, se adunau toți grămadă de era Crăciun, de era Paște sau zile de naștere și așa veneau surorile cu nepoții... Dar acum cine-ți vine? Nimeni! Ești singur-singurel, nu mai poți să faci o zi de naștere, că te temi de virusul acesta, de boala asta, că ea este. Ea este! Eu sunt o patriotă. Așa tatăl meu a fost și așa noi, suntem mai mulți frați pe care ne doare sufletul de țară.”

Europa Liberă: În acești 13 ani de ședere în Italia, cât de mult v-a preocupat ceea ce se întâmplă acasă, în politica moldovenească? Ați mers la alegeri, ați participat la scrutine? De ce este importantă prezența la vot în diasporă?

Parascovia Grosu: „Dna Valentina, eu am fost mereu la curent cu toate știrile din țară...”

Europa Liberă: Ați mers de fiecare dată la alegeri?

Parascovia Grosu: „De fiecare dată puneam noi bani, în primii ani ne duceam cu autobuzul, pe urmă – cu mașinile, că lumea deja mai avea mașini și urcam 5 persoane într-o mașină și ne duceam la alegeri.”

Europa Liberă: La câți kilometri distanță mergeați ca să ajungeți la secția de votare?

Parascovia Grosu: „La 40 de kilometri.”

Europa Liberă: Ce preț are votul cetățeanului?

Parascovia Grosu: „Votul cetățeanului are preț, dacă este un vot cinstit, dar dacă se fac murdăriile acestea, se cumpără voturile, păi niciodată în țară n-o să fie bine.”

Europa Liberă: Votul din străinătate are altă valoare?

Parascovia Grosu: „Desigur e mai valoros, numai nu în bani, pe care îi dau aici câte 20 de dolari ori kilogramul acela de hrișcă, de zahăr ori sticla ceea de ulei. Să știți că votul acela cinstit îi cu o durere. Nu aveți idee, când venea ziua de vot, era ca o sărbătoare. Eu chiar am fotografii cum noi ne duceam acolo la votare, vă zic, am fost la toate scrutinele.”

Europa Liberă: Când ați plecat din Republica Moldova, la putere era președintele Vladimir Voronin, după care au fost doi președinți interimari – Mihai Ghimpu și Marian Lupu, apoi Nicolae Timofti, Igor Dodon. Ce așteptări aveți Dvs. de la cel care e la cârma țării?

Parascovia Grosu: „Cea mai mare așteptare am avut-o de la Mihai Ghimpu când a fost, dar după câtva timp ne-am dat seama că sunt toți într-o cârdășie. A tras foloase el personal, ca să fie acolo, alături de Plahotniuc și alături de toată banda, dar când vedeam ce face el, ziceam: „Dar dă odată în mâinile lui Chirtoacă...”, pentru că eu vedeam în Dorin Chirtoacă alt om.”

Europa Liberă: Acum, ce așteptați de la cel care urmează să câștige mandatul de președinte?

Parascovia Grosu: „Ce aștept? Eu aștept o mare schimbare, dar...”

Europa Liberă: În ce constă această schimbare?

Parascovia Grosu: „În primul rând, să elimine mafia din Republica Moldova. Dacă mafia se menține în frunte, nu se schimbă nimic.”

Europa Liberă: Dar Dvs. credeți că e în puterea președintelui să scape Moldova de mafie, de corupție?

Parascovia Grosu: „Dacă președintele care va fi ales, cei care vor fi, partidele să-și pună odată capul în mișcare și să se gândească nu la bani, dar să ajute țara, eu chiar ziceam și atunci când era cel mai mare bandit și cel mai mare hoț, Plahotniuc, că dacă el are atâția bani, dacă ar fi deștept, cu atâția bani el să facă țara asta a noastră, Moldova... Cât trăiește el, câte vieți o să aibă? Ce o să facă cu banii ceia? Ce faci? Tot patru scânduri și un cui vei avea... Dar acum un președinte dacă vine, el mari împuternici nu are, dar dacă acest președinte vede că nu-l susțin parlamentarii, guvernul, el trebuie să iasă în fața poporului și să spună tot ce se întâmplă și tot ce se face. Și atunci ar avea sprijin din partea poporului și s-ar produce schimbări, dar alta este – n-aș vrea să spun cuvinte urâte –, dar atâta lume nu are cap pe umeri.

Ei se vând pentru o sută de lei. Iată mi-a zis o prietenă cu care am fost acolo împreună și ea tot e o femeie de treabă care suferă pentru țară și ea-mi spune: „Uite, în sat la noi dau ziare de la Șor și în ziar pun câte 100 de lei. Eu le zic: Ce-i cu voi? De ce luați? Votați, aveți candidatul vostru, care-i sătean de-al nostru... De ce faceți asta? Iar ei îmi zic: Dar ce ne-a dat aista?” Păi, stați, că nu a fost la conducere. Dar de ce trebuie să vă dea? Mai bine să mărească pensia, ca să fie, în primul rând, o pensie bună și o justiție corectă. Dacă ar fi o justiție corectă, cei de la putere nu ar face lucruri murdare. Dar foarte greu o să fie.”

Europa Liberă: Dvs. ați revenit pentru totdeauna din străinătate?

Parascovia Grosu: „Pentru totdeauna!”

Europa Liberă: Dar mulți din cei care muncesc peste hotare vor reveni acasă?

Parascovia Grosu: „Vor reveni doar doamnele care fac 24 din 24 de ore, care mai au pe cineva acasă, au soți, au case, dar oricum toți copiii îs „zburați”, iar cei tineri nu vor reveni.”

Europa Liberă: Cum vedeți Dvs. viitorul Republicii Moldova? Și de cine depinde acest viitor?

Parascovia Grosu: „Viitorul depinde de noi, foarte mult depinde de popor, de popor!”

Europa Liberă: Poporul îi dezbinat...

Parascovia Grosu: „Păi, asta-i rău, că-i dezbinat. Dar cine-l dezbină? Dodon și toți ăștia îl dezbină. Eu gândesc că un președinte care o să vină trebuie să meargă să vorbească cu tot poporul, că-i găgăuz, că-i bulgar, că-i rus, că-i nu știu cine, cu toți să vorbească.”

Europa Liberă: Pe ce drum trebuie să meargă Republica Moldova, încotro? Care ar fi direcția corectă?

Parascovia Grosu: „Eu consider că direcția corectă este direcția spre Europa, împreună cu România.”

Europa Liberă: De ce?

Parascovia Grosu: „Pentru că eu am văzut acolo, într-adevăr, democrație. Dacă există și acolo, în Italia, mafie, cum se zice în Italia de Sud, dar la nord, acolo unde am stat eu, sunt reguli pe care le respectă toată lumea, îi cultură, tot bătrânul citește. Eu am văzut cultură acolo. Bine, și la noi acum parcă se străduiesc să facă cultură, dar foarte puțină cultură se face.

Uite, dacă vin de ăștia care sunt acum la socialiști, ce fel de cultură o să ne facă? Ce cultură au să ne facă ei? Noi o să uităm tradițiile noastre. Eu am iubit limba, eu am iubit portul popular, eu am iubit muzica populară, am iubit tot ce-i al nostru. Și acum iubesc! De ce am venit acasă? Pentru că iubesc ceea ce-i al meu, țara mea, dar tot văd că drumul nostru îi spre Europa, împreună cu România. Ceea ce ne insuflă dl Dodon și toți socialiștii că spre Est, spre Rusia – nu! Eu când văd că distrug cu tractoarele merele, prunele, vinul și alte produse din Moldova, eu îmi pun mâinile în cap. Și atunci la toate televiziunile lui, numai minciuni, numai minciuni...”

Europa Liberă: Dar, apropo, pentru cetățean e greu să aleagă grâul de neghină, să-și dea seama unde-i adevăr și unde nu-i adevăr?

Parascovia Grosu: „E foarte greu pentru cetățeni, pentru că nu știu a gândi, că sunt manipulați. Nu-i vedeți? Vă zic, chiar am întâlnit foarte mulți, foarte mulți...”

Europa Liberă: Cum se schimbă mentalitatea?

Parascovia Grosu: „Of, cum se schimbă?! Cred că 50 de ani să treacă și tot n-o să se schimbe. Eu văd salvarea numai în generația care-i peste hotare, iaca, acei de peste hotare văd cu alți ochi și cu altă mentalitate situația din Republica Moldova. Dar aici, eu văd ce se întâmplă la blocuri. Nimic, oameni buni! Dacă se anunță afară o adunare pentru locatarii din bloc, nu iese nimeni. Păi, tu nu te interesezi de blocul tău?! Nu-i bine, nu! Noi am trăit primitiv, ascunși, închiși. Eu când am ajuns în Italia, l-am întrebat pe bătrânul la care munceam: „Câți ani are mașina matale de spălat?” și el îmi zice: „Da, are vreo 50 de ani...”. La noi, dacă cumătra și vecina și-au schimbat perdelele, trebuie să mi le schimb și eu. Dar de ce să nu le schimb? Asta am făcut-o și eu, acum n-o mai fac.”

Europa Liberă: La alegeri o să mergeți?

Parascovia Grosu: „Desigur, merg!”

Europa Liberă: De ce este importantă prezența la vot?

Parascovia Grosu: „Pentru că votul meu este important, să nu-l pună acolo altcineva și să voteze în locul meu. Este important, pentru că eu vreau schimbarea în țara asta, începând de la președinte până la ultima doamnă care face curățenie în acel parlament și în orișicare instituție, de la opincă până la vlădică.”