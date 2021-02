Memoriile unui cleptoman de profesie

Sub titlul „Viaţa mea aventuroasă ca escroc” au fost reeditate în Germania amintirile lui Georges Manolescu, un personaj exotic şi controversat cunoscut şi sub numele fals de Lahovary. Mai exact: prinţul Lahovary.

Volumul cuprinde o postfaţă a lui Thomas Specher în care cititorilor sînt oferite explicaţii suplimentare privitoare la biografia lui Manolescu, dar şi o contextualizare istorică adecvată.

Iniţial amintirile au apărut, în 1905, sub titlul: „Un prinţ al hoţilor. Memorii” („Ein Fürst der Diebe. Memorien”). Despre aceste memorii şi despre viaţa lui Manolescu au scris pe larg ziarele vremii, europene şi americane. Astfel, ziarul din Cernăuţi „Czernowitzer Allgemeine Zeitung”, din 4 noiembrie 1905, notează că cel mai „rafinat escroc al timpurilor noastre” pregăteşte volumul doi al memoriilor sale care urmează să apară tot la editura Langenscheidt. (Traducerea memoriilor „prinţului Lahovary vulgo Georges Manolescu” din franceză în germană a fost realizată de patronul editurii, Paul Langencheidt.). Ziarul din Cernăuţi trece apoi în revistă etapele principale ale biografiei lui Manolescu, oprindu-se asupra aventurilor erotice, asupra escrocheriilor şi hoţiilor pe care le-a comis în doar cîţiva ani, cel care-şi spunea prinţul Lahovary. Acest cleptoman de profesie a fost de-a lungul anilor nu numai sursa de inspiraţie a unor „relatări senzaţionale” din presă. A fascinat, de asemenea, pe cîţiva cineaşti şi scriitori. Astfel, ultimul roman al laureatului Premiului Nobel pentru Literatură, Thomas Mann, apărut, în 1954, sub titlul „Mărturisirile escrocului Felix Krull” („Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull”) are la bază biografia lui Manolescu. Regizorul Ernst Lubitsch l-a „imortalizat” pe Manolescu în pelicula sa din 1932, „Bucluc în Paradis” („Trouble in Paradise”). În filmul lui Lubitsch, Manolescu apare sub numele schimbat, Gaston Monescu.