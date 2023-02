Volodimir Zelenski prin stream la deschiderea Berlinalei de film

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se adresează joi seară prin videostream live ceremoniei de deschidere a celei de-a 73-a ediții a festivalului de film de la Berlin, unul din cele mai vechi și mai prestigioase din lume.

Zelenski urma să fie prezentat participanților de actorul american Sean Penn, care l-a vizitat pe liderul ucrainean la Kiev de două ori după invazia rusească.

„Berlinala, alături de toți cineaștii și participanții, își exprimă solidaritatea cu poporul ucrainean în lupta lui pentru independență și condamnă războiul rus de agresiune”, se spune în declarația organizatorilor. „Gândurile și simpatia noastră sunt alături de victime, de populația suferindă, de milioane de oameni care au părăsit Ucraina și de artiștii care au rămas să apere țara și continuă să filmeze războiul”.

Proiecția de deschidere este premiera mondială a filmului regizoarei Rebecca Miller She Came to Me, avându-i în distribuție pe Anne Hathaway, Marisa Tomei, Peter Dinklage, Joanna Kulig și alții.

Evenimentul este transmis live la berlinale.de și pe canalul de YouTube al festivalului desfășurat în perioada 16-26 februarie.