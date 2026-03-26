România restricționează exportul de carburanți din cauza războiului cu Iranul. „Vor ține cont de noi”, promite Chișinăul

O ordonanță de guvern adoptată joi, 26 martie, la București, limitează adaosurile comerciale pe care le pot practica benzinăriile, anume la media din anul 2025, pentru a evita scumpirile nejustificate.

„Măsura are în vedere descurajarea unui posibil comportament inadecvat al operatorilor economici și al unor potențiale tendințe de speculă, care ar conduce la creșteri nejustificate de preț la aceste produse”, se spune în ordonanță.

„În cazul constatării unor adaosuri comerciale peste limitele prevăzute în actul normativ, vor fi aplicate amenzi cuprinse între 0,5% și 1% din cifra de afaceri realizată în anul anterior sancționării', mai menționează documentul citat de Europa Liberă România.

Pe de altă parte, comercianților li se promite că vor putea să scadă procentul de biocarburant din benzina pusă pe piață, de la 8% la 2%.

Sunt prevăzute și măsuri pentru evitarea apariției de probleme pe piața gazelor naturale, cum ar fi „instituirea unui mecanism clar de repartizare proporțională a cantităților disponibile, în funcție de consumul estimat al clienților fiecărui furnizor”.

Starea de criză se introduce pentru perioada 1 aprilie - 30 iunie și va putea fi prelungită la nevoie cu câte încă trei luni.

Exporturi, numai cu acordul ministerului

Ordonanța guvernului României de joi mai prevede că „exportul de motorină și țiței se va efectua doar după obținerea acordului ministerului cu atribuții în domeniul economic și ministerului de resort.”

În textul guvernamental românesc nu se menționează prevederi speciale pentru o țară sau alta, însă guvernanții de la Chișinău s-au aflat în legătură cu cei de la București, pe această temă, în ultimele zile, asigurându-se că R. Moldova nu va fi afectată.

Într-o declarație pentru Europa Liberă, înaintea aprobării așteptate a ordonanței din România, ministrul moldovean al Energiei, Dorin Junghietu, a anticipat că ea „va ține cont și de necesitățile de export către Republica Moldova”.

„Asta și reieșind din faptul că marii producători și operatori petrolieri din România sunt și cei mai mari operatori petrolieri și pe piața noastră”, a explicat el.

Măsurile restrictive din România și R. Moldova, ca și cele din aproape toate țările lumii, vin pe fondul prelungirii războiului dintre SUA și Israel - pe de o parte - și Iranul de partea cealaltă.

Atacurile SUA și Israelului din 28 februarie au fost urmate de lovituri iraniene asupra marilor producători de petrol și gaze din zona Golfului Persic și de reducerea traficului de nave prin Strâmtoarea Ormuz, una din principalele căi de export energetic din lume.

Prețul petrolului a urcat la peste 100 de barili, și a rămas ridicat, iar în multe țări din regiunea R. Moldova prețurile la carburanți au urcat și ele până la niveluri nemaivăzute de la invadarea de către ruși a Ucrainei, în februarie 2022.

