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Justiție

Fostul șef al Băncii de Economii, Grigore Gacikevici, condamnat la 13 ani de închisoare în dosarul fraudelor bancare

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Filiala nr. 1 din Chișinău a fostei Bănci de Economii, care a fost devalizată în cadrul unei masive fraude bancare în 2014, alături de Banca Socială și Unibank.
Filiala nr. 1 din Chișinău a fostei Bănci de Economii, care a fost devalizată în cadrul unei masive fraude bancare în 2014, alături de Banca Socială și Unibank.

Fostul președinte al Băncii de Economii, Grigore Gacikevici, și alți patru foști membri ai Comitetului de Creditare au fost condamnați la pedepse între 5 și 13 ani de închisoare în dosarul în care au fost acuzați de încălcarea regulilor de creditare și a politicii de acordare a împrumuturilor.

Grigore Gacikevici, Ana Vitiu, Mihail Bejenari, Leonid Belibov și Alexandru Mișov au fost acuzați că au acordat, în perioada 2005-2012, credite neperformante mai multor agenți economici.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, Gacikevici a fost condamnat la 13 ani de închisoare. Ceilalți patru au primit pedepse între 5 și 8 ani de închisoare. Toți au fost găsiți vinovați de un prejudiciu de aproximativ 3 miliarde de lei – pe care trebuie să-l restituie.

Decizia, care nu este definitivă, a fost luată de Judecătoria Chișinău. În timpul procesului, procurorii ceruseră pedepse de până la 15 ani de închisoare.

Judecătorii au mai decis arestarea preventivă a celor condamnați. Grigore Gacikevici și-a aflat sențința din arest.

El a fost reținut pentru 72 de ore cu o zi înainte de pronunțarea sentinței; este cercetat într-un alt dosar, în care este învinuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Pe rolul instanței de 13 ani

Dosarul care îi vizează pe cei cinci foști membri ai Comitetului de Creditare al BEM a ajuns pe rolul instanței încă în 2013.

Gacikevici, Ana Vitiu, Mihail Bejenari, Leonid Belibov și Alexandru Mișov au fost printre printre primele persoane din sistemul bancar trimise în judecată în dosarul cunoscut generic drept „frauda bancară”.

Cauza a fost examinată timp de 13 ani de judecătoarea Olga Cojocaru, care a fost eliberată din funcție în 2025, după ce nu a promovat în mod repetat evaluarea externă.

La începutul anului 2026, dosarul a fost repartizat judecătoarei Ana Cucerescu și reluat de la zero.

Ziarul de Gardă scria atunci – citând declarațiile procurorului de caz – că, dacă până în 2027 nu va fi pronunțată o hotărâre definitivă există riscul prescrierii faptelor.

În aprilie 2026, magistrații Judecătoriei Buiucani l-au condamnat și pe oligarhul Vladimir Plahotniuc la 19 ani de închisoare în dosarul „frauda bancară”. Plahotniuc și oameni din anturajul său ar fi fost printre beneficiarii creditelor neperformante acordate de BEM.

El a fost găsit vinovat de crearea și conducerea unei organizații criminale implicate în sustragerea a circa un miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc în 2014.

Știrea se actualizează...

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    Daniela Calmis

    Sunt bursieră la Europa Liberă Moldova în cadrul bursei în jurnalism „Václav Havel”. Din 2022, lucrez ca jurnalistă independentă și scriu despre corupție, drepturile omului și dezinformare. Mi-am început activitatea ca reporteră de investigații la Ziarul de Gardă, iar ulterior am colaborat cu mai multe instituții locale și internaționale. Sunt licențiată în jurnalism și științele comunicării, iar în prezent urmez un masterat în Media și Studii Regionale la Universitatea Carolină din Praga.

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