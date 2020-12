„Așteptăm să dispară corupția, hoția și banditismul”(FOTO/VIDEO)

Curtea Constituțională a Republicii Moldova a confirmat, joi, rezultatele scrutinului prezidențial din 15 noiembrie, validând mandatul președintei alese, Maia Sandu. Politiciana urmează să-și inaugureze mandatul la 24 decembrie, dar odată intrată în funcție ar putea să apară contradicții între președinție și parlament, sugerează experții, pentru că, din cei 101 deputați, Partidul Socialiștilor deține 37 de mandate, iar Platforma „Pentru Moldova” – 15, inclusiv Ilan Șor, care a fugit din țară și nu vine la ședințele parlamentului. De asemenea, mai sunt trei deputați neafiliați, care de obicei susțin proiectele guvernării și o asemenea majoritate ar putea să-i fie ostilă Maiei Sandu. Cum văd alegătorii conflictele din parlament în urma prezidențialelor? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.

Până când majoritatea cetățenilor nu va înțelege că răul este în parlamentul iresponsabil, nimic nu se va putea schimba în țară. Sunt opinii culese la sudul Moldovei. Cetățenii de la firul ierbii cu care am discutat la Leova spun că acum se fură, se minte și, ce e mai rău, fără limite, căci minciuna e politică de stat, dar după deznădejde rămâne speranța că poate cineva, cumva va readuce un echilibru normal în societatea moldavă, pentru că mulți din actualii deputați din parlament ar fi întors spatele alegătorului.

– „Cei care sunt acolo nu se gândesc la lumea asta de rând.”

Europa Liberă: Dar ce se întâmplă?

– „Ce se întâmplă? Împărțirea puterii, împărțirea banilor, adică-i un dezastru total.”

Europa Liberă: Vă este clar cine cu cine formează majorități parlamentare?

Cei mai mari bandiți și mafie își împart rolurile...

– „Dar să vă spun sincer, nu mai înțelegem cine și cu cine face, adică cei mai mari bandiți și mafie își împart rolurile. Asta văd...”

Europa Liberă: Și dacă se ajunge la alegeri parlamentare anticipate, se schimbă situația?

– „Sperăm să se schimbe situația, sperăm lumea să înțeleagă pe cine să aleagă și să înțeleagă că trebuie o schimbare, o schimbare radicală, că altfel...”

Europa Liberă: Dar e nevoie să fie dizolvat actualul parlament?

– „Da! Categoric, da!”

Europa Liberă: De ce v-a dezamăgit atât de tare?

– „Ne deranjează foarte mult că alegem într-un partid și ne trezim că el e cu totul în alt partid. Cred că asta-i în interesul propriu al deputaților, traseismul, și ei își fac propriile interese, nicidecum nu-s pentru țară și oameni.”

Europa Liberă: Dacă se insistă pe ideea alegerilor parlamentare anticipate, când să aibă loc – în primăvară, în vară, în toamnă?

– „Cu cât mai repede posibil, conform legislației, dar cât mai repede.”

Europa Liberă: Ce părere aveți despre alegerile parlamentare anticipate? Trebuie dizolvat parlamentul?

– „Numaidecât!”

Europa Liberă: De ce?

– „Ca să vină dreapta la putere, să vedem ce vor face ei.”

Europa Liberă: Care sunt „păcatele” actualului legislativ?

– „D-apoi ce... Toată lumea le știe, nu sunt locuri de lucru, în primul rând, nu-i sursa de existență.”

Noi alegem, alegem, dar ceea ce alegem, aceea culegem...

Europa Liberă: Parlamentul face legi...

– „Pentru dânșii, dar noi suferim.”

Europa Liberă: Și dacă se ajunge la dizolvarea actualului legislativ, credeți că în următorul parlament vin alte forțe?

– „Sperăm. Noi alegem, alegem, dar ceea ce alegem, aceea culegem. Sperăm să fie mai bine, sperăm, chiar sperăm pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri, că noi de-acu... am pășit peste 60 încolo și nu știu ce ne așteaptă, dar tot zile bune nu prea.”

Europa Liberă: Din actualii deputați cine vi se pare că au lucrat mai bine, mai onest, mai corect?

– „Au lucrat, dar pentru dânșii au lucrat, sunt supărat pe dânșii, ei slugi pentru dânșii au fost.”

Europa Liberă: Și dacă se ajunge la anticipate, când să aibă loc?

– „Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Sperăm, sperăm! Dna Maia Sandu văd că promite mult. Eu știu... Dacă vin cei de dreapta cu adevărat, cred că are să fie bine. După spuse, cred că este și oleacă de speranță. Dna, Valentina, doar suntem oameni vii, doar vedem ce se face în țară? Tot ce se face numai în timpul apropiat al alegerilor, atunci totul se face, dar unde-s acei patru ani de lucru, unde-s?”

Europa Liberă: Ia ziceți, cum se trăiește azi în Moldova?

– „Foarte rău.”

Europa Liberă: De ce?

– „Ce, nu-i clar de ce? Din pricina socialiștilor, a Șorilor, a acestora care ne fură în fiecare zi, și lumea îi votează. Cum așa, să votezi un hoț și un bandit? La ce se gândesc oamenii ăștia? Că le-au dat și lor acolo olecuțică, ce a curs printre degete?”

Europa Liberă: Ce schimbări așteptați Dvs. să se producă astăzi în Republica Moldova?

– „Așteptăm să dispară corupția, hoția și banditismul.”

Europa Liberă: Unde s-au cuibărit aceste rele?

– „La parlament, în frunte cu Dodon. Nu-i vedeți cum stau acolo și... că vor să pună mâna. Ei de-acum au pus mâna pe putere, mi se pare că. În parlament s-au cuibărit.”

Europa Liberă: Dacă se ajunge la alegeri parlamentare anticipate, se schimbă situația?

Ei s-au învățat cu Plahotniuc împreună acolo...

– „Totul depinde de popor.”

Europa Liberă: Ce vreți Dvs. să se schimbe?

– „Să dispară socialiștii și Șorii, și din democrați acolo sunt; sunt și oameni buni acolo, dar majoritatea sunt hoți și bandiți. Ei s-au învățat cu Plahotniuc împreună acolo.”

Europa Liberă: Se discută foarte mult acum dacă să fie sau nu declanșate alegeri parlamentare anticipate. Ce părere aveți?

– „Să fie. Să aleagă un parlament ca lumea, pentru că ei fug care și încotro, dintr-un partid în alt partid. Îl alegi într-un partid și când acolo el nimerește în alt partid. Votul pe care omului i l-a dat lui, el îl vinde la alt partid.”

Europa Liberă: Și dacă se ajunge la alegeri parlamentare anticipate, se schimbă situația?

– „Eu cred că da. Credem că o să vină partidul care o să conducă și o să fie spre bine.”

Europa Liberă: Care partid vă insuflă încredere?

– „Până când, așa, să vă spun drept, niciunul.”

– „De-acum am votat-o pe dna Maia, că poate o femeie se va zbate. Cum este în celelalte țări, Angela Merkel și mai sunt acolo...”

– „Da, Maia Sandu trebuie susținută!...”

– „Susținută, da, corect!”

– „Am votat-o, trebuie susținută!”

Europa Liberă: Cum ar putea cetățenii să o sprijine?

– „Să ne străduim să votăm așa ca să nu mai intre hoții și bandiții în parlament.”

Europa Liberă: Dvs. doriți să se ajungă la anticipate?

– „Da!”

Cred că lumea vede ce fac aceștia acum, eu cred că vede și poate n-or mai intra în parlament...

Europa Liberă: Credeți că se schimbă configurarea în parlament?

– „Eu cred că s-ar schimba, cred că lumea vede ce fac aceștia acum, eu cred că vede și poate n-or mai intra în parlament.”

– „Vrem să fie bine, mai oleacă hoții de dat jos, corupția aceasta, justiția aceasta, că toți sunt în legătură.”

Valentina Ursu, Radio Europa Liberă, am poposit la Leova și discutăm cu localnicii despre ceea ce se întâmplă azi în parlament. Vă este clar?

– „E bardak (dezordine), peste tot îi bardak, ei se gândesc numai la buzunarul lor, dar la oameni nu se gândesc. Eu n-am unde lucra și vai de capul nostru cum noi trăim. Asta-i bardak total, dar ei se bat acolo în parlament, nu pot să-și împartă scaunele. Afară toți nafig și lasă să șadă 20 de oameni care să lucreze în parlament, dar nu atâția pe spinarea oamenilor.”

Europa Liberă: Dar se discută mult acum despre dizolvarea parlamentului...

– „Eu știu ce face Maia Sandu, am văzut, ea nu a dovedit să vină la conducere, dar ea de-acum face răscoală prin Moldova. Asta-i normal? Pandemie parcă-i, de ce-i strânge pe toți grămadă acolo dacă-i pandemie? Că eu am zis că nici pe unul nu merită să-l votez.”

Europa Liberă: Dacă se ajunge la alegeri parlamentare anticipate ce se schimbă?

– „Eu îs contra, îs contra! Lasă-i să șadă acolo de-acum. Cât se poate alegeri de făcut? Tot de pe spinarea omului banii aceștia îs luați toți.”

Europa Liberă: Dar acolo, în parlament, trebuie să existe o majoritate formalizată. Cine trebuie să constituie o majoritate parlamentară ca să ofere sprijin guvernului?

– „Eu nu-s pentru niciun partid, eu pe nimeni nu susțin, trebuie oameni acolo, nu că, iaca, eu îs din partidul acesta și pe mine alege-mă, nu importă ce partid, ei trebuie să se înțeleagă și să conlucreze împreună și să facă ceva bun pentru țara asta, dar nu să se bată în piept că noi suntem români. Noi suntem moldoveni din talpă și moldoveni am fost tot timpul! Și se trăiește.”

Europa Liberă: Eu vă întrebam - o alianță în parlament, cine să formeze o coaliție?

– „Nu trebuie alianță, eu am spus, ei trebuie toți să conlucreze împreună, trebuie împreună să se înțeleagă, că oamenii lor le-au dat vot de încredere, înseamnă că ei trebuie să lucreze pentru oamenii aceștia care le-au dat votul.”

Europa Liberă: 101 nu se pot înțelege.

– „De-atâta eu și am zis, 20 acolo să rămână și să muncească pentru țară, dar nu să-i hrănim noi pe toți 101 de pe spinarea omului sărac. Iaca, femeia aceasta, săraca, lucrează – impozit plătește, eu lucrez – impozit plătesc, dar ei acolo șed și împărțesc și se bat, și dorm, jumătate de parlament îi gol.

Pentru ce mai primesc bani, unde-i sluga poporului?

Când e vorba de alegeri, umblă toți prin sate și prin orașe și agită, cum s-au văzut la fotoliu – odată măcar un om, țăran, a nimerit la dânșii ca să se jăluie? Omule, tu ai venit, mi-ai spus aceea, aceea, aceea – fă-mi, dă-mi. Nimeni nu poate să nimerească la dânșii și uită pe patru ani de zile să mai vină la oameni și să întrebe: oameni buni, eu v-am promis aceea, aceea, ce vă mai doare?”

Valentina Ursu, Europa Liberă, am făcut un popas aici, la sudul Moldovei, în Leova, și întrebăm cetățenii cum se trăiește azi în țară.

– „Se trăiește tare greu în țară.”

Europa Liberă: De ce?

– „Că-i scumpă piața, pensia e puțină și trebuie și leafa mai mare, pensia oleacă să ne-o ridice.”

Europa Liberă: Cine poartă vina că cetățenii vorbesc mai mult despre necazuri, sunt cu oftatul și fără speranță?

– „Dar cine?... Parlamentul.”

Europa Liberă: Se discută mult - să plece în demisie acest parlament, să mai activeze? Dvs., dacă ajungeți la anticipate, mergeți să mai votați o dată?

– „Noi îl votăm pe acela care o să ne ridice pensia.”

– „Pe acela care se pricepe să conducă gospodăria, cum la dânsul, au mașini, au milioane și trebuie să fie și moldovenii noștri, să aibă și o pensie bună, că sunt mulți, sărmanii, că moldovenii la noi îs foarte harnici, gospodăroși.”

Europa Liberă: Și de ce trăiesc în sărăcie dacă sunt harnici, gospodăroși?

– „Trăiesc în sărăcie, fiindcă așa-i conducerea. În parlament se bat, rușine, rușine ce fac ei.”

Europa Liberă: Și dacă se ajunge la alegeri parlamentare anticipate, mergeți să votați?

– „Mai votăm dacă merită un om gospodar și o femeie.”

Europa Liberă: Dar cine ar merita votul Dvs.?

– „Iaca, Maia Sandu, toată lumea văd că o laudă.”

Europa Liberă: Dar în parlament, cine ar merita să ajungă în parlament dacă se ajunge la anticipate?

– „Tot Maia Sandu ar merita! Maia Sandu merită tot, și parlamentul, Maia Sandu merită și guvernul, pentru că Maia Sandu e o persoană foarte puternică, ea, nu vă uitați cât de firavă-i, așa, slăbuță, dar e puternică. Și, în primul rând, noi de ce trăim așa de rău? Din cauză că noi ne despărțim în două, noi suntem ruși și moldoveni – nu se poate așa, toți trăim într-o țară, toți trebuie să luăm aceeași decizie, nu Dodon să facă intrigă ca noi să trăim rău, el trebuie să împace lumea, dar nu să o divizeze în două.

Noi trebuie să fim oameni puternici ca să ne înțelegem și cu rușii, și cu moldovenii, și cu găgăuzii...

Să tragem toți într-o parte, să alegem un partid puternic, nu să alegem pentru sigla asta comunistă, socialistă, dar să alegem o persoană puternică care să ne scoată din glod. Noi nu trebuie să ne dăm pradă la oamenii aceștia care fac propagandă, mai ales dl Dodon și domnii socialiști, aceștia din partidul acesta care vor să trăiască numai ei, dar noi să stăm flămânzi și săraci și să ne ducem peste hotare. Și copiii, iaca, nu ne vin acasă, fug copiii. Eu am o fetiță care, iaca, a terminat universitatea, lucrează aici, dar ea zice: mămică, nu-mi ajunge de o ciubotă, eu trebuie să plec peste hotare numaidecât.”

Europa Liberă: Acum în parlament vă este clar ce se întâmplă?

– „S-au unit Șor cu Dodon, hoți care pe noi ne-au furat și n-am mai avut liniște, cu toate că am fost independenți. Și dacă ar da Dumnezeu să fie o Unire, eu aș vrea și o Unire să fie cu România, ca să scăpăm de toată rămășița asta comunistă și socialistă, să scăpăm de socialiști, să fim uniți, să fim o țară întreagă, ca noi să avem toate drepturile omului.”

Europa Liberă: Dacă se ajunge la alegeri parlamentare anticipate o să mergeți să votați?

– „Cum să nu votez? D-apoi eu votez tot partidul lui Maia Sandu ca să ieșim din glod, partidul lui Andrei Năstase, al Maiei Sandu, care-s proeuropeni, nu o să votez eu Partidul Socialiștilor și al oamenilor care el se duce și le dă câte 100 de lei.”

Europa Liberă: Ce idei îi poate uni pe cetățenii Republicii Moldova?

– „Să scăpăm de partidele acestea care divizează lumea în două.”

Europa Liberă: Cum se trăiește azi în Moldova?

– „Cum? Rău, cum se trăiește...”

Europa Liberă: De ce se trăiește rău?

– „Pentru că așa-i guvernarea.”

Europa Liberă: Guvernarea e aleasă tot de cetățeni.

– „Cetățenii au avut încredere în dumnealor, dar, din păcate, încrederea aceasta nu s-a adeverit, cum s-ar spune.”

Europa Liberă: Acum se discută foarte mult dacă să se ajungă sau nu la anticipate. Ce părere aveți Dvs.?

– „Da, numaidecât anticipate, că altfel nu se poate.”

Europa Liberă: Și ce ar rezolva anticipatele?

– „Ca întotdeauna, credem că tot o să meargă înspre bine, dar...”

Ca întotdeauna, credem că tot o să meargă înspre bine, dar...

Europa Liberă: Cine ar trebui să ajungă în parlament ca să recâștigați încrederea în forul suprem?

– „Oamenii cinstiți, onești.”

Europa Liberă: Dar ei toți spun că-s cinstiți când vin și vă cer votul.

– „În asta nu trebuie de crezut.”

– „Vedeți cum? Popa botează, dar zile nu dă.”

Europa Liberă: Bună ziua! Valentina Ursu sunt. Spuneți, vă rog, cum se trăiește astăzi în Moldova.

– «Ничего хорошего не вижу.» („Nu văd nimic bun.”)

Europa Liberă: Почему? (De ce?)

– «Потому что без работы, была работа, закрыли частные и остались без работы. Вот и сидим.» („Pentru că nu am unde munci, am avut un loc de lucru la o întreprindere privată, dar s-a închis și am rămas șomeră. Iaca acum șed...”)

Europa Liberă: И как Вы видите будущее Молдовы? (Cum vedeți viitorul Moldovei?)

– «Да ничего хорошего не вижу. У меня еще надежда какая-то была на Додона, а вот на Майи Санду нет. Вы же знаете, что не мы выбираем, они там что хотят, то и делают.» („Nu văd nimic bun. Am avut o oarecare speranță la Dodon, dar la Maia Sandu nu am. Știți și Dvs., că nu noi îi alegem, ei fac acolo ce vor.”)

Europa Liberă: Если будут досрочные выборы, будете участвовать? (Dacă vor avea loc alegeri parlamentare anticipate, veți merge la votare?)

– «Будем, конечно! Потому что мы стараемся, мы переживаем за страну. Я сказала всем: я не уехала в Италию, я находилась здесь, я платила налоги за тех, что уехали в Италию и не платили налоги. И её мать, и отец не получали бы здесь пенсию, а получали от меня, а теперь они уехали и приехали сюда и кричали, что они платили по 4 тысячи за этот полюс? А мы не платим его каждый год? А теперь они голосовали за Санду? Я буду всем говорить, потому что, да, я вижу, что этот человек неприспособленный для поста президента. А что в парламенте твориться? Вы же видите, там драки. Чтобы они дрались за то, чтобы было в Молдове работа, чтоб открывали заводы, фабрики, чтоб мы пошли работать, но мы не имеем куда идти. Они только дерутся за одно - за стулья.» („Vom merge, desigur! Pentru că ne străduim, suntem îngrijorați de soarta țării. Le-am spus tuturor: nu am plecat în Italia, am fost aici, am plătit taxe și pentru mamele care au plecat în Italia și nu au plătit taxe. Atât mama, cât și tatăl ei nu au achitat taxe aici, dar pensie au primit de la mine. Iar ei au plecat și când au venit erau nemulțumiți că trebuie să achite 4 mii de lei pentru polița de asigurare medicală?

Dar noi cum o plătim în fiecare an?

Și acum au votat-o pe Sandu? Le voi spune tuturor, pentru că, da, văd că această persoană nu este aptă pentru funcția de președinție. Și ce se întâmplă în parlament? Vedeți, cum se ceartă ei acolo? Pentru că ei se luptă doar pentru un singur lucru - pentru fotolii. În loc să lupte pentru ca noi să avem de lucru în Moldova, să deschidă fabrici, uzine, astfel încât să avem unde merge la muncă, dar noi nu avem unde munci.”

– „A câștigat președintele, dă-i voie să facă ea ce trebuie să facă mai departe. Patru ani ce s-a făcut? Și acum în două zile tot se rezolvă – nu, categoric nu, trebuie cinstit, așa, frumos, cedează și la revedere. Dl Igor să se ducă, așa eu mă gândesc, așa e cinstit și e bărbătește. Succese lui Maia Sandu.”

– „Ei nu vor să se ducă, de aceea că știu că dacă o să fie altă alianță și o să aducă un procuror străin, acesta o să-i caute, atunci precis o să găsească miliardul cela care l-au furat, care ei tot au promis că o să-l găsim, o să-l găsim și nu-l găsește nimeni. În primul rând, Dodon cum a spus în 2016? El o spus că eu cum vin scot miliardul de pe spatele la oameni. Tot așa șede...”

Europa Liberă: Procurorul general, dl Stoianoglo, a spus că în anul 2021 vor fi cunoscute numele făptașilor furtului miliardului.

– „Dacă o să fie unul străin – o să facă, o să-i găsească și o să schimbe ceva.”

Europa Liberă: Dar, în general, în viitorul Moldovei credeți? Cum vedeți Republica Moldova peste zece ani, cum ați vrea să arate?

– „Cu mult mai bine, dar zece ani e puțin, față de statele europene noi suntem cu mult, cu mult în urmă, minimum 50 de ani.”

Europa Liberă: Dar ce a tras în urmă Moldova?

– „Cumătrismul, nanul, finul și cumătrul rezolvă tot în ziua de azi.”

Europa Liberă: Toate lucrurile acestea rele s-au întâmplat sub privirea cetățenilor...

– „Da. Și o tăcut și o răbdat, și cum zic politicienii: mămăliga nu bufnește, ea se arde...”

Europa Liberă: Dacă se ajunge la anticipate, ce se schimbă în parlament?

– „Poate s-ar schimba altă conducere, o să vină altă guvernare, tragem nădejde să meargă spre bine, s-a face o alianță mai cumsecade, să scoată reguli pentru oameni, nu pentru dânșii.”

Valentina Ursu, Europa Liberă, a făcut un popas aici, la sudul Moldovei, la Leova, și întrebăm cetățenii ce părere au despre ce se întâmplă în parlament și dacă trebuie sau nu să se ajungă la anticipate.

– „Da, anticipate și cât mai degrabă, fiindcă acolo de-amu e un bardak total, chiar ce s-a întâmplat în ultimele zile, să pună Dodon toate porcăriile lui așa să le voteze fără să facă cunoștință deputații și, în genere, cu Găgăuzia...

Dar el ce, îi președintele nostru sau îi președintele găgăuzilor?

Tot ce a făcut, a făcut contra intereselor poporului moldovenesc care trăim pe meleagurile acestea.”

Europa Liberă: Și dacă se ajunge la anticipate, pentru că, iată, asta doresc și mai mulți cetățeni, credeți că se schimbă situația în parlament?

– „Cât de cât trebuie să se schimbe, fiindcă alegerile acestea prezidențiale au demonstrat totuși ceva și noi bănuim că totuși ceva-ceva o să se schimbe, oleacă măcar, cât n-ar fi cântarul, să se mai deplaseze spre dreapta, ajunge atâta pe stânga. Dodon e un deplasat total. Chiar Voronin când a fost, el nu a făcut așa porcării, el atunci putea să ne unească cu cine vrea, și cu China, că avea în parlament tot și constituțional, dar nu a făcut și l-a întors pe Putin înapoi când era cu Kozak atunci, cu federalizarea republicii, dar acesta-i trădător de neam.”

Europa Liberă: Dacă se ajunge la anticipate, atunci pe ce calități o să pună accent cetățenii când o să trimită aleșii poporului în parlament?

– „În primul rând, să fie cinstiți și toate ce a vocalizat Maia Sandu, noi suntem în totul de acord cu asta și așa oameni reprezentanți o să alegem și pe aceia o să-i trimitem.”

Europa Liberă: Dar astăzi cine-i pun piedici Maiei Sandu?

– „Dar ce, nu se vede? Uitați-vă ce, și încă să-i ia toate împuternicirile, atribuțiile ei și să o lase, așa, ca pe o păpușă acolo numai să stea, mai pe scurt, să o discrediteze total și încă cu ce cinism el iese și spune, el a provocat tot asta, să iasă lumea în stradă, și amu tot el: dar v-am spus că o să fie destabilizări? Ce cinic, Doamne! Doamne ferește!”

Europa Liberă: Societatea-i dezbinată și dacă nu este unire e mai greu să se miște.

– „Dar nu vedeți el ce face? Cine o dezbină? El o dezbină. Pentru ce să pună acum iar limba rusă, pentru ce a ridicat iar întrebările acestea? Numai cu scopul ca să dezbine societatea, și o dezbină el.”

Europa Liberă: Și calea corectă pe care trebuie să se îndrepte Moldova care ar fi?

E foarte grea calea aceasta pe care a anunțat-o Maia Sandu...

– „E foarte grea calea aceasta pe care a anunțat-o Maia Sandu, să aleagă procurorii cinstiți, judecătorii toți, să-i înlăture pe toți hoții aceștia, bandiții care cu schemele acum umblă. Dodon a preluat toate schemele de la Plahotniuc și cred că treptat-treptat o să mergem așa, bâjbâind, și o să ajungem la ceea ce trebuie. Toată căldura inimii e încolo, înspre Europa, România.”

Europa Liberă: Ar fi un colac de salvare integrarea europeană?

– „Ar fi! Ar fi și, mai ales, integrarea cu România.”

* * *

Voci adunate în sudul Moldovei. La Leova, majoritatea oamenilor cu care am discutat spun că și-ar dori alegeri parlamentare anticipate. Președinta aleasă, Maia Sandu, consideră că, dacă și-ar da demisia premierul Ion Chicu, ar deschide cea mai ușoară cale către alegerile parlamentare, dat fiind faptul că suficiente voturi pentru a-l demite opoziția nu are la ora actuală în legislativ. Șeful executivului, pe de altă parte, deocamdată, ezită să-și prezinte demisia. Fostul ministru al economiei din Guvernul Sandu, Vadim Brînzan, crede că, odată cu victoria Maiei Sandu, ar trebui să urmeze și alte schimbări.

Vadim Brînzan: „Mă bucur foarte mult că, în sfârșit, avem un președinte onest, un președinte care a dat dovadă de tărie de caracter, un președinte care nu se teme să spună lucrurilor pe nume și un președinte care va reuși să facă o schimbare radicală în ceea ce privește nu doar economia Republicii Moldova, dar, în genere, starea de spirit. Mă bucur foarte mult că dna Maia Sandu a fost aleasă în funcția de președintă a Republicii Moldova. Este un succes al dumneaei, un succes al întregii țări, un succes al întregului nostru popor, este un început de cale și îi doresc foarte mult curaj și energie, puteri ca să treacă prin toate greutățile care o așteaptă și noi, oamenii de rând, să o ajutăm, să o susținem pe această cale dificilă.”

Europa Liberă: O atitudine ostilă din partea parlamentului, în primul rând, i-ar împiedica ca să-și înceapă mandatul cu dreptul?

Vadim Brînzan: „Desigur, precum vedeți ce se întâmplă acum în parlament, dacă acesta se poate de numit parlament. Parlamentul actual este un impediment pentru realizarea programului anticorupție, programului de îmbunătățire a calității vieții, a unui program de luptă contra pandemiei etc. Deci, este un impediment foarte mare și evident că este necesară o schimbare totală a clasei politice, lucru pentru care oamenii au votat și i-au dat un mandat președintelui Sandu.”

Europa Liberă: Și purificarea clasei politice ar porni de la alegeri parlamentare anticipate?

Vadim Brînzan: „Absolut corect, deja a pornit, alegerile prezidențiale, în urma rezultatului acestor alegeri o mare parte din cei ce aspirau la funcții înalte în stat deja au înțeles care este ratingul lor și unde se află și eu cred că o să-i vedem tot mai rar și mai rar în spațiul public.

Procesul de epurare deja a început și va continua până la alegerile anticipate...

Deci, după alegerile anticipate vom avea o nouă clasă politică cu alți jucători politici și sunt sigur că, în urma acestui proces de epurare, lucrurile se vor îmbunătăți în Republica Moldova și, în genere, în această regiune a lumii.”

Europa Liberă: Cât de mult contează cine va fi în fruntea guvernului în această perioadă deloc ușoară?

Vadim Brînzan: „Vă referiți la care perioadă, ca să fiu mai exact?”

Europa Liberă: Până când se organizează alegerile parlamentare anticipate.

Vadim Brînzan: „Aici deja se începe jocul de șah și eu nu sunt șahmatist ca și unii, însă vreau să spun că oricine ar fi în fruntea guvernului, sau rămâne actualul guvern în funcție, sau vine un nou guvern până la organizarea alegerilor parlamentare anticipate, povara care stă pe umerii acestui guvern este probabil mai mare decât cea care a fost pe umerii guvernului din care am avut cinstea să fac parte în luna iunie, când haznaua statului era devalizată, zero, economia abia-abia se mișca și, plus la toate acestea, avem încă și pandemie pe capul nostru. Deci, oricine va fi în fruntea acestui guvern – va fi un guvern, nici nu pot să-l numesc anticriză, guvern de criză totală care ar trebui cel puțin să se străduiască să nu înrăutățească lucrurile până când se schimbă clasa politică și vine un guvern comandat de cel puțin câțiva ani, cu un program concret de câțiva ani pentru a-l realiza, pentru a îndeplini acel program pe care și l-a pus dna președintă, program anticorupție, program de îmbunătățire a climatului investițional, al economiei, de mărire a salariilor, a pensiilor, lupta cu pandemia.

Deci, până atunci oricine ar fi în acest guvern, trebuie să fie un guvern de oameni foarte profesioniști, nu trebuie să fie politicieni, sunt sigur de asta, politicienii sunt oamenii care se focusează mai mult pe proces, nouă ne trebuie oamenii care se focusează pe produsul final, în cazul dat produsul final trebuie să fie foarte bine definit și trebuie să constea din câteva puncte: unu – lupta cu pandemia; doi – stabilizarea micro și macroeconomică și trei – îmbunătățirea climatului investițional. Și toate aceste trei lucruri sunt lucruri cum ar fi un produs final bine definit pentru care cineva trebuie să-și asume responsabilitatea. De regulă, politicienilor le vine mai greu să-și asume responsabilitatea, fiindcă în cazul eșecului au bile negre. Deci, trebuie să vină un guvern tehnocrat, care practic dorește să se sacrifice, să spun așa, următoarele câteva luni, cinci, șase, șapte luni până la alegerile parlamentare anticipate pentru ca să stabilizeze situația pandemică, situația economică și situația investițională.”

Europa Liberă: Cine din deputați votează un asemenea guvern?

Vadim Brînzan: „Vedeți, iarăși, e jocul de șah. Dacă se păstrează actualul guvern, eu nu văd cum situația poate să se îmbunătățească, poate doar să se deterioreze. Vine perioada de iarnă, pandemia a ieșit de sub control totalmente, dl prim-ministru a declarat că probabil în februarie nu vor mai avea bani pentru a plăti salariile bugetarilor și pensiile.

Deci, lucrurile se deteriorează și chiar cu acest guvern o parte din săgeți o să meargă în direcția președinției, fiindcă oamenii au așteptări foarte mari și, din păcate, oamenii nu înțeleg că președintele Republicii Moldova este limitat instrumental, să spun așa, pentru a gestiona procesele economice. Aceasta e funcția guvernului.”

Europa Liberă: Și atunci se urmărește scopul ca să fie discreditată imaginea dnei Sandu?

Vadim Brînzan: „Da, bineînțeles! Bineînțeles, pentru a o discredita și la următoarele alegeri, alegeri parlamentare anticipate, de a veni, să spun așa, pe un val antiprezidențial. Deci, dacă vine un alt guvern, oricare guvern ar veni, parlamentul poate să-l voteze, pur și simplu parlamentul actual va boicota probabil oricare guvern va fi numit de către dna președintă, de prim-ministru, va fi boicotat, legile nu vor fi primite ș.a.m.d.

Dacă actualul guvern își dă demisia, ar trebui să fie un guvern tehnocrat...

Însă acest guvern pe care oricum dna președintă trebuie să-l numească, conform Constituției, timp de 45 de zile, dacă actualul guvern își dă demisia, ar trebui să fie un guvern tehnocrat, să se focuseze pe stabilizarea situației pandemice, situației economice și să fie gata să ia toate bilele negre asupra sa. Eu sunt sigur că trebuie să fie un guvern apolitic, care să asigure toate aceste lucruri, plus la asta să organizeze alegerile parlamentare anticipate libere și corecte. Asta-i foarte important.”

Europa Liberă: O dilemă despre care se discută foarte mult în societatea moldavă e că nu ajung bani pentru pensii, pentru salarii, că atât de greu se creează locuri de muncă, că atât de greu ajung investitorii, pentru că lipsește climatul prietenos, iar pe de altă parte, de ce înfloresc cei care dirijează sau stau în spatele unor scheme? De ce pentru ei sunt bani?

Vadim Brînzan: „Banii sunt din schemele frauduloase pe care ei le au, de trafic de anabolizante, de țigări, probabil trafic de alt gen, plus scheme care există practic în majoritatea întreprinderilor de stat. Dați-mi o întreprindere și în câteva ore eu o să găsesc acolo o schemă, sunt sigur. Deci, ei stau în spatele lor și nu ar vrea să plece. De ce să plece?

Acum, da, economia este la pământ, multe scheme nu mai generează acel flux de numerar pe care îl generau mai înainte și deja văd că băieții s-au pornit, au coborât la nivelul de trafic de anabolizante prin canale diplomatice, lucruri nemaiauzite până acum. Acesta-i un semn de disperare...”

Europa Liberă: Dar cât timp i-ar trebui Republicii Moldova să scape de aceste scheme?

Vadim Brînzan: „Există voința poporului de a schimba, există voința poporului care a fost exprimată la aceste alegeri, care a fost întruchipată în mandatul președintelui. Suntem o republică parlamentară și președintele nu are împuternicirile necesare pentru a efectua aceste schimbări în mod rapid și în mod radical.

Da, putem să apelăm la articolul 2 al Constituției că poporul este puterea supremă de stat în Republica Moldova, însă cum s-o manifeste? Pe stradă, la demonstrații numaidecât trebuie să ieșim, să ne exprimăm părerea, lucru pe care l-am făcut, de exemplu, săptămâna trecută, lucru foarte important, însă președintele este limitat în acțiunile sale. Deci trebuie sau să schimbăm forma de guvernare, lucru despre care nu vreau să vorbesc acum, că este o chestie mult mai serioasă care ne depășește, practic, pentru ca spiritul Constituției să corespundă spiritului poporului sau trebuie de învestit un guvern apolitic...”

Europa Liberă: ...de sacrificiu, kamikaze...

Vadim Brînzan: „Da, de sacrificiu, kamikaze. Format din oameni care sunt gata să vină pe o perioadă scurtă de timp, să ia toate bilele negre, însă care știu cum să stabilizeze situația, deci nu spun s-o îmbunătățească, nu vreau să fac promisiuni incorecte, dar să stabilizeze situația. Și asta se poate de făcut - să stabilizeze situația, să aducă finanțare din exterior pentru a stabiliza situația pandemică...”

Europa Liberă: Dar cum pot fi aduși banii din exterior, pentru că unda verde pornește de la un acord care ar trebui să-l aibă Republica Moldova cu FMI?

Vadim Brînzan: „Unda verde pornește de la voința politică supremă în Republica Moldova de a face anumite transformări și reforme și atâta timp cât partenerii de dezvoltare deja au văzut că avem un președinte onest, integru, care știe ce face, care va lupta cu corupția ș.a.m.d. și există un guvern care și-a pus drept scop de a stabiliza situația epidemiologică, de a stabiliza situația macro și microeconomică și de a petrece alegeri parlamentare corecte, bani se vor găsi, inclusiv prin prisma FMI-ului, bani pentru a veni cu un program concret de a soluționa criza epidemiologică care totalmente este ieșită de sub control, vă spun, că am avut prilejul să călătoresc, chiar în această situație, prin mai multe țări și am văzut ce se întâmplă și cum se poate de luptat. Și noi putem să facem acest lucru relativ repede și, mai ales, aici nu trebuie de inventat roata, roata a fost inventată de alții prin diferite experiențe care au trecut, noi trebuie pur și simplu să implementăm.

Roata a fost inventată de alții prin diferite experiențe care au trecut, noi trebuie pur și simplu să implementăm...

RPot să mă refer la dna Ala Nemerenco pe care o respect foarte mult, care știe ce și cum trebuie de făcut. Dacă îmi permiteți să facem o remarcă rapidă în direcția de redresare a situației epidemiologice. E nevoie de patru lucruri: testare, localizare, izolare și tratament; patru lucruri trebuie făcute.”

Europa Liberă: Spitalele sunt pline până la refuz.

Vadim Brînzan: „Da, deoarece nu se face niciun fel de tracing, persoanele care au fost bolnave sau purtători nimeni nu le-a... Eu de câte ori am intrat în țară, nu m-a sunat măcar o dată cineva să mă întrebe dacă îmi măsor temperatura, am febră, nu am febră, stau în carantină, nu stau în carantină, măcar o singură dată nimeni nu mi-a telefon, dar asta cu foarte mulți oameni se întâmplă. Iată ceea ce ține de situația epidemiologică și una dintre întrebările pe care le aud: ce trebuie să salvăm – economia sau oamenii? Eu cred că asta este o întrebare nu chiar la locul ei. Trebuie să salvăm oamenii, și nu invers. Și avem o clasă întreagă vulnerabilă de cetățeni în vârstă care locuiesc în zona rurală ș.a.m.d. despre care nimeni deja nici nu mai vorbește de parcă nici nu am mai exista. Ne uităm doar la date statistice. Deci, trebuie de salvat oamenii ca să salvăm economia – primul pas; al doilea pas – salvarea economiei. Uitați-vă ce se întâmplă cu businessul mic și mijlociu. Practic li se termină ultimele rezerve pe care le-au avut – chiria trebuie de plătit, creditul de la bancă trebuie de plătit. Ceea ce a anunțat guvernul că, chipurile, se scutesc de impozite și TVA nu sunt suficiente, dar trebuie de adus bani din exterior pentru a face ceea ce au făcut în alte țări.

În Statele Unite, de exemplu, administrația a venit cu un program de ajutorare a businessului mic și mijlociu, prin care a finanțat întreg fondul de salarizare a companiilor respective pe o perioadă de trei, patru, cinci, șase luni. Și aceste sume sunt nerambursabile atâta timp cât mijloacele sunt folosite în proporție de 60 la sută pentru achitarea salariilor. Oamenii practic nu vin la serviciu, fiindcă sunt închise firmele și companiile, dar primesc salariu, iar restul 40% e pentru achitarea chiriei, dobânzii ș.a.m.d. Deci, un astfel de program sau ceva similar se poate de implementat la noi, mijloace financiare disponibile pentru așa ceva sunt, vorbim de sume relativ nu atât de mari, sume de câteva sute de milioane de euro pe care noi putem să le ridicăm de la partenerii de dezvoltare sau pe piețele internaționale și să le ridicăm destul de rapid. Atâta timp cât: a) există voință politică care este exprimată de către președinta Sandu și b) există un guvern tehnocrat care știe ce vrea, are scopuri bine determinate, își asumă toată responsabilitatea pentru ce se întâmplă în țară și nu-i este frică să primească toate bilele negre. Asta este situația economică.”

Europa Liberă: Un guvern de sacrificiu, un guvern de tranziție, un guvern tehnocrat, un guvern nici nu știu ce nume va avea el ar mai trebui să aibă în vizor și alte probleme decât cele pe care le-ați enunțat Dvs.? De exemplu, dependența de resursele energetice ar trebui să rămână o prioritate?

Vadim Brînzan: „Asta-i una dintre cele mai mari probleme ce ține de securitatea națională a Republicii Moldova, chiar și problema Transnistriei, despre care atât de mult se vorbește, după părerea mea, una din metodele de soluționare absolut pașnice a acestui conflict este calea economică.

Una dintre cele mai mari probleme ce ține de securitatea națională a Republicii Moldova...

Dependența noastră toată și de regiunea transnistreană, și de Federația Rusă în ceea ce privește gazul natural și energia electrică ne face vulnerabili, ne face mai slabi la masa de tratative cu Federația Rusă, fiindcă noi depindem de ei. De câțiva ani deja trebuia să fi fost implementat Pachetul energetic III, european care ar fi dus la demonopolizarea companiei „Moldova-Gaz” pe piața noastră.”

Europa Liberă: De ce atât de reticentă rămâne Republica Moldova când e vorba despre implementarea prevederilor acestui Pachet energetic III?

Vadim Brînzan: „În primul rând, la întâlnirile pe care le-am avut eu la Moscova în calitate de ministru când reprezentam Republica Moldova la nivel de prim-ministru cu reprezentanții „Moldova-Gaz” și conducerea de vârf a Federației Ruse mi s-a spus foarte clar și deschis în față: De ce noi, în sensul Federației Ruse, adică „Gazprom”-ul, am fi dorit singuri pe noi să ne demonopolizăm? Ce înseamnă să ne demonopolizăm, ca să fie clar pentru oameni? Să separăm furnizorul de gaze de distribuitor. Cu alte cuvinte, să luăm „Moldova-Gaz” care o să fie furnizorul de gaze pe care le cumpără de la „Gazprom” și distribuitorul, care o să fie „Moldova-Transgaz”, iată, cum e „Chișinău-Gaz”, țevile, mai pe scurt, de o parte și gazul de o parte. Și iată când țevile sunt luate separat de gaz într-o companie separată, care este controlată direct sau indirect de stat prin Consiliul de administrare, atunci cine vrea poate să vină, să intre ca furnizor pe piața de gaze, poate să vină „Gazprom”-ul, pot să vină companii de Europa, din toată lumea și folosind țevile care sunt deja aici, atunci noi ce avem?

Avem competiție pe piață, avem calitate mai bună a serviciilor, avem, în primul rând, prețuri mai favorabile, nu o să trebuiască să cumpărăm gazul cu 200 de dolari mia de metri cubi când același gaz se poate de cumpărat acum pe piețe e livrare până la hotarul Moldovei, de exemplu, cu 100 de dolari. Conform Pachetului energetic III, compania „Moldova-Gaz” ar fi trebuit să facă acest lucru, însă stăpânul ei, proprietarul ei majoritar, „Gazprom”-ul...”

Europa Liberă: Deci, Moldova va rămâne dependentă de ambiția „Gazprom”-ului?

Vadim Brînzan: „Nu trebuie să rămână dependentă, în alte țări europene, chiar în țări europene dezvoltate a avut loc același proces, companiile au refuzat să treacă prin asta, au venit cu tot felul de justificări și atunci pur și simplu s-au primit legi, parlamentele respective au primit legea despre demonopolizarea respectivă, despre implementarea pachetelor respective și problema a fost rezolvată. Același lucru probabil o să trebuiască să se întâmplă și la noi, dar pentru asta trebuie să fie voință politică de la cel mai înalt nivel și să se termine în parlament, că parlamentul până la urmă o să trebuiască să primească această lege de demonopolizare a pieței de gaze. Un lucru important pe care Guvernul Sandu a reușit să-l facă este că în timp de cinci luni, cât noi am fost la guvernare, noi am reușit să rezolvăm problema cu reversul gazelor, lucru care timp de 30 de ani de independență nimeni nu a reușit să-l facă, însă datorită suportului pe care l-am primit din partea partenerilor de dezvoltare și în primul rând vreau să-i mulțumesc aici ambasadorului Statelor Unite, Dereck Hogan, care a organizat ședințe de lucru cu persoanele responsabile pentru energetică din regiunea transbalcanică, a fost rezolvată această problemă.

Deci, în cel mai rău caz noi putem să aducem gazul în R. Moldova de la sud spre nord, și nu invers, acuma aducem de la nord spre sud...

Dar să schimbăm puțin tema, să vorbim despre energia electrică, stația back-to-back de la Vulcănești care ar fi trebuit să unească sistemul nostru energetic electric la sistemul european iarăși se amână darea în exploatare pe un termen de, nu știu, un an, doi ani. Dependența noastră de resursele energetice ale unor parteneri care ne sunt într-un fel, să spun așa, ostili, ținându-și armate aici și ținându-și muniții aici, și folosind aceasta ca un instrument de constrângere...”

Europa Liberă: Acesta e un singur partener.

Vadim Brînzan: „...și atunci iarăși trebuie să vină un guvern care să-și asume responsabilitatea pentru implementarea acestor soluții care ar aduce independența energetică a Republicii Moldova și atunci în mare măsură problema conflictului acesta transnistrean s-ar rezolvă pe cale pașnică, cale economică. Atunci, Transnistria, agenții economici transnistreni vor fi nevoiți să intre în spațiul legal al Republicii Moldova, că n-au unde se duce, partea cealaltă e Ucraina, partea aceasta e Moldova și unica dependență pe care noi o avem față de ei este cea energetică. Deci, soluționând problema independenței energetice, în mare măsură, poate nu 100%, iarăși nu sunt specialist în domeniul respectiv, sunt oameni care se ocupă de zeci de ani cu aceasta, însă în mare măsură ne vom putea cel puțin dezlega mâinile și să ne simțim mai siguri la masa de negocieri chiar în același format „5+2”.”

Europa Liberă: Și încotro Moldova, pe ce cale?

Vadim Brînzan: „Doar spre bine, cred că lucrurile se vor mișca spre bine, eu cred că o să prindem vremuri când o să ne simțim foarte bine la noi acasă și nu o să trebuiască să mergem peste hotare. Deja primul pas a fost făcut, avem un președinte onest, președinte integru, președinte de forță pe care trebuie să-l susținem.”

Europa Liberă: În vară se vehicula și numele Dvs. pentru funcția de premier. Dacă ar apărea această ofertă, ar fi tentantă pentru Dvs.?

Vadim Brînzan: „N-a venit nimeni cu o așa ofertă, oricum eu mă aflu în țară, sunt gata, și oamenii care mă cunosc știu că sunt gata, am destulă energie și am dorința de a-mi ajuta țara cu tot cu ce-mi stă în putere, deja depinde de factorul politic mai departe.”

Europa Liberă: Dar pentru Dvs. e mai tentantă politica sau totuși munca în executiv?

Vadim Brînzan: „Eu sunt focusat pe produsul final, nu sunt focusat pe proces, în privința aceasta eu nu sunt politician, absolut nu sunt politician. Deci, mă interesează procesul atâta timp cât ajung la produsul final, care în cazul dat, de exemplu vorbind despre ce ar trebui să facă un guvern până la alegeri anticipate, este: de a stabiliza situația și de a îmbunătăți situația epidemiologică, de a stabiliza situația macroeconomică și financiară și de a petrece alegeri parlamentare libere și corecte, asta e foarte important, trei produse finale pentru care oricine ar fi la guvernare, în guvern am în vedere, ar trebui să-și asume responsabilitatea și să fie gata să primească toate bilele negre care o să vină inevitabil asupra lor. În privința aceasta, eu sunt absolut gata, niciodată n-am avut probleme cu asumarea responsabilităților.”