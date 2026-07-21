A cântat, va primi 74 de lovituri de bici. Iranul condamnă încă o muziciană

Încă o cântăreață din Iran a fost condamnată la 74 de lovituri de bici după ce a distribuit un videoclip muzical în care cânta fără să-și acopere capul. Artista underground din Teheran, cunoscută sub numele de Anita Popist, a declarat că a fost condamnată pentru „încălcarea decenței publice”. Iranul a intensificat măsurile represive împotriva muzicienelor care cântă solo în public și încalcă draconicul cod vestimentar al țării. Hotărârea vine la o lună după ce cântăreața Parastoo Ahmadi a fost condamnată la aceeași pedeapsă.