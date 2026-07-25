„A fost prima dată când am fotografiat așa ceva”. Cum atacă rușii cu dronele la Kramatorsk

Nimeni nu a fost rănit, însă o imagine care documentează impactul a surprins puterea distructivă înfricoșătoare a acestei arme aeriene. Irina Rîbakova și Maks Bondarenko se deplasau cu mașina prin suburbiile orașului Kramatorsk, din regiunea Donețk a Ucrainei, în după-amiaza zilei de 15 iulie, când au zărit un quadcopter FPV de mari dimensiuni, echipat cu o încărcătură explozivă, care părea să fie în căutarea unei ținte pe care să o lovească.

„Drona zbura mai întâi la înălțime, apoi cobora, căutând ținte”, a declarat Rîbakova, ofițer de presă al Brigăzii Mecanizate nr. 93 din Ucraina, pentru RFE/RL. Rîbakova și Bondarenko au oprit lângă o intersecție aglomerată, iar Bondarenko a început să tragă cu pușca spre quadcopter. În câteva secunde, un SUV albastru a intrat în intersecție.

„Am văzut drona zburând spre mașină, apoi un bărbat a sărit din ea și a fugit după colț”, spune Rîbakova. Drona a explodat chiar pe scaunul gol al șoferului SUV-ului, exact în momentul în care Rîbakova a apăsat pe declanșatorul aparatului foto Sony. Fotografia a surprins întreaga amploare a exploziei încărcăturii dronei, care s-a transformat într-o minge de foc ce a făcut mașina să pară minusculă. „Nu am mai fotografiat niciodată așa ceva”, a spus Rîbakova într-o postare pe rețelele sociale în care a documentat incidentul. „Am văzut imediat că am surprins explozia.” Rîbakova spune că drona avea o lățime de aproximativ 40 de centimetri. Variantele mai mari de quadcopter sunt capabile să transporte încărcături explozive, cum ar fi obuze mari de mortier, care cântăresc câteva kilograme.

Kramatorsk se află la 20 de kilometri de liniile actuale ale frontului, dar este de mult timp ținta unor drone cu fibră optică care nu pot fi bruiate și care sunt capabile să zboare zeci de kilometri pentru a lovi ținte. De la începutul lunii iulie, echipele ruse de drone ar fi intensificat atacurile cu drone FPV asupra orașului, inclusiv prin trimiterea unor drone „răbdătoare” pe acoperișuri izolate, sub acoperirea nopții. Dronele staționare își economisesc bateriile până în zori, apoi urmăresc potențiale ținte care, de multe ori, au foarte puțin timp să reacționeze atunci când dronele decolează și atacă. Pe 8 iulie, o femeie în vârstă de 28 de ani a fost ucisă de o dronă FPV la Kramatorsk, iar pe 17 iulie, doi bărbați civili, ambii în vârstă de aproximativ 60 de ani, au fost uciși în apropierea orașului de același tip de armă.