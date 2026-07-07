Înaintea războiului total al Rusiei împotriva Ucrainei, Kostiantinivka era un oraș cu 66.000 de locuitori, cu o industrie a sticlei înfloritoare, într-o poziție strategică la intersecția a două trasee rutiere importante și un nod feroviar aglomerat.

În prezent, Kostiantinivka este un teren pustiu, brăzdat de cratere și acoperit de moloz încă fumegând, ras de la fața pământului de drone, artilerie și, în ultimele săptămâni, de devastatoarele bombe glisante rusești.

Forțele ruse sunt hotărâte să cucerească orașul, o parte importantă a așa-numitei „centuri de fortărețe” sau „centuri fortificate” — o linie majoră de apărare ucraineană pentru regiunea estică a Donețkului.

Dată fiind prezența unor mici grupuri de soldați ruși în cartierele de vest, sud și est ale orașului, Kostiantinivka riscă să cadă în totalitate înainte de sfârșitul verii, potrivit unor analiști, experți în informații din surse deschise, precum și observatori ucraineni și occidentali.

În declarațiile făcute jurnaliștilor în seara zilei de 3 iulie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că orașul fusese capturat în întregime de forțele ruse, deși nu a prezentat nicio dovadă în acest sens.

Într-un alt videoclip, nedatat, difuzat de Kremlin, președintele Vladimir Putin a fost filmat mulțumind soldaților ruși și afirmând că cucerirea orașului Kostiantinivka are o „importanță strategică majoră”.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins aceste afirmații, calificându-le drept „încă o minciună rusă”.

Cu toate acestea, situația de la Kostiantinivka contrastează cu succesul campaniei ucrainene cu drone de lungă distanță împotriva rafinăriilor de petrol rusești, care provocat penurie de benzină la nivel național și tot mai multe bătăi de cap pentru Kremlin.

Este o ilustrare sumbră a luptei pe care trupele ucrainene, depășite atât ca armament, cât și ca efective, o duc în continuare împotriva unei armate ruse dispuse să suporte pierderi uluitoare.

„Situația din jurul orașului Kostiantinivka evoluează către cel mai dificil scenariu”, a scris luna trecută Deep State, un grup de cercetare open-source cu legături cu armata ucraineană. Forțele ruse „au ajuns, literalmente, la periferia orașului din toate direcțiile și exercită o presiune activă, pătrunzând tot mai adânc în interiorul localității”.

„Având în vedere cum s-au desfășurat luptele urbane anterioare, aș spune că situația din Kostiantinivka este destul de gravă pentru ucraineni”, a declarat locotenent-colonelul finlandez Juha Kukkola.

„Rușii au reușit să perturbe aprovizionarea și rotația trupelor pe tot parcursul primăverii, să epuizeze forțele ucrainene cu drone, bombe glisante și foc indirect, iar în cele din urmă au pătruns - în iunie”, a declarat Kukkola, care predă la Universitatea Națională de Apărare din Helsinki. „Acesta este, de obicei, semnul că un oraș va cădea în curând, deoarece devine dificil să se asigure aprovizionarea, comanda și deplasarea trupelor de apărare din interiorul orașului.”

„Kostiantinivka este într-un moment crucial în acest moment. [Rusia] tocmai a trimis încă 11.000 de soldați doar pentru a mai avansa în [oraș]”, a declarat Serhii Hrabski, colonel în rezervă al Armatei Ucrainene și analist militar. „Au nevoie disperată de el.”

Infiltrare

La sfârșitul iernii și în primele luni de primăvară, forțele ucrainene păreau să fi ajuns cu trupele ruse într-o situație de impas, de stagnare, pe o mare parte a liniei frontului de 1.100 de kilometri. Rusia a reușit să cucerească o suprafață foarte mică de teritoriu — spre deosebire de lunile anterioare; unii cercetători au concluzionat că Ucraina a recucerit de fapt teritoriu, o realizare remarcabilă la mai bine de patru ani de la începutul războiului.

La Donețk, o regiune a cărei cucerire completă a fost declarată prioritară de președintele Vladimir Putin, trupele ruse au avansat într-un ritm care se numără printre cele mai lente înregistrate de vreo armată din ultimul secol, potrivit Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale, cu sediul la Washington.

În Kostiantinivka, trupele ruse au avansat, în medie, cu aproximativ 50 de metri pe zi, a precizat CSIS într-un raport publicat pe 1 iulie.

Întregul efort de război al Rusiei, începând din februarie 2022, a avut un cost astronomic: aproape 500.000 de soldați ruși uciși și de două ori mai mulți răniți sau dispăruți, potrivit serviciilor de informații britanice.

Potrivit CSIS, Ucraina a înregistrat până la 150.000 de morți și până la 475.000 de răniți sau dispăruți.

Eforturile îndelungi ale Ucrainei de a-și intensifica producția de drone au avut, între timp, un impact major atât pe câmpul de luptă, cât și dincolo de acesta. În primele luni ale anului 2026, oficialii ucraineni au afirmat că soldații Kievului ucid mai mulți soldați ruși decât puteau fi înlocuiți prin recrutarea din interiorul Rusiei.

O campanie de atacuri cu drone de tip „middle-strike” (rază medie), îndreptată împotriva camioanelor rusești de transport al combustibilului care aprovizionează Crimeea, a dus la instituirea stării de urgență pe peninsula anexată de la Marea Neagră, însoțită de întreruperi periodice ale alimentării cu energie electrică, penurie generalizată de combustibil și perturbări majore ale sezonului turistic.

Între timp, dronele cu rază de acțiune mai mare au lovit ținte rusești aflate la sute de kilometri distanță de granița cu Ucraina. Printre acestea se numără terminalele de export de petrol de la Marea Baltică și Marea Neagră, precum și rafinăriile și uzinele industriale militare din Rusia centrală și Siberia.

Campania a dat roade: aproape toate cele 83 de regiuni ale Rusiei impun acum restricții privind combustibilul sau semnalează penurie de benzină, ceea ce pare să fi neliniștit Kremlinul în perspectiva alegerilor parlamentare din această toamnă.

Însă în tranșee și pe străzile devastate din localități precum Kostiantinivka sau Huliapolie — un alt oraș în care s-a înregistrat o intensificare a operațiunilor rusești — trupele ucrainene încă se străduiesc din răsputeri să oprească înaintarea rușilor.

„N-a rămas nicio clădire care să nu fi fost lovită de atacurile rusești”, a declarat Ivan Stupak, analist militar ucrainean și fost ofițer de informații, care a prevăzut că orașul va fi în mare parte sub control rusesc până la sfârșitul verii.

„Încet, dar sigur, forțele ruse pătrund în oraș. Infiltrare. Unul câte unul. Nu în grupuri mari de asalt, ci în grupuri mici. Unul, cel mult doi membri ai echipelor de asalt se infiltrează”, a spus el. „Au ocupat un bloc de apartamente parțial distrus, o fabrică veche, și așteaptă pur și simplu sosirea colegilor.”

Stupak a spus că a vorbit zilele trecute cu un soldat care luptă la Kostiantinivka.

„A recunoscut că «orașul ne scapă din mâini mult mai repede decât ne-am fi imaginat vreodată»”, a spus el.

„Întrucât Kostiantinivka este în mod evident un obiectiv prioritar pentru ruși, este doar o chestiune de timp până când va cădea”, a spus la rândul lui profesorul finlandez Kukkola. „Pe baza cazurilor anterioare, în acest moment le-aș acorda apărătorilor din Kostiantinivka cel mult o lună, poate doar o săptămână sau două.”

Răspunzând la afirmațiile Rusiei cu privire la Kostiantinivka, președintele Zelenski a venit cu o propunere caracteristic ironică: dacă orașul se afla într-adevăr sub control rusesc, Putin ar trebui să se întâlnească cu el acolo pentru negocieri de pace.

„Dar adevărul este că el nu va trece linia frontului — realitatea este cu totul diferită de vorbele lui Putin”, a scris el într-o postare pe rețelele sociale.

După tragedie | Atac cu rachete rusești într-o piață din Kostiantinivka, în Ucraina 1/8 Un militar ucrainean strigă către paramedici în timp ce în jurul său zac cadavrele morților și răniților în urma unui atac cu rachete rusești asupra unei piețe aglomerate din centrul orașului Kostyantynivka, la 6 septembrie.



Oficialii ucraineni au afirmat că cel puțin 16 persoane au fost ucise în atac. Un fotoreporter Associated Press a surprins îngrozitoarele scene de după atacul mortal cu rachete rusești care a lovit o piață aglomerată din centrul orașului Kostyantynivka, în estul Ucrainei, pe 6 septembrie. AVERTISMENT: Această galerie conține imagini cu un impact emoțional deosebit.











2/8 Paramedicii transportă cadavrul unui bărbat. Un fotoreporter Associated Press a surprins îngrozitoarele scene de după atacul mortal cu rachete rusești care a lovit o piață aglomerată din centrul orașului Kostyantynivka, în estul Ucrainei, pe 6 septembrie. AVERTISMENT: Această galerie conține imagini cu un impact emoțional deosebit.











3/8 Un cadavru zăcând printre mașinile și piața incendiate în urma atacului cu rachete. Un fotoreporter Associated Press a surprins îngrozitoarele scene de după atacul mortal cu rachete rusești care a lovit o piață aglomerată din centrul orașului Kostyantynivka, în estul Ucrainei, pe 6 septembrie. AVERTISMENT: Această galerie conține imagini cu un impact emoțional deosebit.











4/8 Soldați ucraineni transportă o femeie rănită la o ambulanță. Un fotoreporter Associated Press a surprins îngrozitoarele scene de după atacul mortal cu rachete rusești care a lovit o piață aglomerată din centrul orașului Kostyantynivka, în estul Ucrainei, pe 6 septembrie. AVERTISMENT: Această galerie conține imagini cu un impact emoțional deosebit.











5/8 Un rănit este transportat la ambulanță. În fundal, piața incendiată.. Un fotoreporter Associated Press a surprins îngrozitoarele scene de după atacul mortal cu rachete rusești care a lovit o piață aglomerată din centrul orașului Kostyantynivka, în estul Ucrainei, pe 6 septembrie. AVERTISMENT: Această galerie conține imagini cu un impact emoțional deosebit.











6/8 Persoanelor rănite li se acordă primul ajutor la fața locului. Un fotoreporter Associated Press a surprins îngrozitoarele scene de după atacul mortal cu rachete rusești care a lovit o piață aglomerată din centrul orașului Kostyantynivka, în estul Ucrainei, pe 6 septembrie. AVERTISMENT: Această galerie conține imagini cu un impact emoțional deosebit.











7/8 Soldați ucraineni transportă o femeie rănită la o ambulanță. Un fotoreporter Associated Press a surprins îngrozitoarele scene de după atacul mortal cu rachete rusești care a lovit o piață aglomerată din centrul orașului Kostyantynivka, în estul Ucrainei, pe 6 septembrie. AVERTISMENT: Această galerie conține imagini cu un impact emoțional deosebit.











8/8 Un bărbat verifică pulsul unei femei. Aceasta a murit în urma atacului. Un fotoreporter Associated Press a surprins îngrozitoarele scene de după atacul mortal cu rachete rusești care a lovit o piață aglomerată din centrul orașului Kostyantynivka, în estul Ucrainei, pe 6 septembrie. AVERTISMENT: Această galerie conține imagini cu un impact emoțional deosebit.











Secvența anterioară Secvența următoare

„O zonă gri persistentă”

Într-un interviu acordat postului de televiziune TSN, comandantul suprem al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sirski, a declarat că forțele ruse se pregătesc pentru o posibilă nouă ofensivă în nord — pornind din regiunea rusească de frontieră Briansk — cu scopul de a „extinde frontul și a ne priva de rezerve”.

Rămâne de văzut dacă căderea orașului Kostiantinivka va deveni un punct de cotitură sau o înfrângere tactică pentru Ucraina.

La aproximativ 30 de kilometri spre nord se află Kramatorsk, unul dintre cele două orașe – alături de Sloviansk – care constituie inima „centurii fortificate” sau a aglomerării de fortificații defensive ale Ucrainei. O altă localitate mai mică, Drujkivka, este situată pe traseul H-20, între Kramatorsk și Kostiantinivka.

„Kostiantinivka este «poarta» de acces către aglomerarea Sloviansk-Kramatorsk”, a scris Deep State în analiza sa. „Când Kostiantinivka va cădea – și este doar o chestiune de timp –, Drujkivka va urma, adică un oraș care joacă în prezent un rol logistic extrem de important, iar după aceea, Kramatorsk.”

Hrabski a prezis că trupele ucrainene vor încerca să țină în loc forțele ruse la Kostiantinivka și să ucidă cât mai mulți soldați posibil.

„Va fi o zonă gri pentru o perioadă foarte lungă de timp”, a anticipat el.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te