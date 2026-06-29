Un veteran rus îl avertizează pe Putin despre o revoltă, devine viral, apoi își retrage amenințarea

Au fost câteva zile agitate pentru un blogger rus, până atunci necunoscut, veteran al războiului de la Moscova împotriva Ucrainei, care se numește Aleksandr Lunin.

Pe 25 iunie, el a postat un videoclip pe Instagram în care a numit „torturarea pe scară largă a soldaților din zona de război de către propriii lor ofițeri” și a cerut o întâlnire în direct cu președintele Vladimir Putin, avertizând că, dacă aceasta nu va avea loc în curând, „armata își va îndrepta armele împotriva Kremlinului”.

El a afirmat că este „doar un mesager” care transmite poziția unor oficiali militari și de securitate anonimi cu care se întâlniseră cu o zi înainte — deși nu a furnizat nicio dovadă în sprijinul acestei afirmații. Postarea a înregistrat rapid milioane de vizualizări și sute de mii de like-uri.

O zi mai târziu, Lunin a schimbat placa.

Într-un videoclip postat în dimineața zilei de 26 iunie – în care practic fiecare al doilea cuvânt este vulgar și în care, la un moment dat, scuipă pentru a-și sublinia remarcile batjocoritoare – Lunin a afirmat că declarațiile sale fuseseră denaturate.

Contrazicându-și în mod evident declarațiile anterioare, el a susținut că nu amenințase cu o revoltă militară, afirmând că, dacă ofițerii sau soldații ar fi vrut să organizeze o rebeliune, ar fi făcut-o în tăcere și nu ar fi venit la el să-i ceară să emită un avertisment.

De asemenea, el a părut să-și retragă solicitarea de a avea o întâlnire cu Putin, dar a spus că va încerca să-l informeze pe liderul rus cu privire la presupusele abuzuri asupra soldaților care se opun ordinelor „sinucigașe” sau refuză să plătească mită superiorilor lor pentru a evita să fie trimiși pe front.

Semne de oboseală

Episodul a avut loc pe fondul unor semne tot mai evidente de oboseală în rândul rușilor față de războiul care, potrivit estimărilor occidentale, a provocat moartea a peste jumătate de milion de soldați ruși.

În al cincilea an al unei invazii de la care Putin se aștepta să pună Ucraina în genunchi în câteva săptămâni, există o dezbatere publică tot mai intensă între elite rivale ruse - dacă ar fi mai bine să fie oprite luptele sau să se intensifice. Tensiunea legată de război este agravată de problemele economice tot mai grave, iar sondajele recente au arătat o scădere a cotei de popularitate a lui Putin.

Postările bizare ale lui Lunin au apărut la trei ani după ce fondatorul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a condus o revoltă eșuată în care trupele ruse au mărșăluit spre Moscova, într-un eveniment considerat cea mai mare provocare la adresa lui Putin în peste un sfert de secol de când se află la putere. La două luni după ce a oprit brusc înaintarea, Prigojin a murit într-o explozie a avionului său.

Maltratarea soldaților de rând și disprețul față de viețile lor din partea comandanților și a înalților oficiali militari care îi trimit în ofensive sângeroase, asemănătoare unor „mașini de tocat carne”, în regiunea Donbas din estul Ucrainei, au fost pomenite și de Prigojin, care a avut grijă să precizeze că îi contestă pe înalții oficiali militari, ca ministrul apărării de atunci, Serghei Șoigu, și nu pe Putin însuși.

„Ordinele idioate, sinucigașe”

În videoclipul postat pe rețelele sociale pe 25 iunie, Lunin a afirmat că „zeci, sute, mii dintre soldații noștri putrezesc în [gropi], aruncați acolo de propriii lor comandanți. Pur și simplu stau acolo, putrezesc, sunt torturați și maltratați de cei pe care propriii lor colegi îi numesc Gestapo. De ce? Pentru că refuză să execute ordine idioate și sinucigașe. Pentru că refuză să-și predea banii. Iar la final sunt șterși din evidență, trecuți ca dispăruți în misiune.”

În postarea din 26 iunie, el a spus că a primit „mii de mesaje, însoțite de dovezi video” ale abuzurilor.

Lunin nu a furnizat nicio dovadă, dar au existat relatări și acuzații anterioare privind soldați pedepsiți și abuzați – uneori ținuți în pivnițe, gropi sau celule de detenție improvizate – pentru că au refuzat să lupte pe linia frontului. Au existat, de asemenea, informații despre ofițeri care cereau bani de la soldați, în unele cazuri în schimbul excluderii acestora din ofensive periculoase sau al atribuirii unor roluri relativ sigure.

Întrebat despre declarațiile lui Lunin în cadrul unei conferințe telefonice periodice cu jurnaliștii, purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a spus că Kremlinul știe „că există un astfel de apel”, dar nu a dorit să comenteze înainte de a-l „vedea”. Peskov a afirmat că acesta părea „ciudat” și nu a precizat clar dacă Kremlinul era la curent cu postarea din 26 iunie.

Nu este prima dată când un rus publică amenințări sau critici la adresa lui Putin pe rețelele sociale și apoi încearcă să clarifice că încearcă doar să-l ajute să obțină informații corecte, sugerând că cei din jurul liderului îl induc în eroare.

Lunin, care locuiește în regiunea Voronej din vestul Rusiei, nu a putut fi contactat pentru a oferi un comentariu.

Potrivit publicației în limba rusă Agentstvo, el s-a alăturat unui batalion de voluntari ruși într-o zonă din sudul Ucrainei ocupată de Rusia în 2023, servind ca lunetist și apoi fiind promovat într-un rang de comandant, iar numele său de familie până în acel an era Pustovalov. El a declarat pentru Agentstvo că nu mai luptase de când fusese „dat afară” de pe front în 2025.

De asemenea, „Agentstvo” l-a citat spunând că, pe 24 iunie, trei persoane au venit la el într-un SUV negru – una de la Ministerul de Interne și una, sau posibil două, de la Ministerul Apărării. El a mai spus că s-a întâlnit cu un oficial al administrației regionale din Voronej pe 25 iunie, a mai relatat agenția.

Serviciul rus al RFE/RL a contribuit la acest articol.

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