Putin recunoaște „anumite penurii” de energie pe fondul atacurilor ucrainene

„Știți foarte bine că problemele cu care se confruntă șoferii și întreprinderile persistă”, a declarat Putin pe 28 iunie. „Din păcate, încă mai există cozi la benzinării.”

„Trebuie să reducem la minimum impactul atacurilor teroriste asupra țintelor noastre civile și asupra infrastructurii”, a mai spus Putin, referindu-se la atacurile cu drone ucrainene din adâncul teritoriului rus împotriva infrastructurii energetice cruciale.

Atacurile ucrainene au țintit terminalele petroliere, rafinăriile și conductele. Cel puțin 17 regiuni au impus restricții obligatorii asupra vânzărilor de benzină și motorină, iar zeci de alte regiuni au semnalat penurii sau restricții impuse de companiile private de combustibili.

În interviu – care urma să fie difuzat ulterior la televiziunea de stat – Putin a declarat: „În ceea ce privește atacurile asupra infrastructurii critice în general, și asupra infrastructurii energetice în special, desigur că aceste atacuri asupra instalațiilor noastre de infrastructură creează probleme, asta este evident.”

„În acest moment, observăm o anumită penurie, dar ea nu este critică”, a adăugat el.

Videoclipuri postate online arată șoferi furioși care stau la coadă la benzinării, adesea angajându-se în discuții aprinse cu alți șoferi.

Ajutor pentru fermieri

Putin a solicitat măsuri pentru a asigura aprovizionarea sectorului agricol, iar autoritățile luau în considerare interzicerea exporturilor de motorină din țara bogată în resurse energetice.

„Se ia în considerare necesitatea introducerii unei interdicții totale asupra exportului de motorină”, a declarat Putin la ședință.

El a recunoscut că țara a intrat deja în rezervele de benzină și a promis că nivelurile de producție din iulie vor fi superioare celor din iunie.

Putin a informat că un grup de lucru dedicat aprovizionării cu combustibil lucrează non-stop.

„Trebuie să depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate programele sezoniere de aprovizionare cu combustibil sunt respectate pentru întreprinderile agroindustriale, deoarece recolta depinde de acest lucru”, a spus el.

„Să slăbim capacitatea Rusiei de a duce războiul”

Cu câteva ore înainte de discursul lui Putin, un atac cu drone ucrainene a ucis o persoană și a provocat un incendiu într-o rafinărie din regiunea Krasnodar, din sudul Rusiei, a scris guvernatorul regional Veniamin Kondratiev pe Telegram.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-o postare dedicată în primul rând Zilei Constituției Ucrainei, a calificat atacul drept parte a „operațiunilor care slăbesc capacitatea Rusiei de a duce acest război”.

„Rafinăria de petrol din Slaviansk, din regiunea Krasnodar, a fost lovită – la aproximativ 300 de kilometri de linia frontului. Am lovit, de asemenea, o rafinărie din regiunea Iaroslavl, la aproximativ 700 de kilometri de granița noastră”, a scris Zelenski pe X.





Pe 25 iunie, Zelenski a declarat că a aprobat o operațiune militară de 40 de zile pentru a „influența statul agresor în vederea impunerii încetării războiului”, pe fondul eșecului aparent al eforturilor de mediere susținute de SUA.

În cadrul interviului său, Putin a afirmat că se așteaptă ca o echipă de negociatori americani să meargă la Moscova odată ce Washingtonul va ajunge la un acord cu Iranul privind războiul din Orientul Mijlociu.

„Suntem pregătiți să continuăm negocierile și să discutăm toate detaliile”, a spus Putin, care până în prezent nu a renunțat la cererile sale maximaliste, în ciuda dificultăților cu care se confruntă forțele ruse de la începutul invaziei sale pe scară largă din februarie 2022 asupra Ucrainei.

Cu informații furnizate de Serviciul ucrainean al RFE/RL, Serviciul rus al RFE/RL, Reuters și AFP

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