Zelenski aprobă un plan de 40 de zile pentru a forța Rusia spre pace

Zelenski nu a oferit detalii despre operațiune, dar a spus că aceasta face parte din „planul nostru de sancțiuni cu rază lungă și medie de acțiune” - expresie folosită de oficialii ucraineni pentru loviturile cu drone și rachete în adâncul teritoriului Rusiei.

Liderul de la Kiev a afirmat că SBU ar obține, de câteva luni, „cele mai bune rezultate” în apărarea pozițiilor Ucrainei pe front, datorită folosirii „unor drone de diferite tipuri”.

El a făcut anunțul, după audierea unui raport al șefului interimar al SBU, general-maiorul Evheni Hmara, cu privire la activitatea Centrului de operațiuni speciale „Alfa”.

Potrivit lui Zelenski, centrul „Alfa” din cadrul SBU este lider în ceea ce privește numărul de victime și pagube provocate în rândul forțelor rusești.

Ucraina a intensificat în ultimele luni atacurile asupra infrastructurii energetice rusești. Doar în luna mai, 16 rafinării rusești au fost ținta atacurilor, inclusiv opt dintre cele mai mari zece întreprinderi din sector.

Loviturile ucrainene au scos din funcțiune o parte semnificativă a capacităților rusești de rafinare a petrolului, ceea ce a provocat un deficit de produse petroliere, creșterea prețurilor la combustibil și cozi lungi la benzinării în multe regiuni.

Conform estimărilor Serviciului ucrainean al Europei Libere, la data de 24 iunie, cel puțin 55 din cele 83 de entități federale ale Rusiei – republici, regiuni, raioane și orașe de importanță federală – au raportat fie restricții impuse de stat asupra vânzării de benzină și motorină, fie restricții ale unor operatori privați.

Cea mai gravă situație este în Crimeea anexată de Moscova, unde vânzările de carburanți au fost sistate complet, la începutul săptămânii, cu excepția „transportului de stat”.

De asemenea, în luna iunie, armata ucraineană și-a intensificat atacurile asupra drumurilor care duc spre Crimeea pentru a izola logistica peninsulei, în primul rând a grupării de trupe rusești staționate acolo.

Analiștii Institutului american pentru Studii de Război (ISW) menționează într-un raport recent că operațiunile ofensive ale Ucrainei au forțat Rusia să ia „decizii dificile” privind alocarea resurselor sale limitate de apărare antiaeriană. Atacurile ucrainene au scos din funcțiune mai multe stații radar rusești în ultimele luni, ceea ce, spun analiștii, contribuie probabil și la incapacitatea Rusiei de a respinge în mod adecvat atacurile chiar și în zonele cu apărare antiaeriană întărită.

Potrivit ISW, problemele din funcționarea sistemului rus de apărare antiaeriană, în special în jurul Moscovei, au ieșit în evidență în urma atacului aerian masiv al forțelor ucrainene din 18 iunie, când a fost lovită, între altele, rafinăria de petrol din Kapotnea care asigură aproape jumătate din necesarul de combustibil al capitalei ruse și a regiunii Moscova.

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