Linkuri accesibilitate

Toate site-urile REL/RL
site logo site logo
Precedent Următorul
Ultima oră
Internațional

Zelenski aprobă un plan de 40 de zile pentru a forța Rusia spre pace

Volodimir Zelenski (imagine de arhivă)
Volodimir Zelenski (imagine de arhivă)

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spune că a aprobat o operațiune specială de 40 de zile a Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) menită să determine Rusia să pună capăt războiului.

Zelenski nu a oferit detalii despre operațiune, dar a spus că aceasta face parte din „planul nostru de sancțiuni cu rază lungă și medie de acțiune” - expresie folosită de oficialii ucraineni pentru loviturile cu drone și rachete în adâncul teritoriului Rusiei.

Liderul de la Kiev a afirmat că SBU ar obține, de câteva luni, „cele mai bune rezultate” în apărarea pozițiilor Ucrainei pe front, datorită folosirii „unor drone de diferite tipuri”.

El a făcut anunțul, după audierea unui raport al șefului interimar al SBU, general-maiorul Evheni Hmara, cu privire la activitatea Centrului de operațiuni speciale „Alfa”.

Potrivit lui Zelenski, centrul „Alfa” din cadrul SBU este lider în ceea ce privește numărul de victime și pagube provocate în rândul forțelor rusești.

Atacurile cu drone ale Ucrainei pun presiune pe logistica rusă, arată noi imagini

Un camion ars pe marginea unei autostrăzi care leagă Rusia de teritoriul ucrainean aflat sub ocupație rusă - unul din numeroasele vehicule distruse care au fost fotografiate pe 19 iunie.
1/8 Un camion ars pe marginea unei autostrăzi care leagă Rusia de teritoriul ucrainean aflat sub ocupație rusă - unul din numeroasele vehicule distruse care au fost fotografiate pe 19 iunie.
Fotografii recente realizate pe o rută logistică importantă a Rusiei evidențiază impactul tot mai mare al eforturilor Ucrainei de a bloca operațiunile rusești.
O remorcă răsturnată, lovită de o dronă pe autostrada R150 (conform denumirii ruse).<br><br>Autostrada R150 a <a href="https://x.com/Thorkill65/status/2059203491613069550" class="wsw__a"><strong>fost numită</strong></a> „artera logistică principală” a Rusiei pentru forțele sale militare de invazie din sudul Ucrainei și face parte dintr-un „pod terestru” către Crimeea anexată.
2/8 O remorcă răsturnată, lovită de o dronă pe autostrada R150 (conform denumirii ruse).

Autostrada R150 a fost numită „artera logistică principală” a Rusiei pentru forțele sale militare de invazie din sudul Ucrainei și face parte dintr-un „pod terestru” către Crimeea anexată.
Fotografii recente realizate pe o rută logistică importantă a Rusiei evidențiază impactul tot mai mare al eforturilor Ucrainei de a bloca operațiunile rusești.
Un autovehicul ars, cu urmele unei explozii vizibile (în stânga sus), pe marginea autostrăzii din regiunea Donețk. La începutul lunii iunie, autoritățile locale numite de Moscova <a href="https://www.rbc.ru/politics/05/06/2026/6a232f389a79472a4f4e8e30" class="wsw__a"><strong>au anunțat restricții</strong></a> pentru transportul civil pe autostrada R150, inclusiv interdicția de a călători cu copii.<br><br>
3/8 Un autovehicul ars, cu urmele unei explozii vizibile (în stânga sus), pe marginea autostrăzii din regiunea Donețk. La începutul lunii iunie, autoritățile locale numite de Moscova au anunțat restricții pentru transportul civil pe autostrada R150, inclusiv interdicția de a călători cu copii.
Fotografii recente realizate pe o rută logistică importantă a Rusiei evidențiază impactul tot mai mare al eforturilor Ucrainei de a bloca operațiunile rusești.
Un camion distrus pe autostrada care trece prin orașul Donețk, aflat sub control rusesc, pe 19 iunie. În ultimele săptămâni, Ucraina s-a concentrat pe ceea ce numește o campanie de lovituri cu drone cu rază medie de acțiune, care vizează infrastructura logistică rusă pe o distanță de până la 200 de kilometri de linia frontului.
4/8 Un camion distrus pe autostrada care trece prin orașul Donețk, aflat sub control rusesc, pe 19 iunie. În ultimele săptămâni, Ucraina s-a concentrat pe ceea ce numește o campanie de lovituri cu drone cu rază medie de acțiune, care vizează infrastructura logistică rusă pe o distanță de până la 200 de kilometri de linia frontului.
Fotografii recente realizate pe o rută logistică importantă a Rusiei evidențiază impactul tot mai mare al eforturilor Ucrainei de a bloca operațiunile rusești.
Un indicator rutier pe autostrada R150, pe 19 iunie. În general, vehiculele de aprovizionare circulă departe de linia frontului și transportă încărcături mai mari decât cele aflate în apropierea luptelor. Acestea se deplasează fără blindaj militar, ceea ce le face ținte relativ ușoare pentru operatorii de drone care pot pătrunde adânc în teritoriul controlat de forțele rusești.
5/8 Un indicator rutier pe autostrada R150, pe 19 iunie. În general, vehiculele de aprovizionare circulă departe de linia frontului și transportă încărcături mai mari decât cele aflate în apropierea luptelor. Acestea se deplasează fără blindaj militar, ceea ce le face ținte relativ ușoare pentru operatorii de drone care pot pătrunde adânc în teritoriul controlat de forțele rusești.
Fotografii recente realizate pe o rută logistică importantă a Rusiei evidențiază impactul tot mai mare al eforturilor Ucrainei de a bloca operațiunile rusești.
O remorcă distrusă pe autostrada R150. Unele mărfuri transportate pe autostrada R150 sunt destinate Peninsulei Crimeea, care se confruntă cu o criză de aprovizionare, unde civililor li se <a href="https://t.me/Aksenov82/9733" class="wsw__a"><strong>interzice acum achiziționarea de combustibil</strong></a>. Este posibil ca penuria să se agraveze în urma atacului ucrainean asupra depozitelor de petrol de la Kerci, din noaptea de 20 spre 21 iunie.
6/8 O remorcă distrusă pe autostrada R150. Unele mărfuri transportate pe autostrada R150 sunt destinate Peninsulei Crimeea, care se confruntă cu o criză de aprovizionare, unde civililor li se interzice acum achiziționarea de combustibil. Este posibil ca penuria să se agraveze în urma atacului ucrainean asupra depozitelor de petrol de la Kerci, din noaptea de 20 spre 21 iunie.
Fotografii recente realizate pe o rută logistică importantă a Rusiei evidențiază impactul tot mai mare al eforturilor Ucrainei de a bloca operațiunile rusești.
O imagine din satelit arată un incendiu la un depozit de petrol din Peninsula Crimeea, pe 21 iunie. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat un atac asupra instalației petroliere, aflată la doar un kilometru de capătul vestic al Podului din Kerci, dintr-o serie de lovituri care au vizat „instalații de pe ambele părți ale Podului din Crimeea”.
7/8 O imagine din satelit arată un incendiu la un depozit de petrol din Peninsula Crimeea, pe 21 iunie. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat un atac asupra instalației petroliere, aflată la doar un kilometru de capătul vestic al Podului din Kerci, dintr-o serie de lovituri care au vizat „instalații de pe ambele părți ale Podului din Crimeea”.
Fotografii recente realizate pe o rută logistică importantă a Rusiei evidențiază impactul tot mai mare al eforturilor Ucrainei de a bloca operațiunile rusești.
Turiști în preajma Podului Kerci, pe 12 iunie. În urma atacurilor din 20-21 iunie, traficul pe podul care leagă Rusia de Crimeea <a href="https://www.dw.com/en/ukraine-drone-strikes-crimea-russia-war/a-77642973" class="wsw__a"><strong>ar fi fost</strong> </a>întrerupt.
8/8 Turiști în preajma Podului Kerci, pe 12 iunie. În urma atacurilor din 20-21 iunie, traficul pe podul care leagă Rusia de Crimeea ar fi fost întrerupt.
Fotografii recente realizate pe o rută logistică importantă a Rusiei evidențiază impactul tot mai mare al eforturilor Ucrainei de a bloca operațiunile rusești.
Secvența anterioară
Secvența următoare

Ucraina a intensificat în ultimele luni atacurile asupra infrastructurii energetice rusești. Doar în luna mai, 16 rafinării rusești au fost ținta atacurilor, inclusiv opt dintre cele mai mari zece întreprinderi din sector.

Loviturile ucrainene au scos din funcțiune o parte semnificativă a capacităților rusești de rafinare a petrolului, ceea ce a provocat un deficit de produse petroliere, creșterea prețurilor la combustibil și cozi lungi la benzinării în multe regiuni.

Conform estimărilor Serviciului ucrainean al Europei Libere, la data de 24 iunie, cel puțin 55 din cele 83 de entități federale ale Rusiei – republici, regiuni, raioane și orașe de importanță federală – au raportat fie restricții impuse de stat asupra vânzării de benzină și motorină, fie restricții ale unor operatori privați.

Cea mai gravă situație este în Crimeea anexată de Moscova, unde vânzările de carburanți au fost sistate complet, la începutul săptămânii, cu excepția „transportului de stat”.

De asemenea, în luna iunie, armata ucraineană și-a intensificat atacurile asupra drumurilor care duc spre Crimeea pentru a izola logistica peninsulei, în primul rând a grupării de trupe rusești staționate acolo.

Fără combustibil, fără feribot, fără turiști: Crimeea, tot mai izolată Fără combustibil, fără feribot, fără turiști: Crimeea, tot mai izolată
Embed
Fără combustibil, fără feribot, fără turiști: Crimeea, tot mai izolată
de Europa Liberă Moldova

Nici o sursă media

0:00 0:03:10 0:00

Analiștii Institutului american pentru Studii de Război (ISW) menționează într-un raport recent că operațiunile ofensive ale Ucrainei au forțat Rusia să ia „decizii dificile” privind alocarea resurselor sale limitate de apărare antiaeriană. Atacurile ucrainene au scos din funcțiune mai multe stații radar rusești în ultimele luni, ceea ce, spun analiștii, contribuie probabil și la incapacitatea Rusiei de a respinge în mod adecvat atacurile chiar și în zonele cu apărare antiaeriană întărită.

Potrivit ISW, problemele din funcționarea sistemului rus de apărare antiaeriană, în special în jurul Moscovei, au ieșit în evidență în urma atacului aerian masiv al forțelor ucrainene din 18 iunie, când a fost lovită, între altele, rafinăria de petrol din Kapotnea care asigură aproape jumătate din necesarul de combustibil al capitalei ruse și a regiunii Moscova.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te

Acest material face parte din categoria

Pe aceeași temă

XS
SM
MD
LG