Crimeea, tot mai „izolată”, după loviturile asupra strâmtorii Kerci

Drone ucrainene au atacat în noaptea de duminică spre luni nodul feroviar din Armeansk - una din căile terestre principale de acces în Crimeea, prin regiunea Herson din sudul Ucrainei. Duminică, drone ucrainene au lovit un feribot din strâmtoarea Kerci, o altă rută strategică de aprovizionare a peninsulei, în condițiile în care circulația pe podul Crimeea este restricționată.

Serghei Aksionov, liderul peninsulei susținut de Rusia, a anunțat că, începând cu 21 iunie, benzinăriile din Crimeea nu vor mai vinde combustibil decât instituțiilor de stat.

„Combustibilul va fi furnizat exclusiv agențiilor de stat responsabile cu menținerea serviciilor esențiale și asigurarea securității”, a declarat Aksionov într-un scurt mesaj video pe Telegram, fără a oferi un calendar pentru reluarea vânzărilor de combustibil.

Deși autoritățile de ocupație încearcă de mult timp să asigure aprovizionarea adecvată a regiunii cu cele necesare pentru cele 2 milioane de locuitori, inclusiv apă și alimente, criza combustibilului a ieșit în evidență pe fondul ultimelor evoluții din războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

În ultimele luni, armata ucraineană și-a intensificat campania de atacuri cu drone cu rază medie de acțiune asupra camioanelor cu combustibil care aprovizionează Crimeea. Peninsula este legată de Rusia continentală doar prin Podul Kerci și printr-un coridor de aproximativ 100 de kilometri lățime de pe teritoriul ucrainean ocupat.

În plus, o campanie ucraineană mai amplă cu drone a vizat rafinării petroliere rusești strategice, conducte și infrastructura aferentă, contribuind la penuria de combustibil nu numai pe peninsulă – a cărei economie depinde în mare măsură de turiștii ruși –, ci și în regiunile din Rusia.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a descris aceste atacuri drept „sancțiuni cu rază lungă de acțiune” împotriva Rusiei — care își finanțează în mare parte efortul militar din veniturile sale petroliere — pentru refuzul acesteia de a pune capăt războiului, ajuns acum în al cincilea an, și de a se angaja în negocieri diplomatice cu Kievul.

În ultimul său mesaj din 21 iunie, Zelenski a declarat că forțele ucrainene au lovit „infrastructura logistică maritimă utilizată pentru transportul petrolului în regiunea Krasnodar [din Rusia] și un depozit de petrol din Kerci, aflat sub ocupație temporară”.

„În plus, au fost lovite cu succes instalații logistice militare, alături de patru stații radar aparținând sistemelor [de apărare aeriană]... Rusia înțelege doar forța, iar forța noastră cu rază lungă de acțiune contribuie cu siguranță la pace”, a adăugat el.

Aksionov a confirmat că loviturile au vizat orașul Kerci din Crimeea, afirmând că patru persoane au fost ucise și alte 28 rănite în urma atacului ucrainean. El nu a precizat dacă instalația petrolieră din zonă a fost lovită.

Canalele rusești și ucrainene de pe Telegram au difuzat imagini cu nori negri și denși de fum care se ridicau în zonă. RFE/RL nu poate verifica în mod independent informațiile provenite din regiunile ucrainene ocupate de Rusia.

Între timp, în Crimeea au fost anulate taberele de vară organizate pentru copii. Decizia a fost publicată pe site-ul administrației regiunii anexate de Rusia.

Aksionov a spus că măsura ar fi necesară „pentru asigurarea siguranței publice”.

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