Recent, la Moscova, viceprim-ministrul Rusiei a grăbit pasul, dar n-a reușit să scape de un grup de reporteri care îl asaltau cu întrebări despre criza tot mai gravă a combustibililor. Aleksandr Novak a recunoscut că producția de petrol a scăzut din cauza unor „lucrări de întreținere neprogramate” la rafinării, dar a evitat să explice de ce au fost necesare acestea.

Asta s-a întâmplat pe 4 iunie. Pe 9 iunie, Ministerul Energiei a emis o declarație care a clarificat situația.

„Companiile din sectorul combustibililor și energiei s-au confruntat cu o intensificare a atacurilor aeriene inamice, ceea ce a dus la complicații temporare în aprovizionare”, se arăta în declarație.

Una peste alta, a fost prima dată când autoritățile ruse au recunoscut că intensificarea atacurilor Ucrainei asupra sectorului petrolier în acest an a dus la reduceri de producție și penurii. Și aceasta a venit odată cu recunoașterea de către președintele rus Vladimir Putin a faptului că Rusia are nevoie de sisteme de apărare aeriană mai bune.

Trebuie să știi ce să țintești

Motivul nu este doar creșterea numărului de atacuri, ci și o mai bună țintire a obiectivelor.

Nikhil Dubey, analist de cercetare senior la Kpler, o firmă de consultanță în comerț, a spus că cheia nu au fost doar atacurile asupra rafinăriilor, ci trecerea la atacarea unor părți specifice ale acestora.

„Rafinăria respectivă are diverse unități. Să spunem că una dintre ele este coloana de distilare. Simplu spus, acolo se încălzește țițeiul și ies diferite produse”, a declarat el pentru Europa Liberă (RFE/RL).

„Este o unitate principală sau primară, deoarece aceasta este unitatea care primește țițeiul. Indiferent de fluxurile care ies din acea unitate, ele nu sunt comercializabile în mod natural... Nu poți pune direct acel flux în rezervorul de benzină.”

Aici intervin unitățile secundare ale rafinăriei, de exemplu instalația de hidrocracare, care poate elimina sulful din flux pentru a produce motorină. Aceasta este compusă din piese mai sofisticate, a căror înlocuire durează mult mai mult.

„Sunt elementele care nu sunt la îndemână. Odată ce ți-au avariat acea mașinărie, trebuie să faci o comandă... deoarece este echipament specializat, este nevoie de timp de livrare”, a spus Dubey.

Timpii de livrare pot fi săptămâni sau luni, iar sancțiunile occidentale asupra componentelor i-au prelungit.

Datele Kpler arată că, în luna mai, capacitatea inactivă a unităților de prelucrare secundară din Rusia a fost cu aproximativ 1,2-1,3 milioane de barili pe zi mai mare decât în urmă cu un an, „o parte semnificativă” fiind cauzată de atacurile cu drone. „Hidrocrackerele” au reprezentat o parte considerabilă din această cifră: 250.000 de barili pe zi, comparativ cu 50-60.000 anul trecut.

„Dacă ucrainenii lovesc în mod repetat echipamente de acest tip, efectul economic este mult mai mare decât dacă ar lovi doar rezervoarele de stocare sau unitățile de rafinare primare”, a declarat și Tatiana Mitrova, de la Centrul pentru Politica Energetică Globală (CGEP) al Universității Columbia, pentru RFE/RL.

„Cu alte cuvinte, sunt atacuri și atacuri: daunele aduse punctelor de blocaj specializate sunt mult mai greu de absorbit decât daunele aduse activelor mai simple și mai ușor de înlocuit”, a adăugat ea.

Atacuri repetate

La fel de important este că Ucraina a atacat în mod repetat aceleași rafinării de mai multe ori la rând, întârziind și mai mult reparațiile.

„Aceasta este o tendință relativ nouă. Aș spune că începem să observăm acest lucru din ce în ce mai des în 2026, față de trecut”, a declarat pentru RFE/RL Isaac Levi, analist rus la Centrul pentru Cercetare în domeniul Energiei și Aerului Curat (CREA).

Anterior, a spus el, atacurile scoteau rafinăriile din funcțiune pentru „trei, patru, cinci zile”, dar lucrurile s-au schimbat.

Un caz recent este Tuapse, un port folosit pentru exportul de petrol și un complex de rafinării de la Marea Neagră, care a fost lovit de trei ori în aprilie și apoi de două ori în mai.

Relatările video ale RFE/RL au arătat coloane uriașe de fum negru care se ridicau deasupra orașului și pete groase de petrol care se scurgeau în mare. Înainte de aceste atacuri, unitatea centrală de distilare a țițeiului a fost lovită în ajunul Anului Nou 2025, în timp ce un terminal petrolier a fost lovit în noiembrie 2025.

Datele CREA arată că încărcările de petrol la Tuapse în luna mai au fost cu 91% mai mici decât în urmă cu un an.

Alt exemplu este portul Ust-Luga, de pe coasta baltică a Rusiei. Acesta a fost lovit în timpul unei campanii masive de atacuri la sfârșitul lunii martie, care s-a estimat că a scos din funcțiune aproximativ 40% din capacitatea de export de petrol a țării.

Dar efectele, în cazul porturilor, par a fi fost de mai scurtă durată decât la rafinării. Datele CREA sugerează că încărcările de țiței la Ust-Luga, al patrulea port de export ca mărime din Rusia, au crescut cu 49% de la o lună la alta în mai, odată ce instalația a reintrat în funcțiune – eliminând coada de petroliere care se formase în Golful Finlandei.

„Ust-Luga și-a revenit iute”, a spus Levi. „În ceea ce privește porturile, aș spune că ele au fost mai rezistente.”

Criză – sau punct de cotitură?

Atacurile aeriene ale Ucrainei asupra instalațiilor petroliere rusești nu sunt o noutate. În 2025, s-au raportat, de asemenea, penurii de combustibil pe fondul atacurilor ucrainene.

Dar amploarea atacurilor a crescut în acest an.

Publicația britanică The Economist a citat cifrele compilate de proiectul Armed Conflict Location and Event Data (ACLED), un grup de monitorizare, privind țintele aflate la cel puțin 100 de kilometri de granițele Ucrainei.

„Din 2022 până la sfârșitul anului 2024, 335 de atacuri se încadrează în această definiție. În 2025, Ucraina a efectuat 658 de astfel de atacuri – aproape de două ori mai multe într-un singur an decât în cei trei ani anteriori la un loc. Anul acesta, la ritmul actual, Ucraina este pe cale să execute peste 800 de atacuri în adâncime”, a afirmat publicația, adăugând că propriile sale modele sugerează că cifrele din 2025 ar fi putut fi de trei ori mai mari.

Ministerul Apărării din Rusia susține că numărul interceptărilor de drone este în continuă creștere, în timp ce Bloomberg a informat despre un număr record de atacuri asupra instalațiilor petroliere în luna mai, după un record anterior înregistrat în aprilie.

Cozi lungi de mașini la benzinăriile din Crimeea ocupată de Rusia sunt alt indiciu al impactului acestor evenimente.

Mass-media rusă a relatat despre restricționarea (raționalizarea) vânzărilor de combustibil în 14 regiuni ale Rusiei, de la Moscova până la Kamceatka. În unele zone ale Rusiei, precum și în Crimeea ocupată, s-au înregistrat „asalturi la benzinării”, oamenii cumpărând frenetic.

Moscova a interzis exporturile de benzină la 1 aprilie, iar o interdicție similară privind combustibilul pentru aviație este în vigoare de la 1 iunie.

Campania cu drone a Ucrainei înregistrează succese, dar experta Mitrova ne-a spus că ar fi „prudentă în a folosi penuria de combustibil sau raționalizarea ca dovadă că s-a atins deja un punct de cotitură”, subliniind că Rusia a mai avut penurii de combustibil și înainte, inclusiv în timp de pace.

„Atacurile ucrainene au devenit mai semnificative în 2026 nu pentru că au distrus deja sistemul petrolier al Rusiei, ci pentru că epuizează din ce în ce mai mult capacitatea sistemului de a rămâne adaptabil în condiții de stres”, a nuanțat ea.

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