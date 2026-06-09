Un pod important care leagă sudul ocupat al Ucrainei de Crimeea, avariat din nou

Podul a mai fost lovit cu numai două zile în urmă, însă traficul rutier atunci nu a fost oprit și a continuat pe o singură bandă.

După ultima lovitură însă, autoritățile ruse au blocat circulația pe pod, recomandând șoferilor să folosească rute alternative prin Armeansk și Perekop - un traseu considerabil mai lung.

Saldo a afirmat că podul a devenit o țintă predilectă a armatei ucrainene, iar de data aceasta a fost supus unui atac masiv cu drone, dintre care mai mult de 20 ar fi fost doborâte.

Fără acțiunile grupurilor de foc și ale forțelor de apărare aeriană, „consecințele ar fi putut fi mult mai grave”, a scris el pe Telegram.

Podul peste strâmtoarea Ciongar se află pe o rută terestră cheie care leagă sudul Ucrainei de peninsula Crimeea.

Avarierea podului perturbă și mai mult rutele logistice rusești care aprovizionează Crimeea și forțele armate ale Rusiei de pe frontul din sudul Ucrainei.

De câteva săptămâni, Kievul și-a intensificat atacurile cu drone de rază medie care vizează transportul de marfă care aprovizionează Crimeea, în special camioanele cu benzină și motorină, ceea ce a provocat o criză a combustibilului în peninsula anexată, dar și o penurie a unor produse alimentare.

La sfârșitul lunii mai, Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina a anunțat că porțiunile de drum dintre orașele ocupate Berdeansk, Melitopol și Djankoi se află „sub focul controlat al operatorilor serviciilor de informații militare ucrainene” și a publicat un videoclip cu cisterne, camioane și remorci în flăcări, lovite de drone ucrainene.

Autoritățile ruse au suspendat traficul feroviar către Crimeea după ce o dronă ucraineană a lovit trenul de pasageri Moscova-Simferopol, omorându-l pe mecanicul de locomotivă.

Atacul din 8 iunie a avut loc la câteva zile după ce oficialii ruși au impus noi restricții asupra traficului rutier pe principalele șosele rapide de coastă care duc în regiune.

Situația de pe șosele este „catastrofală”, a declarat analistul militar ucrainean Vladislav Selezniov pentru proiectul Donbas.Realities al RFE/RL. „Se pare că transportatorii nu sunt dispuși să trimită cisterne cu combustibil în peninsulă, nici măcar în schimbul unor plăți semnificativ mai mari.”

Săptămâna trecută, în peninsulă, autoritățile au restricționat vânzarea de benzină, instituind un sistem de cupoane și acordând prioritate transportului public și altor servicii esențiale. La stațiile de alimentare s-au format cozi lungi de autovehicule.

„Nu mai are rost să stai la coadă”. Criza combustibililor din Crimeea anexată se agravează 1/6 Coadă de mașini la o benzinărie din Evpatoria, Crimeea, pe 3 iunie. Imaginile care ajung din peninsula Crimeea anexată de Moscova arată o agravare a crizei de combustibil, pe fondul atacurilor ucrainene asupra logisticii și capacităților de producție a combustibililor din Rusia. Criza combustibililor din peninsula Crimeea anexată de Rusia se agravează pe măsură ce Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone asupra lanțului de aprovizionare și a depozitelor.











2/6 Oamenii își trec numele pe o listă de așteptare la o benzinărie din Sevastopol, Crimeea, pe 1 iunie. De la sfârșitul lunii mai, vânzările de combustibil în Crimeea au fost limitate la 20 de litri pe vehicul, fiind interzisă umplerea recipientelor. Criza combustibililor din peninsula Crimeea anexată de Rusia se agravează pe măsură ce Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone asupra lanțului de aprovizionare și a depozitelor.











3/6 Un camion-cisternă cu combustibil incendiat pe autostrada Melitopol, care leagă Rusia de Crimeea. Imaginea a fost difuzată de un regiment ucrainean de drone pe 2 iunie. Crimeea a fost afectată grav de penuria de combustibil după ce Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone în adâncul teritoriului rus, țintind capacitățile de producție și depozitare, dar și cu drone cu rază medie de acțiune care pot lovi acum și căile de aprovizionare a peninsulei, la o distanță de până la 200 de kilometri de linia frontului. Criza combustibililor din peninsula Crimeea anexată de Rusia se agravează pe măsură ce Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone asupra lanțului de aprovizionare și a depozitelor.











4/6 Captură de ecran dintr-un video realizat de un martor, care arată o dronă de atac Hornet de fabricație americană zburând la joasă altitudine de-a lungul unei autostrăzi din teritoriul ocupat de Rusia. În cele din urmă, drona a deviat de la traiectorie și a explodat lângă șosea.

Ucraina folosește drone de atac cu aripi fixe în campania sa de lovituri la distanțe medii (middle-strike), inclusiv drone Hornet, care sunt capabile să identifice în mod autonom ținte potențiale, cum ar fi cisterne de combustibil. Criza combustibililor din peninsula Crimeea anexată de Rusia se agravează pe măsură ce Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone asupra lanțului de aprovizionare și a depozitelor.











5/6 din 4 iunie, Mihail Razvojaev, guvernatorul orașului Sevastopol, a anunțat că, în cursul nopții, camioanele cu combustibil nu au putut ajunge în orașul din Crimeea.

Un panou cu prețurile combustibilului în Evpatoria, fotografiat pe 1 iunie. Într-o postare pe Telegram din 4 iunie, Mihail Razvojaev, guvernatorul orașului Sevastopol, a anunțat că, în cursul nopții, camioanele cu combustibil nu au putut ajunge în orașul din Crimeea. Criza combustibililor din peninsula Crimeea anexată de Rusia se agravează pe măsură ce Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone asupra lanțului de aprovizionare și a depozitelor.











6/6 Un alt panou cu prețurile combustibilului în Evpatoria, pe 3 iunie.



„Nu mai are rost să stai la coadă [pentru combustibil]”, a declarat Razvojaev într-o postare din 4 iunie, adăugând că „este extrem de important acum să rămânem calmi și să nu intrăm în panică”. Criza combustibililor din peninsula Crimeea anexată de Rusia se agravează pe măsură ce Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone asupra lanțului de aprovizionare și a depozitelor.











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