Un pod important care leagă sudul ocupat al Ucrainei de Crimeea, avariat din nou
Podul de lângă satul Cionhar - care leagă Crimeea anexată de teritoriile controlate de forțele rusești în sudul Ucrainei - a fost avariat din nou, pe 9 iunie, într-un atac cu drone ucrainene, a anunțat Vladimir Saldo, șeful numit de Rusia al părții ocupate a regiunii Herson.
Podul a mai fost lovit cu numai două zile în urmă, însă traficul rutier atunci nu a fost oprit și a continuat pe o singură bandă.
După ultima lovitură însă, autoritățile ruse au blocat circulația pe pod, recomandând șoferilor să folosească rute alternative prin Armeansk și Perekop - un traseu considerabil mai lung.
Saldo a afirmat că podul a devenit o țintă predilectă a armatei ucrainene, iar de data aceasta a fost supus unui atac masiv cu drone, dintre care mai mult de 20 ar fi fost doborâte.
Fără acțiunile grupurilor de foc și ale forțelor de apărare aeriană, „consecințele ar fi putut fi mult mai grave”, a scris el pe Telegram.
Podul peste strâmtoarea Ciongar se află pe o rută terestră cheie care leagă sudul Ucrainei de peninsula Crimeea.
Avarierea podului perturbă și mai mult rutele logistice rusești care aprovizionează Crimeea și forțele armate ale Rusiei de pe frontul din sudul Ucrainei.
De câteva săptămâni, Kievul și-a intensificat atacurile cu drone de rază medie care vizează transportul de marfă care aprovizionează Crimeea, în special camioanele cu benzină și motorină, ceea ce a provocat o criză a combustibilului în peninsula anexată, dar și o penurie a unor produse alimentare.
La sfârșitul lunii mai, Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina a anunțatcă porțiunile de drum dintre orașele ocupate Berdeansk, Melitopol și Djankoi se află „sub focul controlat al operatorilor serviciilor de informații militare ucrainene” și a publicat un videoclip cu cisterne, camioane și remorci în flăcări, lovite de drone ucrainene.
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Autoritățile ruse au suspendat traficul feroviar către Crimeea după ce o dronă ucraineană a lovit trenul de pasageri Moscova-Simferopol, omorându-l pe mecanicul de locomotivă.
Atacul din 8 iunie a avut loc la câteva zile după ce oficialii ruși au impus noi restricții asupra traficului rutier pe principalele șosele rapide de coastă care duc în regiune.
Situația de pe șosele este „catastrofală”, a declarat analistul militar ucrainean Vladislav Selezniov pentru proiectul Donbas.Realities al RFE/RL.„Se pare că transportatorii nu sunt dispuși să trimită cisterne cu combustibil în peninsulă, nici măcar în schimbul unor plăți semnificativ mai mari.”
Săptămâna trecută, în peninsulă, autoritățile au restricționat vânzarea de benzină, instituind un sistem de cupoane și acordând prioritate transportului public și altor servicii esențiale. La stațiile de alimentare s-au format cozi lungi de autovehicule.
„Nu mai are rost să stai la coadă”. Criza combustibililor din Crimeea anexată se agravează
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Un pod important care leagă sudul ocupat al Ucrainei de Crimeea, avariat din nou