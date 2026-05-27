Forțele ruse au înregistrat progrese anevoioase de la invazia pe scară largă a Ucrainei din februarie 2022, însă avansul lor a încetinit în acest an, iar trupele ucrainene intensifică presiunea pe câmpul de luptă pentru a încerca să le respingă.

Generalul de brigadă Andrii Bilețki, care comandă al treilea corp de armată al Ucrainei, una dintre cele mai respectate forțe de luptă ale țării, a declarat pentru Reuters într-un interviu că, în opinia sa, armata rusă este epuizată și incapabilă să realizeze progrese semnificative.

Dacă armata ucraineană va reuși să-și mențină avântul pe parcursul a câteva luni, va putea prelua inițiativa de-a lungul liniei frontului și va putea forța Rusia să renunțe la planurile sale privind ultima parte a regiunii Donețk din estul Ucrainei pe care încă nu o ocupă, a spus el.

„Cred că următoarele șase până la nouă luni reprezintă un punct de cotitură”, a declarat Bilețki într-o locație subterană secretă din regiunea Harkov, din nord-estul țării.

„Mai precis, cred că următoarele șase luni sunt cele mai critice”, a spus el.

Problema controlului asupra orașului Donețk a constituit o piedică în negocierile de pace susținute de SUA, care au ajuns într-un impas, Rusia dorind întreaga regiune, iar Ucraina refuzând să se retragă din teritoriile pe care trupele Moscovei nu au reușit să le cucerească.

„Trebuie să stabilim direcțiile în care ne putem îmbunătăți pozițiile, să cucerim câteva puncte strategice și apoi să discutăm cu rușii dintr-o poziție de forță – nu de slăbiciune – despre o armistițiu cu adevărat stabil”, a declarat Bilețki, un lider politic de dreapta care a fondat Batalionul Azov și care comandă acum zeci de mii de soldați.

„Din punct de vedere militar, acest lucru este realist.”

Ministerul Apărării din Rusia nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii cu privire la interviu, scrie Reuters. Președintele rus, Vladimir Putin, a promis victoria în Ucraina și a declarat luna aceasta că, în opinia sa, războiul se apropie de final.

Noi schimburi de lovituri de la distanță

Între timp, Rusia și Ucraina au lansat din nou, în cursul nopții de marți spre miercuri, atacuri intense una împotriva celeilalte, folosind drone și rachete.

În orașul portuar Taganrog, situat în sudul Rusiei, pe malul Mării Azov, două persoane au fost rănite în urma unui atac cu rachete. Ele au fost transportate la spital, a declarat primărița Svetlana Kambulova, pe Telegram.

Potrivit portalului online independent Astra, o fabrică de reparații de aeronave a fost lovită și ea în timpul atacului. Au fost înregistrate lovituri și la Tuapse, Voronej și în Crimeea, a mai raportat Astra.

La Tuapse, la Marea Neagră, rafinăria locală ar fi fost din nou ținta unui atac ucrainean. Amploarea pagubelor nu este încă clară. De asemenea, resturile unei drone au provocat un incendiu în zona portuară, potrivit oficialilor. În Voronej, se spune că a fost lovit un aerodrom militar.

În Crimeea, pe care Rusia a anexat-o ilegal în 2014, au fost înregistrate lovituri în capitala Simferopol și în portul naval Sevastopol. Orașul portuar a fost atacat cu drone și rachete de croazieră, a declarat guvernatorul din Sevastopol, Mihail Razvojaiev.

El a informat despre pagube la o sucursală a băncii centrale ruse și la o clădire rezidențială. Nimeni nu a fost rănit, a spus el.

Relatările mass-media privind o lovitură asupra sediului Flotei Mării Negre nu au fost încă confirmate oficial.

De cealaltă parte, șase persoane, inclusiv un minor, au fost rănite în urma atacurilor rusești din regiunea Dnipropetrovsk, din estul Ucrainei.

Armata rusă a folosit drone, artilerie și bombe planante ghidate în timpul atacurilor, a scris guvernatorul militar Oleksandr Hanja.

Au fost înregistrate lovituri și în regiunea Cernihiv, la nord de Kiev. O companie din oraș a fost avariată, dar nu au existat răniți, a declarat șeful administrației militare locale, Dmitro Brișinski.

Scris cu informații de la Reuters și AFP.

