Kievul, lovit cu rachete și drone într-un amplu atac rusesc

Autoritățile ucrainene spun că primele explozii au avut loc la scurt timp după ora 1:00. Potrivit președintelui ucrainean, Rusia a folosit 90 de rachete de diferite tipuri, dintre care 36 multe balistice.

„Cele mai multe lovituri au fost la Kiev, iar Kievul a fost principala țintă a acestui atac rusesc”, a scris Zelenski pe Telegram, adăugând că apărarea antiaeriană nu le-a putut opri pe toate.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a declarat că, în atacurile asupra orașului, au fost uciși doi oameni și multe zeci au fost răniți. „A fost o noapte teribilă pentru Kiev”, a spus Kliciko într-un mesaj pe Telegram filmat la locul unuia dintre atacuri.

Mulți locuitori s-au adăpostit peste noapte în stațiile de metrou ale Kievului, dar cel puțin una a fost deteriorată. Șeful administrației militare a orașului a declarat că au fost avariate peste 40 de locații . Au fost raportate unele pagube inclusiv în Piața Independenței, centrul istoric al capitalei.

Două persoane au fost ucise și nouă rănite în lovituri asupra regiunii Kiev, a declarat guvernatorul regional, Mîkola Kalașnik.

Pagubele, date la iveală de răsăritul soarelor

La răsărit, nori de fum negru se ridicau peste oraș din mai multe locații. Pompierii stingeau flăcările care au cuprins mai multe clădiri avariate, în timp ce echipele de salvare evacuau răniții.

Imagini difuzate de serviciile de urgență arată un bloc de locuințe cu cinci etaje rămas fără fațadă, care s-a prăbușit. Autoritățile au semnalat pagube în clădiri de birouri, magazine, depozite și la vestibulul unei stații de metrou.

Racheta balistică supersonică Oreșnik a lovit în localitatea Bila Țerkva la sud de capitală.

Președintele Zelenski avertizase în prealabil că Rusia se pregătește să o folosească, el bazându-se pe informații din mai multe surse americane, europene și ucrainene.

Rusia atacase Ucraina cu Oreshnik de două ori în trecut. Este o rachetă cu rază de acțiune de câteva mii de kilometri, capabilă să transporte și arme nucleare. Președintele rus Vladimir Putin s-a lăudat că această rachetă ar fi imposibil de interceptat din cauza vitezei sale, care ar depăși de peste 10 ori viteza sunetului.

Avertismentul lui Zelenski că Rusia se pregătește să tragă cu Oreșnik din nou a venit după ce Putin a ordonat armatei sale să pregătească propuneri pentru pedepsirea Ucrainei pentru un presupus atac ucrainean de vineri asupra unui cămin studențesc din regiunea Lugansk, ocupată de Rusia.

Armata ucraineană a respins acuzațiile și a spus că atacul său cu drone a avut ca țintă o unitate de comandă a dronelor rusești.

Polonia și-a activat aviația militară în timpul atacurilor de duminică asupra Ucrainei, dar nu au fost detectate încălcări ale spațiului său aerian, a transmis armata poloneză.

După Serviciul ucrainean al RFE/RL și Reuters

