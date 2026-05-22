Ucraina lovește noi rafinării la sute de kilometri în adâncul Rusiei

Forțele ucrainene „au acționat în direcția rafinăriei din Iaroslavl” în noaptea de joi spre vineri, a anunțat liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, după o întâlnire cu conducerea armatei.

„Aducem războiul acasă, în Rusia, și acest lucru este pe deplin justificat”, a spus Zelenski, fără să ofere detalii privind amploarea pagubelor.

Guvernatorul regiunii Iaroslavl, Mihail Evraev, a anunțat că, în apropierea orașului Iaroslavl, a fost „respins un atac al dronelor ucrainene”. Potrivit lui, atacul nu a făcut victime, iar traficul rutier din Iaroslavl spre Moscova a fost blocat, din motive de securitate.

Ținta atacului pare să fi fost rafinăria „Slavneft-IANOS”, potrivit canalului de monitorizare Astra. Rafinăria de la Iaroslavl a mai fost lovită anterior, ultima dată pe 8 mai, când acolo a izbucnit un incendiu de proporții.

„Slavneft-IANOS” este una din cele mai mari rafinării din Rusia - printre primele cinci -, având o capacitate de prelucrare de 15 milioane de tone de țiței pe an. Este principalul activ al companiei „Slavneft”, controlată aproape integral de Rosneft și Gazprom.

În luna mai, Kievul a anunțat mai multe atacuri cu drone asupra regiunii ruse Iaroslavl. Pe 19 mai, Statul Major al armatei ucrainene a afirmat că a distrus o importantă stație de pompare a petrolului din zonă, avariind și patru rezervoare cu un volum total de 140 de mii de metri cubi.

Kievul spune că prin atacurile asupra infrastructurii petroliere din Rusia încearcă să „reducă potențialul de luptă al trupelor de ocupație ruse, precum și să oblige Federația Rusă să înceteze agresiunea armată împotriva Ucrainei”.

Aproape toate marile rafinării rusești - lovite

Aproape toate marile rafinării din zona centrală a Rusiei au fost nevoite să-și oprească sau să-și reducă producția în urma atacurilor cu drone ucrainene din ultimele săptămâni, scrie Reuters.

Potrivit agenției, care citează două surse din industrie familiarizate cu situația, după atacul ucrainean din 20 mai, rafinăria „Lukoil-Nijegorodnefteorgsintez” din în orașul Kstovo, regiunea Nijnii Novgorod, a suspendat funcționarea principalei sale instalații de prelucrare primară a petrolului. Oprirea acesteia va duce la o scădere bruscă a volumelor de producție, ceea ce va agrava și mai mult incertitudinea din sectorul energetic al Rusiei și din domeniul aprovizionării cu combustibil, notează Reuters.

Rafinăria din Kstovo este a patra din Rusia după volumul total de producție și a doua în ceea ce privește producția de benzină. Capacitatea de prelucrare a acesteia este de 16 milioane de tone metrice de țiței pe an, ceea ce echivalează cu 320.000 de barili pe zi. Instalația sa principală prelucrează până la 25.700 de tone țiței sau 190.000 de barili pe zi - ceea ar fi cam 53% din capacitatea totală a rafinăriei. Agenția nu oferă detalii despre starea instalației.

Recent, din motive de securitate, și rafinăria din Moscova și-a suspendat activitatea. Dronele ucrainene au atacat-o în noaptea de 17 mai. Potrivit Reuters, lovitura a provocat doar pagube minore.

După un atac ucrainean din 15 mai, a fost suspendată și activitatea unei mari rafinării din Reazan, căreia îi revin aproape 5% din volumul total de rafinare al țării.

Publicația „Vot Tak” a calculat că, de la începutul invaziei rusești pe scară largă, forțele armate ale Ucrainei au lansat cel puțin 158 de atacuri asupra rafinăriilor rusești. În același timp, în 2026, armata ucraineană a efectuat deja 32 de atacuri, ceea ce reprezintă de trei ori mai mult decât în perioada similară a anului 2024.

Cel mai des, de la începutul războiului, au fost lovite rafinăriile din Reazan și Saratov – de câte 15 ori fiecare, iar câte 12 lovituri au fost înregistrate la rafinăriile Afip, Ilsk și Tuapse din regiunea Krasnodar.

După recentele atacuri asupra rafinăriei din Perm, potrivit publicației, în partea europeană a Rusiei nu mai există rafinării mari care să nu fi fost vizate anterior de atacuri ucrainene. În afara zonei de atacuri, printre astfel de întreprinderi rămân doar rafinăriile din Omsk și Angarsk, situate dincolo de Ural.

