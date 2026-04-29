În ultimele săptămâni, Ucraina și-a intensificat atacurile pe teritoriul Rusiei, cu scopul declarat de a distruge rafinăriile de petrol, depozitele și porturile și de a paraliza astfel cea mai importantă sursă de finanțare a Moscovei pentru războiul din Ucraina, pe fondul creșterii prețurilor la nivel mondial cauzate de conflictul din Iran.

Potrivit lui Zelenski, serviciile de securitate ale Ucrainei au raportat un atac reușit în adâncul teritoriului rus. Președintele l-a numit „o nouă etapă în utilizarea armelor ucrainene pentru a limita potențialul războiului Rusiei”, într-o postare pe X.

Zelenski a postat un videoclip cu fumul care se ridică spre cer, dar nu a identificat ținta lovită. „Distanța în linie dreaptă este de peste 1.500 de kilometri. Vom continua să extindem aceste raze de acțiune”, a adăugat el.

Serviciul de Securitate al Ucrainei, SBU, a declarat într-o postare ulterioară că dronele sale au lovit peste noapte o stație de pompare a petrolului rusă lângă orașul Perm, la aproximativ 1.500 km de Ucraina, relatează Serviciul Ucrainean al Europei Libere. Conform informațiilor preliminare, aproape toate rezervoarele de stocare a petrolului au fost cuprinse de flăcări.

SBU a precizat că stația aparține companiei Transneft și reprezintă un nod strategic important al principalului sistem de transport al petrolului din Federația Rusă, prin care petrolul este distribuit în patru direcții, inclusiv către rafinăria din Perm.

„SBU reduce sistematic potențialul de export al Rusiei și subminează baza economică din care este finanțat războiul împotriva Ucrainei”, a declarat șeful interimar al SBU, Evhen Hmara.

În orașul rus Perm, autoritățile ruse au anunțat că a avut loc un atac cu drone. Pe rețelele de socializare au fost publicate fotografii și videoclipuri cu o coloană mare de fum în apropierea orașului.

„Era petrol rusesc pentru export” (Peskov)

Marți, un atac cu drone ucrainene a provocat un incendiu major la o rafinărie de petrol rusă din portul Tuapse de la Marea Neagră, fiind al treilea atac asupra rafinăriei în mai puțin de două săptămâni.

Președintele rus Vladimir ‌Putin a descris atacul ca pe o dovadă a intensificării atacurilor ucrainene asupra „țintelor civile”. Ucraina neagă că ar ataca ținte din afara sistemului energetic și militar rus.

Atacul a provocat, potrivit autorităților ruse, și daune importante asupra mediului, întrucât mari cantități de petrol s-au scurs într-un râu care se varsă în mare.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus miercuri că a fost un atac „terorist” din partea Ucrainei, adăugând că încă nu se știe cu precizie ce daune a provocat.

„Acest petrol era destinat îndeplinirii obligațiilor Rusiei în temeiul contractelor de export. Agențiile și forțele competente continuă să reacționeze și să minimizeze consecințele atacurilor”, a declarat Peskov la o conferință de presă, citat de Interfax.

Ministerul Apărării din Ucraina spune că din 2022, când Rusia a lansat invazia pe scară largă a vecinei sale, Ucraina și-a mărit raza de acțiune a atacurilor împotriva Rusiei cu 170%.

Ucraina și-a constituit, de asemenea, un stoc de arme cu rază lungă de acțiune produse pe plan intern de la invazia din 2022.

În februarie, drone ucrainene au lovit rafinăria Uhta din regiunea Komi a Rusiei, la aproximativ 1.750 km de granița ucraineană.

„Este important ca fiecare atac să reducă capacitățile industriei militare, logisticii și exporturilor de petrol ale Rusiei”, a spus miercuri Zelenski.

Scris cu informații de la Reuters, RFE/RL Ucraina și Interfax.

