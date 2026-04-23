Atacurile au avut loc pe 16 și 20 aprilie, în timpul nopții, iar incendiul izbucnit în urma ultimului dintre acestea continuă și în prezent.

Locuitorilor li se recomandă să evite să stea în aer liber, să nu deschidă ferestrele, să facă mai des curățenie umedă în locuințe, iar atunci când ies afară să folosească măști și aparate de respirat.

Voluntarii îndeamnă populația să aibă grijă de animalele fără stăpân. Activiștii locali au declarat pentru „Vot Tak” că mulți câini și pisici de pe stradă prezintă acum semne de otrăvire: respiră greu, au ochii roșii, iar blana le este acoperită de petrol.

Pe rețelele de socializare apar videoclipuri cu ceea ce lumea numește „ploile de petrol”, după care pe sol rămâne o peliculă neagră persistentă.

În Tuapse au căzut ploi după începutul incendiului, iar localnicii au filmat consecințele acestora. De asemenea, aceștia ridiculizează comunicatele oficiale conform cărora concentrația substanțelor nocive nu depășește limita admisă.

Abia în seara zilei de 22 aprilie, centrul operativ de urgență al regiunii Krasnodar a anunțat că, în mai multe zone din Tuapse, concentrația substanțelor nocive din aer depășește de două-trei ori nivelul admis.

„Din cauza incendiului puternic, în atmosferă ajung produse de ardere, care pe 22 aprilie au căzut în oraș odată cu ploaia, creând un efect de depuneri negre pe suprafețe”, au recunoscut reprezentanții centrului. Oficialii spun că lupta cu incendiul continuă, iar la stingerea acestuia participă două trenuri pentru intervenții la incendii, zeci de autospeciale și aproape 300 sute de pompieri.

Experții vorbesc despre o catastrofă ecologică de proporții. „Produsele petroliere care nu au ars complet se vor răspândi acum pe o mare parte a regiunii noastre și până la începutul lanțului muntos principal al Marelui Caucaz. Consecințele pentru oraș, regiunea Tuapse și întreaga zonă se vor resimți ani de zile”, a declarat ecologistul Evgheni Vitișko pentru publicația „Vot Tak”.

Pe de altă parte, procuratura locală a organizat pe 22 aprilie în oraș o acțiune de plantare a copacilor. În fotografiile publicate se văd coloane de fum produse de incendiul de la depozitul de petrol. Postarea a fost ulterior ștearsă, dar a apucat deja să se răspândească pe rețelele de socializare.

Pe 20 aprilie, Kievul a confirmat că dronele ucrainene au lovit din nou rafinăria de petrol din portul Tuapse, regiunea Krasnodar, iar în urma atacului au luat foc rezervoarele de combustibil.

Atacul s-a produs la doar câteva ore după ce pompierii au reușit să stingă un alt incendiu, izbucnit la rafinăria din Tuapse după loviturile ucrainene cu drone din 16 aprilie.

Ulterior, au fost publicate imagini din satelit, potrivit cărora fumul provocat de incendiu s-a întins pe zeci și chiar sute de kilometri și a ajuns până la Stavropol, aflat la aproximativ 300 km de Tuapse.

Anul trecut, Ucraina a lovit de cel puțin trei ori infrastructura petrolieră din Tuapse - în martie, noiembrie și decembrie -, provocând pagube substanțiale, potrivit autorităților.

Rafinăria de petrol din Tuapse, ca și terminalul maritim, face parte din compania Rosneft, controlată de Igor Secin, un vechi apropiat al președintelui rus Vladimir Putin.

Este una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, specializată în prelucrarea primară a petrolului și orientată spre export. Are o capacitate de prelucrare de aproximativ 240.000 de barili de țiței pe zi și furnizează diverse produse petroliere, inclusiv păcură și motorină.

Kievul consideră industria petrolieră rusă drept țintă legitimă pentru forțele sale armate, deoarece aceasta ar fi o sursă importantă de venituri ce alimentează războiul purtat de Moscova în Ucraina.

Cu informații de la Serviciile ucrainean și rusesc ale Europei Libere.

